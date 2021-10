FERSK PÅ STORTINGET: Ingrid Fiskaa kan bli SVs første kvinne i presidentskapet på åtte år.

SV vil ha Ingrid Fiskaa i Stortingets presidentskap

SV-politiker Ingrid Fiskaa (44) er førstereis på Stortinget. Nå vil partiet at hun skal få plass i det mektige presidentskapet.

Tirsdag meldte VG at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har nominert Eva Kristin Hansen (48) som ny stortingspresident.

Nå er det klart hvem SV vil ha inn i Stortingets presidentskap – der partiet får plass for første gang siden 2013.

– SV har lang tradisjon for å stå for en åpenhetslinje. Vi vil ha mer demokrati og åpenhet, og kjemper mot for store privilegier til de som er folkevalgte og som skal styre landet, sier Ingrid Fiskaa (44) til VG.

– Det vil merkes at det kommer en SV-er inn.

Hun er videregåendelektor i Sandnes i Rogaland, og kom inn på Stortinget for første gang i år. Mellom 1997 og 2013 var hun vara i til sammen 12 år, og de siste seks årene har hun sittet i Norges Banks representantskap.

UNGDOMSLEDERE: Da Ingrid Fiskaa var SU-leder i 2002, var nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder for Unge Høyre.

Vil ha mindre hemmelighold

Fiskaa var statssekretær for daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) i den rødgrønne regjeringen, og er tidligere leder av Sosialistisk Ungdom (SU), SVs ungdomsparti.

SV-politikeren varsler at hun vil ta kampen mot økt hemmelighold både fra regjeringen og Stortinget i presidentskapet:

– Det er en utvikling som vi vil snu, det skal være mer åpenhet og innsyn også i det Stortinget foretar seg.

Stortingets presidentskap består av stortingspresidenten og fem visepresidenter. Presidentskapet er Stortingets politiske ledelse som planlegger og organiserer Stortingets arbeid.

Det formelle valget av nytt presidentskap skjer først på lørdag.

VIL BLI PRESIDENT: Aps Eva Kristin Hansen (t.v.), her sammen med dagens stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Disse er nominert

I tillegg til Eva Kristin Hansen som stortingspresident, har Ap nominert Sverre Myrli (50) fra Akershus til visepresident og Stortingets yngste representant Åse Kristin Ask Bakke (25) som presidentskapets sekretær.

Høyre har nominert Svein Harberg (63) fra Aust-Agder som sin kandidat til første visepresident.

Senterpartiet har nominert Nils T. Bjørke (62) fra Hordaland til presidentskapet. Bjørke har vært Stortingets fjerde visepresident siden 2017.

To ferske

Det er kun Bakke og Fiskaa som ikke har minst én stortingsperiode bak seg som fast representant.

– Det er helt sikkert mye jeg skal lære meg på kort tid, sier Fiskaa, som understreker at hun har tre års erfaring som statssekretær.

Men også erfaringen fra arbeidslivet kan bli nyttig når de fleste nominerte har tilbrakt mange år som folkevalgte, mener hun.

– Jeg mener det er en viktig kvalitet at man har andre typer erfaring enn den rent politiske. De spørsmålene som presidentskapet skal ha med å gjøre, som gjelder ryddighet, åpenhet og lojalitet, det er spørsmål som også går igjen i arbeidslivet for øvrig.