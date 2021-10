På denne øya tjener unge mest

Henrik er 19 år, har millionomsetning og seks ansatte. Han har allerede bevilget seg en Mercedes. Lotte (21) og Isabelle (22) synes jobben er artig, lærerik – og godt betalt.

På Frøya i Trøndelag tjener mange unge så godt at de kan studere uten lån, kjøpe seg hus og fine biler.

Å tjene godt over 500.000 mens du er fersk lærling rett fra videregående, er ikke uvanlig på Frøya. Noen spretter opp 200.000 i lønn når læretiden er over, andre får omtrent samme beløp i årlig bonus hvis de jobber bra.

– Men det er skithardt arbeid, og det er enorm stå på-vilje blant ungdommene her. Mange er vant til å jobbe hardt fra de er 14–15 år, sier en tydelig stolt ordfører Kristin Strømskag på Frøya.

Trives med tre jobber

Isak Halse Kjerstad og Henrik Sehm-Hansen var bare 16 år da de startet sitt eget firma, KApMar AS. Det var ikke helt lov, så en pappa måtte stifte firmaet og selge det for én krone til guttene.

Nå er de 19 år, har millionomsetning, seks ansatte og lurer på hvordan de skal klare å holde firmaet flytende mens de først er i militæret og senere vil studere.

Isak synes det går helt fint med de tre jobbene han har nå: Han er fiskerøkter på et av de store lakseoppdrettsanleggene, ved siden av å jobbe med et firma som driver med miljøundersøkelser av havbunnen under oppdrettsanleggene.

Og så har han jobben i eget firma, som han og Henrik bestyrer på skift.

Firmaet deres fisker og selger rensefisk til oppdrettsanleggene.

– Vi fanger leppefisk som spiser lus av laksen, og selger til de store selskapene, forklarer Henrik.

– Gøy å tjene penger

Lille Frøya med 5200 innbyggere som kom øverst på listen da Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet hvilken kommune i Norge der de under 25 år tjener mest.

Ifølge listen til SSB troner Frøya alene på topp, fulgt av andre småkommuner i nord og vest. At forblåste Frøya i havgapet har fire børsnoterte selskaper, betyr nok en del for lønnsstatistikken. Bærum kommer helt nede på 418. plass, mens Oslo ligger på 327. plass.

Nesten alle på Frøya har båt og er mye ute på sjøen. – Da er det gøy å tjene penger på det i tillegg, sier Henrik.

Han har allerede bevilget seg en Mercedes, riktignok brukt. Og så sparer han til en lånefri studenttilværelse.

– Jeg håper å ha spart opp nok til å kunne kjøpe meg leilighet også, når jeg skal flytte ut for å studere, sier Isak.

Begge gikk på den helt spesielle videregående skolen på Frøya.

Guri Kunna er et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Skolen er blitt så populær at den får mange søkere utenfra.

Den har gjort yrkesfag til noe ettertraktet, samtidig som du kan kombinere det med studiespesialisering, om du vil.

– Jeg elsker matte, og jeg elsker sjøen. Da jeg fikk muligheten til å kombinere de to, var jeg ikke i tvil, sier Henrik.

– Håper det blir en BMW

Sammen med Isak var Henrik i det første kullet som kunne ta studiespesialisering samtidig som de lærte seg et yrkesfag.

Begge vil ut og studere, men er helt sikre på at de vil hjem til Frøya igjen.

Mange unge med tilknytning til fiskenæringen har et stort hjerte for Frøya, og ingen planer om å reise.

– Frøya er beste plassen på jord, sier Rahul Kumar (17).

Han går siste året på akvakulturlinjen. Skolekamerat Gabriel Bakke Måsøval går på linjen for maritime fag og blir båtfører når han er ferdig. Begge jobber hardt ved siden av skolen og sparer penger.

Gabriel har tenkt å bidra til den ganske flotte bilparken blant de unge på øya.

– Håper det blir en BMW, ler Gabriel.

Rahul vil ikke få råd til bil med det første, han må ha et sted å bo fra neste sommer.

– Foreldrene mine vil flytte hjem til Estland, men jeg har funnet mitt paradis her. Så da må jeg flytte for meg selv, sier Rahul.

17-åringene ser lyst på fremtiden. Mest fordi det er så utrolig mange jobber de kan ha, og videre utdanning de kan ta. At de tjener godt, er ikke uvesentlig. Men lønn er ikke motivasjonen.

