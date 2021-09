AVKOBLING: Jonas Gahr Støre (i midten) får med seg kampen mellom Paris Saint-Germain og Manchester City sammen med Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og spinndoktor Jarle Roheim Håkonsen.

Kilder til VG: Støre drev «skyttel­diplomati» mellom SV og Ap rett før bruddet

Mens Jonas Gahr Støre koste seg med fransk fotball på storskjerm, satt SV i krisemøtene som ble begynnelsen på slutten for drømmen om en rødgrønn flertallsregjering.

Tirsdag kveld sitter SV-toppene i krisemøter på Hurdalsjøen hotell. Sonderingene har blitt stadig mer krevende for Audun Lysbakkens parti. På møtene stiller SV-toppene seg spørsmålet: Er dette verdt det?

I SV er det en oppfatning om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nærmest har stilt ultimatum om enkelte saker og temaer som er viktige for partiet – og som det dermed ikke kan forhandles om.

SV-kilder omtaler dette som å skulle gå til forhandlinger med «et handikap».

Mens SVs krisemøter pågår, ser Ap-leder Jonas Gahr Støre på Champions League-kampen mellom Paris Saint-Germain og Manchester City, sammen med nestleder Bjørnar Skjæran og «Team Jonas»-rådgiverne.

Den ender med at laget fra Støres franske studieby vinner 2–0.

FOTBALL & FORHANDLINGER: Støre er ikke ukjent med å bruke fotball som et avbrekk i forhandlinger. Ifølge en biografi drakk han og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vodka sammen på en russisk atomdrevet isbryter, mens de så på fotball, i tilknytning forhandling om delelinjeavtalen i Barentshavet. VG er ikke kjent med at Støre drakk vodka denne kvelden i Hurdal.

VG har snakket med en lang rekke sentrale kilder som var tett på regjeringssonderingene i Hurdal, og kan fortelle om de dramatiske timene som leder opp til SVs brudd – og havariet for Jonas Gahr Støres drøm om en rødgrønn flertallsregjering.

SV tar «timeout»

Etter fire dager med sonderinger, tar SV en «timeout» tirsdag kveld. Partiet har ifølge VGs kilder behov for å ta en intern vurdering på om det Ap og Sp hadde lagt på bordet var godt nok for dem.

SVs forhandlingsutvalg med Lysbakken og de to nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø får forsterkninger for å vurdere situasjonen. Partisekretær Audun Herning og Aila Kamaly i arbeidsutvalget drar til Hurdal for å bidra i vurderingen.

DRO AV STED: SV-ledelsen forlot Hurdalsjøen hotell onsdag ettermiddag.

Stilte seg to spørsmål

Ledelsen kobler også på SVs referansegruppe for regjeringsforhandlinger, som blir innkalt til et Zoom-møte klokken 22.30. De åtte partitoppene i referansegruppen blir informert av ledelsen om situasjonen på Hurdalsjøen hotell: Det ser dystert ut for videre sonderinger.

Internt er det spesielt to spørsmål som SV-forhandlerne stiller seg selv:

Blir klimapolitikken virkelig bedre enn med den sittende regjeringen?

Vil skattepolitikken bli annerledes enn den er nå?

Da det ikke var mulig å svare et klart «ja» på noen av spørsmålene, så var det heller ikke mulig for SV å gå inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp, forteller en sentral kilde i partiet.

Lysbakken og resten av SV-toppene i partiets arbeidsutvalg legger seg ikke før etter klokken 02 natt til onsdag. Før de går til køys, konkluderer de med at gjennomslagene ikke er gode nok for at SV kan bli med i regjeringsforhandlinger.

OLJEFLOKEN: Ap, SV og Sp klarte ikke å «løse oljefloken», slik Greenpeace her etterlyser i sin demonstrasjon utenfor sonderingene. SV-nestleder Kirsti Bergstø til høyre i bilde.

Støre drev skytteldiplomati

Først rundt frokosttider morgenen etter gir Lysbakken beskjeden til Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: SV kan ikke gå videre med det Sp og Ap har lagt på bordet.

Kilder i Ap omtaler SVs beslutning som «overraskende».

Lysbakkens beskjed onsdag morgen setter i gang heftig møtevirksomhet både internt i partiene og mellom dem – og «skytteldiplomati» fra Støres side.

Kilder i Ap sier at partiet gjorde et forsøk på å redde sonderingene. I interne møter snakket Ap-toppene om det kunne finnes løsninger eller områder der partiet kunne bevege seg lenger for å få SV til å bli sittende rundt forhandlingsbordet.

UTE AV DANSEN: SV-leder Audun Lysbakken.

Ifølge VGs opplysninger har Støre flere møter med Lysbakken og Vedum hver for seg.

Men Støres redningsforsøk strander – og SV konkluderer endelig overfor de to andre partiene om at bruddet er et faktum. Like etter blir beslutningen offentlig kjent.

Ga lite på olje og skatt

Ifølge kilder i SV ga Ap og Sp «nærmest ingenting» i oljepolitikken. Men det var ikke bare avklaringene som ble krevd på klima som fikk SV til å reise hjem fra Hurdal, understreker kildene. Blant annet manglet det gjennomslag på skatt og profittfri velferd.

«Hvis en avgift går opp, må en annen skatt eller avgift ned», sa Støre til VG i april.

Støre skal ha stått hardt på dette skatteløftet, men tilbød andre skatteinnrømmelser. Likevel så ikke SV-toppene hvordan en eventuell rødgrønn regjering skulle ha råd til å betale for reformene partiet har gått til valgkamp på, ifølge VGs kilder.

VILLE GÅ RETT PÅ: Audun Lysbakken ville forhandle med blanke ark – uten avklaringer om saker som olje og skatt i forkant.

Lysbakken: Ville forhandle på annen måte

Audun Lysbakken ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om prosessen det siste døgnet av sonderingene, men forteller at partiet hadde ønsket en annen fremgangsmåte for forhandlinger.

– Vi mener det hadde vært et bedre alternativ å forhandle hele bredden i politikken, og å gå rett til forhandlinger uten å måtte avklare enkeltting på forhånd. Men jeg tror konklusjonen av forhandlingene ville vært den samme.