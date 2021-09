Ap og Sp går i regjerings­forhandlinger: − Nå utvider jeg alfabetet

Etter SVs exit fra sonderingene er det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet går videre til regjeringsforhandlinger sammen. Samtidig peker Støre ut SV som en naturlig partner på Stortinget.

– Vi setter i gang arbeidet med forhandlinger om å danne regjering sammen.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse på Hurdalsjøen hotell onsdag kveld. Der gjorde han det klart at partiene allerede er i gang med å planlegge forhandlingene.

– Vi har på disse timene kommet godt i gang med å legge opp forhandlingene, å velge ut temaer og fordele oppgaver. Vi har vi har kraftfulle ambisjoner for hva vi skal få til sammen, sier Støre.

Han understreker at hans ønske var å få på plass en trepartiregjering med Sp og SV, men at SV vil være en naturlig partner på Stortinget.

– Det er det partiet det er naturlig å gå til med budsjett. Vi har etablert et samarbeid og en felles forståelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet er klare for en «god arbeidsøkt med Arbeiderpartiet i dagene som kommer».

– Vi ser frem til en arbeidsøkt vi allerede har begynt på, og mener vi har et veldig godt utgangspunkt for ukene som kommer, sier Vedum.

Støre holder døren åpen for at SV kan komme inn i regjering i løpet av stortingsperioden.

– Vi har sagt at vi har en åpen holdning til det, men som sagt er det politikken som avgjør, sier han til VGs reporter.

– Vil du jobbe for det?

– Vi skal jobbe for å gjennomføre politikken, og så får de vurdere om det er grunnlag for å endre den konklusjonen de trakk i dag, sier Støre.

– Har SV rett i at de ville fått mer gjennomslag i Stortinget enn de ville fått i regjering med det som lå på bordet nå?

– SV har rett i å trekke sin konklusjon. De gjør sin vurdering, men jeg mener at det å sitte i regjering og gjennomføre politikken fra dag til dag i det store skiftet vi skal inn i fremover er best fra regjering, sier Støre.

– Nå utvider jeg alfabetet

Onsdag formiddag ble det kjent Sosialistisk Venstreparti trekker seg sonderingene som har pågått i Hurdal siden forrige torsdag.

SV-kilder har opplyst til VG at for lite penger på bordet, liten forhandlingsvilje om olje og klima og dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivå er de viktigste årsakene til at partiene brøt ut av sonderingene.

Dermed røk Støres plan om å danne en flertallsregjering bestående av Ap, Sp og SV. Partilederen har vært tydelig under valgkampen på at det var deres «plan A».

– Nå utvider jeg alfabetet og holder på med en plan som jeg mener bygger på det samme flertallet som Stortinget har fått. Jeg mener at hovedretningen for å gjennomføre vår politikk bør ligge til grunn for også dette regjeringsprosjektet, sier han.

Kort tid etter SV-exiten ble kjent, hadde Aps stortingsgruppe møte der bruddet i sonderingene var tema. På møtet ble det gitt full tilslutning til å forhandle videre med Sp, fikk VG opplyst onsdag ettermiddag.

På pressekonferansen onsdag kveld sier Støre at han har støtte både fra sentralstyret og stortingsgruppen til Ap.

– De har gitt meg veldig klar støtte og mandat til det vi nå går inn på. Det opplever jeg både er bredt og unisont, sier Støre.

