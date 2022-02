OMIKRON: Bjørn Guldvog sier omikron trolig ikke gir like mange langvarige plager. Men det er fortsatt usikkert.

Guldvog om omikron: Grunn til å tro at omfanget av senplager vil bli redusert

Helsedirektoratet sier det er grunn til å tro at ikke like mange får langvarige plager av omikron. Men fordi vi ikke vet nok, anbefaler WHO å unngå smitte.

Av Marthe Stoksvik

– Her hjemme så tror vi at de mest alvorlige konsekvensene av pandemien ligger bak oss.

Det sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han la fram helsedirektoratets nyeste ukerapport torsdag.

Han fortalte at smitten trolig kommer til å flate ut om noen uker. Men før den tid vil mange bli smittet. Hovedsakelig av varianten omikron som dominerer nå.

– For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får plager som varer ut over den akutte fasen fremdeles, sier Guldvog.

Dette kalles senplager, også kjent som langvarig covid. Men foreløpig vet vi veldig lite om senplager av omikron.

Langvarig covid etter omikron

Omikron ble oppdaget i slutten av november i fjor. Det viser seg at varianten ikke gjør folk like syke som de tidligere variantene.

Kan det bety at varianten heller ikke fører til like mange senplager?

– Ved at omikron gir et mindre alvorlig sykdomsforløp vil det være grunn til å tro at omfanget av senfølger etter covid-19 vil bli redusert, sier Guldvog.

Professor og immunolog Anne Spurkland sier til VG at det er for tidlig å vite helt sikkert.

– Kan omikron gi langvarig covid?

– Jeg tror det er for tidlig å vite noe om det, men vi kan ikke ekskludere det. Vi har hatt for kort observasjonstid til å si noe fornuftig om det, sier Spurkland.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland.

Lege Maria Van Kerkhove ved Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt at det ikke finnes forskning som viser at andelen som får langvarig covid vil endre seg med omikron, ifølge nyhetsbyrået AP.

Linda Geng er lege ved Stanford universitet. Hun sier ifølge AP at det er sannsynlig at det kommer en ny bølge pasienter som får langvarig covid av omikronsmitte.

– Vi må være veldig varsomme og veldig forsiktige og forberedt, sier Geng.

Symptomene på langvarig covid

De som ikke ble veldig syke av corona og ikke ble innlagt på sykehus, får sjeldent langvarig covid, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Omkring en av ti som har vært innlagt på sykehus i de nordiske landene rapporter om senplager, sier han.

Ifølge WHO oppstår symptomene etter omtrent 90 dager etter gjennomgått sykdom.

Dette er symptomer på langvarig covid:

Tap av lukt og smak

Utmattelse og trøtthet

Nedsatt hukommelse

Konsentrasjonsvansker

Muskelsvakheter

Angst og depresjon

Det er flere kvinner enn menn som får det. Barn blir ikke så påvirket av corona og får sjeldent langvarige plager.

Guldvog forteller at det er vanlig å få senfølger etter infeksjoner. Ikke bare etter corona. Derfor var det ikke så overraskende at flere fikk langvarige plager.

SMITTE: WHO anbefaler å unngå smitte, uansett om det er omikron som gir mindre alvorlig sykdom.

WHO anbefaler å unngå smitte

Det er spådd at de fleste av oss kommer til å få omikron en eller annen gang. Kanskje har du tenkt at det er greit å bare bli ferdig med det.

– Hva tenker du om at noen vil få omikron og bli ferdig med det?

– Jeg er veldig lite positiv til det. Det er fortsatt et virus, sier Spurkland.

Maria Van Kerkhove ved WHO mener det er flere grunner til at vi fortsatt må unngå å bli smittet av corona: