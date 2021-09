Ikke «fri flyt» over grensen ennå: – Er nok noen som blir skuffet

Selv om Norge nå har gjenåpnet, kan det ta opptil to måneder før ting er tilbake til normalen på grensen.

Av Christina Quist

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror det er mange som tenker at nå kan man bare sette seg i bilen og kjøre over grensa som før. Det er nok noen som da kan bli skuffet, for det vil fortsatt være grensekontroll, sier stabssjef i Politidirektoratet, Lars Aune, til VG.

Lørdag klokken 16 gjenåpnet Norge etter 562 dager med restriksjoner og coronatiltak.

les også Norge gjenåpnet: – Som 17. mai igjen

Det siste halvannet året har det vært strenge restriksjoner på hvor, hvem og når man har kunne passere grenseovergangene inn til landet.

Men selv om alle reisetiltakene nå skal fjernes, kan det ta opptil to måneder før ting er som før coronapandemien langs Norges langstrakte grense.

– Vi opplever at samfunnet har vært til lading, og at det nå er et stort ønske om å reise som normalt igjen. Vi vil fjerne innreisetiltakene gradvis gjennom tre faser, som slik det ser ut nå vil vare mellom seks og åtte uker, sier Aune.

Se liste over de ulike fasene i bunnen av saken.

Fortsatt innreiserestriksjoner

Allerede nå vil reisende kunne oppleve mindre kø og en enklere vei forbi grenseovergangene. Men det vil for eksempel fortsatt være restriksjoner på hvilke grenseoverganger man har lov til å bruke.

CORONATEAM: To uker før Norge stengte ned, møttes Lars Aune (t.v.) fra POD, Arne Broch Brantsæter ved OUS og helsedirektør Bjørn Guldvog for å diskutere omstendighetene om det nyoppdagede coronaviruset.

– Det er fortsatt bare 35 godkjente grenseoverganger som er lov å bruke, sier Aune.

Det er dermed straffbart å bruke grenseoverganger som ikke er blant de 35, selv om de ikke er fysisk sperret (se liste i faktaboks).

– Vi håper å kunne åpne de fleste grenseovergangene i løpet av to uker, legger Aune til.

Han oppfordrer folk til fortsatt å skaffe seg informasjon om hvilke regler som gjelder, og at hvilke land som krever test og karantene fortsatt kan endre seg ut fra situasjonen i de ulike landene.

SVINESUND: Selv om tiltakene på grensen nedskaleres kraftig, kan det ta opptil to måneder før grensen blir som før pandemien.

Disse grenseovergangene må du bruke Anarjohka bru, Karasjok Bjørkebekk, Aremark Bjørnfjell, Narvik Fv 74 Murusjøen, Lierne Helligskogen (Kilpis), Storfjord Junkerdalen, Saltdal Kivilompolo, Kautokeino Magnormoen, Eidskog Neiden, Sør-Varanger Polmak, Tana Riksåsen, Kongsvinger Storlien, Meråker Storskog, Sør-Varanger Støa, Trysil Svinesund, Halden Umbukta, Rana Vauldalen, Røros Ørje, Marker Vis mer

– Enkelte grensesteder med høyt trafikkvolum, som Svinesund, vil nok oppleves annerledes enn de mindre grenseovergangene, sier han.

Det vil fremdeles være mannskap fra både Tolletaten, politiet og Forsvaret på grensen, og de vil nå gå over til å gjennomføre det de kaller «kunnskapsbasert stikkprøvekontroll».

For det vil fortsatt være en del reisende som har krav til testing og karantene, og det er reisende som kommer fra røde, mørkerøde og lilla land.

– Vi vil rette oppmerksomheten vår mot reisende fra land med høyt smittetrykk, og nedprioritere reisende som kommer fra området med lavt smittetrykk, opplyser stabssjefen.

FÅ UKER INN I PANDEMIEN: Politi, Tolletaten og Heimevernet har hatt økt beredskap og grensekontroll på grensen i halvannet år. Her fra de første ukene i pandemien.

Aune sier at de også vil opprettholde en beredskap for hurtig å kunne etablere tiltak på grensa dersom situasjonen skulle endre seg.

Må forvente kø

Politiet i Øst opplyser at det fortsatt er noen reisende som er testpliktige. Dermed vil reisende over Ørje og Svinesund fortsatt vil bli sluset gjennom tollstasjonene slik at politiet har mulighet til å gjennomføre stikkprøvekontroll.

– For å ivareta mannskapenes sikkerhet og for at politiet skal ha mulighet til å gjennomføre stikkprøver og kontrollere de som kommer fra land med høyt smittetrykk, blir trafikken sluset gjennom kontrollstasjonene som vanlig, opplyser assisterende stabssjef Trond Arvid Olsen i Øst politidistrikt.

Bommene vil derfor fortsatt være nede på grenseovergangene på E6 og E18, og folk må derfor forvente saktegående kø.

TESTSENTER: Testsenteret på Svinesund vil bestå en liten stund til.

– Politiet forstår at publikum er utålmodige, men politiet håper publikum skjønner at det fortsatt er regler for innreise. Politiet skal fortsatt kontrollere ved innreise til Norge, sier Olsen.

Slik skal reglene oppheves

Fase 1

Varer mellom tre og fire uker

Borgere fra EØS, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, får komme inn i landet.

Borgere fra lilla land utenfor EØS/Schengen får også komme inn i landet.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land.

Karantenepliktige voksne kan teste seg ut av karantene tidligst tre døgn etter ankomst.

Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år.

Karantenehotell-ordningen fjernes som krav.

Fortsatt kun lov til å bruke de 35 lovlige grenseovergangene.

Politiet utfører grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontroll av andre reisende vil utføres gjennom stikkprøver.

Fase 2

Begrensninger på hvem som får reise inn i landet oppheves for alle land på EUs tredjelandsliste.

Karanteneplikten fjernes, først for land innen EØS/Schengen og lilla land. Deretter for alle land på EUs tredjelandsliste.

Alle grenseoverganger skal kunne benyttes.

Fase 3