– Det er å ha det artig. Være ute, være på sjøen og jobbe fysisk, det kan ikke bli bedre enn det, mener de.

På toppen av det hele gleder de seg til hver eneste skoledag.

– Skolen her er veldig mye praksis i tillegg til teori. Og teorien handler om det vi er interessert i, forklarer Gabriel.

– Det hadde ikke vært mye til samfunn her om det ikke var for yrkesfagene, sier Rahul.

Små kommuner på topp

Medianinntekten for unge mellom 15 og 24 år på Frøya er 171.000 kroner. I Oslo er den 53.000 og i Bærum 26.800. Noe av grunnen er at det i større og mer sentrale kommuner er at det er en større andel unge under utdanning der, som derfor ikke har høyere inntekter.

Spesielt for Frøya er også næringslivet rundt havbruk og fiske. Alle kommunene som er øverste på SSBs liste over inntekten til unge, er små kommuner, gjerne i nord. Tallene tyder på at det er langt flere unge i arbeid på Frøya enn i andre kommuner, som for eksempel Bærum og Oslo.

I faktaboksen under kan du se topplisten over hvor unge tjener mest.

Her tjener unge mest Frøya 171.000 Bardu 155.100 Værøy 143.300 Tydal 141.700 Roan 137.300 Gamvik 129.800 Vevelstad 128.800 Torsken 126.600 Årdal 121.400 Skjervøy 119.100 Tabellen viser median skattepliktig bruttoinntekt for personer mellom 15 og 24 år bosatt i kommuner i 2019. Hva er medianinntekt? Dersom man rangerer inntekten til alle 15-24-åringer etter hvor mye de tjener, så er medianinntekten inntekten til personen i midten av listen. Kilde: SSB Vis mer

– Det har vi sett tidligere også, at unge på bygda jobber mest, mens de i byene jobber minst, sier forsker Jon Epland i SSB.

Han viser til et prosjekt der de tok ut dem mellom 15 og 17 for å se hvor mange som hadde deltidsjobb/sommerjobb. De som bodde i Sogn og Fjordane og i Finnmark, jobbet mye mer enn i andre fylker.

De ungdommene som jobbet mest, var dem som hadde foreldre som tjente middels godt. De med mest velstående foreldre jobbet lite, det samme gjorde de med foreldre uten jobb eller med svært lav inntekt.

Isabelle Espnes (22) og Lotte Skarsvåg (21) møter oss i «Frøyabunaden». En varmedress med refleks og hylse til kniv.

Lotte har akkurat gått av vakt på oppdrettsmerdene, som ligger et stykke ut i havet. Hun synes hun har verdens beste jobb.

– Det er artig, lærerikt og godt betalt. Også føler jeg at vi gjør noe viktig, vi produserer jo mat til folk. Når fisken på anlegget der jeg jobber, er slakteklar, dekker det middag til hele Norges befolkning i syv dager, sier hun stolt.

Jobben som fiskerøkter er tøff. Det er hardt fysisk, de jobber ofte i vind og bølger høyere enn dem selv. Helt ufarlig er det heller er ikke. Derfor er det ikke urimelig at de får godt betalt, mener Isabelle.

Sammen med samboeren, som også jobber i oppdrettsnæringen, hadde hun allerede i fjor spart nok til å kjøpe hus.

– Vi var heldige som klarte det med litt hjelp fra familie, sier Isabelle.

Det betyr at sønnen Lucas (1) har 200 kvadratmeter å kjøre lekebilene sine på, og en stor hage med hester på naboeiendommen.

To foreldre i skift

Barnehagen har åpningstider tilpasset arbeidstiden i fiskenæringen. Kanskje er det også derfor Frøya opplever babyboom og økt tilflytting.

Selv om moren til Isabelle hjelper til med levering, og barnehagen har tilpassede åpningstider, er det hardt å være to foreldre i skift med et lite barn.

– Jeg savner ham fælt når jeg jobber mye. Med en mann som også går skift, er det for sjelden de er sammen alle tre.

– Jeg vurderer å søke meg til en landjobb med litt mer vanlig arbeidstid, sier Isabelle.

Men hun sier hun elsker den jobben hun har, og lurer på om det kan bli stor overgang å bare jobbe fra ni til fire på land.

– Nå er det titimersdager, og jeg synes tiden flyr. Men jeg kommer sikkert til å glede meg til hver dag på en kontorjobb også, sier Isabelle.

– Vi har det godt på Frøya – men vi jobber hardt for det.