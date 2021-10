NEI TIL SPILL: Erna Solberg sier det er et rødgrønt flertall i Norge, som gjør at hun går av. Hun vil derfor overlate statsministerplassen til Jonas Gahr Støre til uken.

Erna Solberg vil ikke følge rådet fra Carl I. Hagen: − Regjeringen søker avskjed til uken

HURDAL (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun ikke vil være med på noe spill og at hun vil levere sin avskjedssøknad til uken.

Av Bjørn Haugan

Tidligere Frp-leder og nyvalgt stortingsrepresentant Carl I. Hagen kom tirsdag med råd til statsminister Erna Solberg og SV-leder Audun Lysbakken.

Solberg fikk beskjed om at hun ikke burde gi fra seg regjeringsmakten sånn uten videre, selv om det er rødgrønt flertall.

Lysbakken fikk råd om ikke å gi sin støtte til den regjeringserklæringen som Ap og Sp denne uken forhandler om på Hurdalsjøen Hotell - som det er ventet at de vil bli ferdige med før neste uke.

– Politisk spill tjener ingen

Erna Solberg sier til VG at hun ikke vil være med på noe slikt spill.

GÅR TIL KONGEN: Erna Solberg sier hun vil levere inn sin avskjedssøknad til Kongen.

– Det er et viktig demokratisk prinsipp og tradisjon i Norge for fredelige og velorganiserte maktovertakelser. Selv om SV ikke blir en del av regjeringen, så har de vært tydelig på at de foretrekker en Ap/Sp-regjering. Å legge opp til politisk spiller tjener ingen, sier Erna Solberg.

– Vil levere min avskjedssøknad til Kongen

Hun har derfor konkludert med at hun går av.

– Høyre har styrt landet i åtte år sammen med Frp, Venstre og KrF. Vi mistet flertallet ved valget i høst og allerede på valgnatten anerkjente jeg valgets utfall. Jeg vil levere min avskjedssøknad til Kongen når statsbudsjettet for neste år er lagt frem og en ny regjering er klar til å ta over, sier hun og legger til at de vil styre til Støre-regjeringen er klar til å overta.

– Regjeringen blir da et forretningsministerium, sier hun.

Ifølge VGs opplysninger skal Erna Solberg ha vært veldig klar på at hun ikke skal kunne beskyldes for å tvinge seg lengst mulig til makten. Hun var også raskt ute og gratulerte Joe Biden med seieren i presidentvalget i USA, selv om Donald Trump og hans støttespillere jobbet for å ugyldiggjøre valget.

Bakgrunnen for Hagens forslag

Bakgrunnen for Hagens råd var at han sier at han gjorde en stor tabbe, da Frp var i SVs situasjon i 2001:

Høyre, KrF og Venstre forhandlet frem en regjeringserklæring på Sem Gjestegård om å danne en regjering. De hadde ikke flertall, men det hadde de med Frp på vippen.

Hagen ga støtte til Bondeviks regjeringsplattform før budsjettforhandlingene den gangen.

TILBAKE: Carl I. Hagen er tilbake som stortingsrepresentant i høst. Han får en kald skulder av Erna Solberg.

Hagen sa til VG at han låste seg i en situasjon der Frp også måtte støtte budsjettet.

– Vi satt i saksen. Vi hadde satt inn regjeringen Bondevik og det var vanskelig å ikke inngå en budsjettavtale, sier han.

Han sier at Lysbakken kan unngå det, ved ikke å støtte dannelsen av Støre-regjeringen, gjennom å uttrykke støtte til en kommende Hurdalsplattform.

VG har også bedt om å få en kommentar til Hagens uttalelser fra SV, men de har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.