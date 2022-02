FELLES FRONT: SV og Rødt varsler en felles politisk front for å få ned profitten i velferdstjenestene.

SV og Rødt inngår «allianse»: − Vi står opp for folkemeningen

Til venstre for regjeringen har to partier snakket sammen, og funnet ut at de har mer til felles enn de kanskje skulle trodd. Rødt og SV varsler flere forslag for å få på plass strengere regler for private aktører i velferdstjenester.

– Bergans-brothers, ler Audun Lysbakken når han ser stortingskollegaen komme gående. Begge har på seg jakke fra klesmerket Bergans.

Bjørnar Moxnes stiller seg ved siden av Lysbakken, som for å understreke det han nettopp sa.

– Det er spons, fleiper Lysbakken.

– Du skulle jo ikke si noe, smiler Moxnes.

Det er ikke bare på klesfronten at de to matcher hverandre.

De er ledere for hvert sitt parti. SV og Rødt. Nå vil de jobbe mer sammen for å få gjennomslag for politikken deres.

– Vi har ikke akkurat levert en formell allianse her, begynner Lysbakken.

Det er kanskje ikke så langt unna likevel.

VIL JOBBE SAMMEN: Partilederne vil jobbe sammen for å få strengere regler for private aktører i velferdstjenester.

Rødt og SV vil ut fase ut de kommersielle bedriftene i velferdstjenester, og de starter med barnehagene.

Sammen fremmet de et forslag om profittfrie barnehager som blant annet gikk ut på endringer i det økonomiske regelverket i private barnehager og strengere reguleringer av kjøp og salg av barnehager.

Det var oppe til behandling tirsdag, men ble nedstemt. Det er bare begynnelsen, ifølge de to.

– Vi er beredt på å kjøre felles front når det kommer til profittfri velferd. Der er vi helt enige, sier Lysbakken. Moxnes nikker til det han sier.

– Men dere vil ikke kalle det en allianse?

– Vi er gode allierte i dette spørsmålet, svarer Lysbakken.

Selskaper som har som hensikt å tjene penger hører ikke hjemme i velferdssektorer, mener de. I stedet vil de ha private, ideelle aktører og offentlige.

Må gå inn å se på hver sektor

Senterpartiet stemte mot SV og Rødts første forslag i veien mot det de kaller profittfri velferd.

– Det private har vært et supplement til det offentlige. Det bør det fortsatt være, mener Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad og legger til at for eksempel private barnehager har vært viktige.

– Vi hadde ikke vi hatt full barnehagedekning uten private barnehager. Det er jeg overbevist om.

Hun er ikke uenig i at det trengs strengere regelverk for de store, kommersielle bedriftene.

– Vi er bare bekymret for at man ikke klarer å skille mellom de små private aktørene, og de store kommersielle. Innenfor det de kaller kommersielle, så har du små private bedrifter og store konsern. Da må du ha ulike regler.

ULIKE SEKTORER: Det må være ulike regler for ulike velferdssektorer sier Senterpartiets Marit Arnstad.

Arnstad er skeptisk til å gå inn for det SV og Rødt kaller profittfri velferd.

– Du kan ikke skjære alle over en kam. Du må gå inn i hver sektor og se hvor grensen skal gå. Det vil være ulikt for ulike velferdssektorer.

Moxnes håper ikke at regjeringen skal bruke lang tid på å utrede private velferdstjenester.

– På barnevern sier de i Hurdalsplattformen at de skal ha ut de kommersielle. Det er kjempebra, men hvorfor er det så vanskelig å stå for det samme i andre velferdssektorer? Det er helt ubegripelig, mener Moxnes.

Lysbakken understreker at han ikke er imot at de private skal få drive, men det er måten de drives på han vil gjøre noe med.

Vil ikke ha partipolitisk konkurranse

Da Arbeiderpartiet skulle danne regjering var SV med på forhandlingene. De valgte å trekke seg, og mente at de ville oppnå mer i opposisjon enn i regjering.

Nå har de snudd seg til venstre for støtte.

– Vi har en oppgave å stå opp for folkemeningen. Vi mener alvor, og vi har vist at vi kan fremme felles politikk, forteller Lysbakken med en nikkende Moxnes ved siden av seg.

STÅR STØTT: Til tross for at første forslag ikke fikk støtte, vil de to partilederne fortsette å snakke sammen om felles politikk.

– Vi er mer opptatt av å få til noe, enn partikonkurranse oss imellom.

– Det kan være lett å være i opposisjon. Kommer dere med for enkle løsninger?

– Nei, slår Moxnes fast.

– Dette er ikke radikale, høytflygende greier. Det er sånn vi har tradisjon for å drive velferd i Norge, stemmer Lysbakken i.

Det var et rungende flertall som stemte ned forslaget fra Rødt og SV. Det stopper likevel ikke dem.

– Har dere neste forslag klart?

De ser på hverandre før de svarer.

– Vi snakker jevnlig vi, svarer Moxnes.