ORDKNAPP: SV-leder Audun Lysbakken er helt klar på at det vil bli en uravstemning om en eventuell regjeringsplattform, men vil ikke svare på om SV kan gå med på diskutere gjennomføringen av denne med Ap og Sp.

Lysbakken: Uaktuelt for SV å droppe uravstemning

Audun Lysbakken lukker ikke døren for diskusjoner om hvordan SVs uravstemning skal gjennomføres, men står fast på at SV-medlemmene skal avgjøre om partiet går i regjering.

SV har bestemt at en eventuell regjeringsplattform med Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal sendes ut på en uravstemning blant alle SVs medlemmer.

I både Ap og Sp er det skepsis mot SVs uravstemning. Vanligvis er det de sentrale organene i partiene, som landsstyret eller stortingsgruppen, som godkjenner forhandlingsresultatet.

Overfor VG vil ikke SV-leder Audun Lysbakken svare på om uravstemningen har vært et tema i regjeringssonderingene mellom Ap, SV og SP.

– Jeg kan ikke kommentere hva vi snakker om på Hurdalsjøen.

Lysbakken legger til at beslutningen om å ha en uravstemning ble fattet av landsmøtet, og at han ikke har makt til å skrote den.

– Det finnes ikke noe rom for meg for å gå bort fra det, for det er et vedtak jeg er bundet av.

Det er SVs høyeste organ, landsmøtet, som har vedtatt prinsippet om en uravstemning. Men det er partiets landsstyre som har vedtatt hvordan den skal gjennomføres i praksis.

Med andre ord: Selv om Lysbakken ikke kan gå bort fra prinsippet om en uravstemning i sonderingene med Ap og Sp, finnes det rom for å diskutere den praktiske gjennomføringen av denne – hvis SVs landsstyre går med på det. Det får også VG bekreftet fra kilder i SV.

FIRE DAGER: SVs uravstemning skal opprinnelig vare i fire dager.

– Det er et annet spørsmål

SVs landsstyre vedtok i starten av juni retningslinjer for uravstemningen.

I disse heter det at selve uravstemningen skal gjennomføres i løpet av én dag, men «i forkant skal medlemmene ha fire dager til å sette seg inn i, og diskutere, resultatet i en kombinasjon av digitale og fysiske møter».

– Er det rom for deg å diskutere den praktiske gjennomføringen av uravstemningen, som å korte ned på tiden den skal vare?

– Det er et annet spørsmål. Men jeg har ikke tenkt til å antyde noe om det nå. Men tidsløpet for forhandlinger og dannelsen av en ny regjering, må jo selvfølgelig tilpasses hvilke datoer det blir når vi ser at vi har en enighet, sier Lysbakken.

SVs uravstemning Retningslinjer for SVs uravstemning, vedtatt av landsstyret 5. og 6. juni 2021. Resultatet av uravstemningen er bindende Et flertall av stemmene må være for deltagelse for at SV skal gå i regjering. Blanke stemmer teller ikke med i beregningen. Selve voteringen skjer elektronisk etter at resultatet legges fram for medlemmene. Uravstemningen gjennomføres i løpet av én dag. I forkant skal medlemmene ha fire dager til å sette seg inn i, og diskutere, resultatet i en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Dersom det ikke er mulig med fysiske møter skal de forsøkes erstattes av digitale. På forhånd blir det utarbeidet en mal for gjennomføring av møtene i lokal- og fylkeslag. Medlemmer må ha meldt seg inn senest én uke før valgdagen 13. september for å ha stemmerett i uravstemningen. Landsstyret skal godkjenne resultatet av uravstemningen. Dersom det har skjedd uregelmessigheter som gjør at resultatet ikke kan godkjennes ligger beslutningsmyndigheten for regjeringsdeltagelse hos landsstyret. I en slik situasjon skal LS bestrebe å følge det som man regner med er resultatet uten uregelmessigheter. Vis mer

– Uravstemningen skal opprinnelig vare i fire dager. Men du er åpen for at det kan bli kortere?

– Jeg vil ikke si noe om det nå. Det er altfor tidlig. Det er meningsløst av meg å begynne å kommentere detaljene i det. Jeg skjønner at dere er opptatt av den saken akkurat nå.

SV-lederen legger til at en uravstemning er «en veldig god idé».

– Det innebærer fornyelse av det norske partidemokratiet. Men det er også nødvendig for oss å gjøre for at vi skal stå sterkt for å kunne være en del av en stabil flertallsregjering. Det vil være i hele regjeringens interesse at vi gjør det.

GOD STEMNING: Latteren satt løst på SVs landsstyremøte. Her er SV-leder Audun Lysbakken sammen med partisekretær Audun Herning og AU-medlem Aila Kamaly.

Vil ikke spekulere

Flere fylkesledere i SV som VG snakket med under landsstyremøtet lørdag var klare på at selve uravstemningen skal gjennomføres. Men de var ikke like kategoriske på spørsmål om partiet kunne gå med på å endre hvordan uravstemningen skal gjennomføres.

– Det er i så fall noe vi må ta opp til en diskusjon i landsstyret. Det er ikke noe vi har diskutert. Jeg tenker at vi trenger noen dager på oss for å nå medlemmene, gi god informasjon og gi rom for diskusjoner og spørsmål, sier Nordland SVs leder Åshild Pettersen.

– Det vil jeg ikke spekulere i. De ulike partiene må finne sin måte å forankre et eventuelt forhandlingsresultat. Både Ap og Sp skal helt sikkert forankre et forhandlingsresultat på en måte, sier Trøndelag SVs leder Ottar Michelsen.

Heller ikke Bjarne Rohde, leder av Troms og Finnmark SV, sier han vil spekulere i dette.

– Poenget er at uravstemningen må vare lenge nok til at man kan få satt seg inn i det, hvis ikke er det ikke noe poeng å stemme over noe man ikke har rukket å sette seg inn i. Samtidig må det gå fort nok til at det ikke skal dra ut i lang tid. Sånn sett tenker jeg at fire dager er en riktig balanse, sier Rohde.