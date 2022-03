SKOLE FOR UKRAINERE: Her skal opp mot 300 flyktningbarn fra Ukraina gå på skole den første tiden i Bergen. Mandag startet 62 elever på Ortun, sier rektor Mona Fåberg.

Leter etter ukrainere som kan jobbe i skolen - mottaksskole i gang i Bergen

Norske kommuner åpner dørene på vidt gap for ukrainere som kan jobbe i skolen. I Bergen hadde 62 ukrainske elever sin «første skoledag» mandag.

– Ukrainere som kommer nå trenger ikke godkjenning for å jobbe midlertidig eller som lærervikar i grunnskolen og videregående skole, ifølge direktør Kristin Vinje i NOKUT, som er godkjenningsorganet for utdanning i Norge.

– Det er kun for å få fast jobb som lærer at man trenger å få sin utenlandske utdanning godkjent av NOKUT. Men skolene må selv vurdere språkferdigheter og hvilke fag det er tenkt at de skal undervise i, skriver Vinje i en e-post til VG.

Norske læreres største fagorganisasjon, Utdanningsforbundet, besluttet allerede 11. mars at norske styresmakter må sørge for at det umiddelbart blir etablert en mottaksplan som sikrer at barn og unge blir raskt integrert i barnehager og skoler.

HARSTAD-ORDFØRER: Kari-Anne Opsal er ordfører i Harstad kommune. På bildet sammen med ordfører-kollega og Ap-partifelle Gunnar Wilhelmsen i Tromsø.

Men det er lettere sagt enn gjort, erfarer blant andre ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) i Harstad kommune i Troms og Finnmark.

– Vår største utfordring er å skaffe personell til jobbene, enten det er i barnehage, skole eller helse og omsorg. Vi sliter fra før med lite søkere til stillinger her, sier Opsal til VG.

Hennes kommune er bedt om å ta i mot 200 flyktninger fra Ukraina i år, og anslagsvis 70 barn.

– Våre flyktningtjenester har vært i kontakt med ukrainere i området her. Men vi her nord har ennå ikke opplevd noe større påtrykk av flyktninger fra Ukraina. Men det kommer nok gradvis. Og da er vi interessert i at ukrainere kan bidra i skoler og barnehager på en god måte, sier Harstad-ordføreren til VG.

Ber folk om å kontakte skolene

I Oslo kommune, som allerede merker strømmen av ukrainske flyktninger, er Utdanningsetaten svært interessert i å rekruttere medarbeidere til skolene med ukrainsk bakgrunn.

Seksjonssjef Pål Einar Røch Johansen, skriver i en e-post til VG:

– Utdanningsetaten vil svært gjerne komme i kontakt med personer som kan bidra med ukrainsk språk. Det er aktuelt både med tolker og med personer som kan bidra inn i undervisningen, skriver Johansen, som ber aktuelle personer om å ta kontakt med sin nærmeste skole eller Utdanningsetaten sentralt.

Det eneste formelle kravet som må oppfylles for at ukrainere kan jobbe i skolen, er en godkjent politiattest.

MOTTAKSSKOLE: Ortun skole, avdeling Lynghaugparken innføringstilbud i Bergen kommune.

Det har rektor Mona Fåberg på stell i mottaksskolen for ukrainske flyktninger i Bergen kommune. Der startet skoletilbudet opp for 62 unge ukrainere fra første- til tiende årstrinn mandag formiddag.

– I dag har vi delt inn elevene i tre forskjellige puljer, og hatt tre forskjellige aktiviteter, først og fremst spill og bli-kjent-leker, forteller Fåberg som er rektor på skoletilbudet som formelt heter Ortun skole, avdeling Lynghaugparken innføringstilbud.

Det spesielle skoletilbudet vil ha en maksimal kapasitet på mellom 300 og 400 elever. Første pulje var en gruppe fra et av de hotellene som huser ukrainske flyktninger i Bergen.

SKOLEBYRÅD: Linn Katrin Pilskog (Ap) er den nye byråden for barnehage og skole i Bergen kommune.

– Vi har foreløpig inne en lærer med russiske språkferdigheter og en ukrainsk oversetter. Samtidig er det svært mange av de ukrainske barna som kan engelsk, sier rektoren som understreker at hun foreløpig bare har en kort skoledags erfaring som bakgrunn for å uttale seg.

Hun har likevel en oppfatning av at noen ukrainske foreldre allerede har forventninger til at skoletilbudet innebærer læring.

– Det er nok godt for barna som kommer hit å få både leke, bli kjent med andre barn og lære. Foreldre har allerede tatt kontakt og understreket betydningen av at den nye skolen også må innebære undervisning og læring, sier rektor Mona Fåberg til VG.

Lover læring

Skolebyråd Linn Katrin Pilskog (Ap) i Bergen, er klar på at de unge ukrainerne skal oppleve læring og utvikling i bergensskolen.

– Ja, det blir et læringstilbud, slik som på de andre innføringsklassene kommunen allerede har. Men i starten handler det om å bli kjent med andre - og møte trygge voksene. Jeg har fått rapporter om at det var god stemning på første skoledag på Ortun. Samtidig er det nok mange av elevene som har opplevd vonde ting. Dette må vi håndtere, og vi har derfor omplassert noen ansatte fra andre deler av kommunen som kan møte elever med flyktningbakgrunn på en god måte, sier Pilskog til VG.

UKRAINSK PEDAGOG: Oleana Iamroz jobber med en doktorgrad i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Ukrainsk-fødte Olena Iamroz har tatt mastergrad, og jobber nå med en doktorgrad i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Hun har også bakgrunn som lærer i Ukraina.

Hun påpeker at flyktninger fra Ukraina har et helt annet skolefaglig utgangspunkt enn flyktninger fra for eksempel Syria eller Afghanistan. De har ikke hatt lengre avbrudd i skolegangen slik som barn som har vært på flukt i lengre tid.

12 års skolegang

I Ukraina begynner barna på skolen når de er 6 eller 7 år og de går vanligvis på skolen i 12 år.

– Skolesystemet ligner på det norske, og mange har nok et minst like godt grunnlag som norske barn i flere fag. De har lært det kyrilliske alfabetet, men engelskundervisning gjør at de også har kjennskap til alfabetet vi bruker her i Norge, sier Iamroz til HINNs egne nettsider.

Hun tror morsmålsundervisning og to-språklige lærere er en nøkkel for at de skal kunne fortsette skolegangen mens de lærer norsk.

– Eldre barn og ungdommer vil måtte lære norsk først, mens de yngste barna kanskje vil ha lettere for å klare seg i en norsk skoleklasse med støtte fra morsmålslærere, ifølge Iamroz.