NEKTER: Politimannen beskyldt for vold, sier til VG at han aldri har truet noen i sitt liv.

Politibetjent beskyldt for vold: − Mange usannheter om meg

En tidligere ansatt ved våpenkontoret i Oslo avviser at han utsatte en kollega for trusler, press og vold da han nektet å ta imot politimesterens ulovlige våpen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag fortalte VG om en konflikt i Oslo politidistrikt etter at daværende politimester Hans Sverre Sjøvold leverte et uregistrert våpen til en bekjent på våpenkontoret.

VG har intervjuet mannen som blir beskyldt for å ha sparket sin kollega ved våpenkontoret i leggen og truet ham:

Mannen avviser alle påstander.

– Det er mange ting som er feil eller overdrivelser. Men det at jeg skal ha sparket og truet ham, er det vondeste han sier, forteller mannen, som har sluttet i politiet:

– Jeg har aldri truet et menneske i hele mitt liv. Det er så langt unna hvem jeg er. Derfor svir det skikkelig. Jeg vil ikke ha et sånt ettermæle, at jeg er en sånn tulling.

FROKOSTKLUBB: Det var i kantinen på politihuset i Oslo at praten om våpnene til Sjøvold kom opp første gang.

Mannen erkjenner at han hadde en sentral rolle da Sjøvold ville levere inn tre våpen rundt årsskiftet 2015/2016. De to var bekjente. De satt ofte og spiste lunsj sammen i kantinen på Politihuset i Oslo, har Sjøvold fortalt Spesialenheten.

Sjøvold spurte om han kunne hjelpe ham med våpnene.

– Han ville kvitte seg med våpnene på en ordentlig og riktig måte. Det var ikke noe problem, svarte jeg. Jeg så på det som et helt vanlig mottok, bortsett fra at Sjøvold hadde hatt våpnene liggende en stund.

– Fikk du vite at han hadde oppbevart dem i syv år?

– Syv år? Det visste jeg ikke. Det er første gang jeg hører nå. Det Sjøvold sa, var at han hadde hatt det liggende en stund. Men om det var tre dager, eller tre år, fikk jeg ikke vite. Og jeg spurte ikke heller. Det viktigste for meg var å få våpnene destruert.

– Fortalte Sjøvold at han hadde hatt våpnene i innelåst i skuffer og skap på kontoret?

– Det var våpen fra en avdød en losjebror, var det han sa. Men hvor og hvordan han hadde oppbevart dem, var ikke noe jeg spurte om.

– Hadde du tatt imot våpnene hvis du fikk vite at de var oppbevart ulovlig i syv år?

– Det hadde jeg ikke. Jeg skal ikke være helt bastant, men det tror jeg ikke. Da ville jeg i hvert fall opprettet en undersøkelsessak, på det tredje våpenet.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Dette våpenet var uregistrert. Politiet har ikke funnet spor av det i noen av sine systemer og registre. Da er arbeidsinstruksen at det skal opprettes en undersøkelsessak, der en jurist avgjør om det skal opprettes etterforskning for brudd på våpenloven.

– Med den kunnskapen jeg har i dag, ser jeg at det skulle vært gjort, sier mannen.

– Følte du press eller ansvar for å hjelpe Sjøvold med våpnene?

– Egentlig ingenting. Jeg vil gjerne gjøre sjefen en tjeneste, jeg. Men jeg hadde aldri gjort det hvis det dreide seg om et straffbart forhold. Ikke om det så var Kongen.

– Sjøvold ble senere ilagt en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av disse våpnene. Da var det jo straffbart forhold?

– Det kan du si, men det visste ikke jeg da jeg fikk våpnene.

Mannen sier han var ukjent med at kollegaen på våpenkontoret er blitt ufør.

– Jeg synes det er vondt å høre at han er blitt sykemeldt av det her. Og jeg visste ikke at han tok det sånn i det hele tatt, sier han.

– Jeg synes han var en likandes kar og vi hadde en god tone. Derfor synes jeg det er skuffende det han sier om meg.