GJENÅPNING: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg anbefaler gjenåpning.

Pressekonferanse klokken 10: Disse anbefalingene har regjeringen fått

Helsemyndighetene mener et er forsvarlig med ytterligere gjenåpning. Dette har de anbefalt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

FHI og Helsedirektoratet mener det er forsvarlig å lette ytterligere på smitteverntiltak nå, skriver de i sine anbefalinger til regjeringen.

De anbefaler at folk 2–3 uker fremover tester seg dersom de har symptomer og får råd om å holde seg hjemme dersom man får en positiv test i stedet for at det er lovpålagt.

Helsedirektoratet åpner for det samme.

– I den perioden vi går inn i nå med enorm smittespredning og en overgang til symptombasert testing, vil det være naturlig å lette noe på isolasjonsplikten. Dette kan gjøres ved å «myke opp» forskriften med noe flere unntak, eller å oppheve plikten og gå over til en anbefaling, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokken 10.00. Kilder med innsikt i prosessen har opplyst til VG at meteren og munnbindpåbudet ryker.

Info FHIs anbefalinger for en normal hverdag Ved overgang til normal hverdag kan de fleste tiltak fjernes og kun generelle smitteforebyggende råd (som å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til syke, ha god hånd- og hostehygiene og

regelmessig renhold) gjelde for befolkningen. Vaksinasjon vil fortsatt være et viktig tiltak.

I en normal hverdag anbefales testing for SARS-CoV-2 på klinisk indikasjon. I tillegg kan det være aktuelt

å anbefale grupper med særlig risiko for alvorlig forløp av covid-19 å oppsøke lege ved nyoppståtte

luftveissymptomer, for vurdering og prøvetaking med tanke på eventuell medikamentell behandling for

covid-19.

Når isolasjonsplikten ved covid-19 bortfaller vil det generelle rådet til befolkningen være å holde seg

hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon, også dersom en har testet positivt for covid-19, til symptomene er i bedring og allmenntilstanden tilsier at en kan gå tilbake til jobb, skole og barnehage.

I en normal hverdag der det ikke er et mål om å begrense smittespredning av SARS-CoV-2 eller andre

luftveisagens i befolkningen, men der det er høyt smittepress, kan munnbind være aktuelt i enkelte

situasjoner for å beskytte personer med økt risiko for alvorlig sykdom.

I perioder med høyt smittepress kan det være aktuelt å opprettholde enkelte av anbefalingene for

grupper som fremdeles vil ha økt risiko for alvorlig sykdom, for eksempel om å begrense antall

nærkontakter.

Personer med enkelte underliggende sykdommer eller tilstander vil kunne ha betydelig økt risiko for

alvorlig forløp og død ved covid-19, slik de kan ha ved andre infeksjonssykdommer. De bør som ellers

rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendighet av skjerming i perioder med mye smitte.

Beredskap for nye varianter med bedre spredningsevne og større virulens må være på plass. Vis mer

Beholder muligheten for tiltak

Hverken Helsedirektoratet eller FHI taler for å fjerne coronaviruset fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdomer - i motsetning til Danmark og Sverige.

Det innærer at både kommuner og regjeringen fortsatt vil ha mulighet for å innføre forbud og påbud for å hindre smittespredning.

– Det vises i hovedsak til beredskapshensyn i kommuner ogc dagens utforming av de økonomiske rettighetene. Folkehelseinstituttet vurderer at covid-19 etter loven fortsatt kan klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom dersom man vurderer at det er nødvendig og tjenlig for smittevernet, skriver de i det faglige grunnlaget.

FHI skriver «departementet kan beholde covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom, eller departementet kan fjerne covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom».

– I dette valget må departementet vurdere blant annet signaleffekten, beredskapsbehovet og muligheten for uheldig variasjon mellom kommunene.