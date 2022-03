FLERE HUNDRE OM DAGEN: Så mye som 35 000 asylsøkere kan komme til Norge i løpet av 2022, melder UDI. 30 000 av disse vil i så fall være fra Ukraina.

Opptil tre dagers ventetid på mottaket i Råde: − Ankommer flere enn de har kapasitet til

Daglig ankommer flere hundre ukrainske flyktninger Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. For enkelte tar det flere dager før de blir registrert i systemet. – Vår store utfordring er innkvartering, sier UDI.

Så mye som 35.000 asylsøkere kan komme til Norge i løpet av 2022, melder UDI. 30.000 av disse vil i så fall være fra Ukraina. Nylig bestemte deg norske regjeringen seg også for å hente 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova.

Når flyktninger kommer til Norge, må de registreres og få identiteten sin bekreftet. Regjeringens midlertidige kollektive beskyttelse gjør at bosetting av ukrainske flyktninger i kommunene kan skje langt raskere enn i en normal, individuell asylprosess.

På Nasjonalt ankomstsenter i Råde meldes det imidlertid om kaotiske forhold og lange køer. VG har vært i kontakt med flere personer som enten selv er flyktninger, eller har familie som har vært i kontakt med mottaket. De beskriver det de oppfatter som kritikkverdige forhold.

Enkelte forteller om ventetider på opptil 36 timer for å registrere seg, mangel på steder å hvile, og feil med datasystemet. Mange hevder også at de har endt opp med å måtte dra fra mottaket uten å ha fått registrert seg.

Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI, sier til VG at det kan ha skjedd:

– Hvis vi opplever at vi ikke kan ha flere inn på Råde. Vi vil ha en situasjon som er håndterbar, og da kan det være et råd noen har fått om å komme tilbake en annen dag.

Krevende logistikk

UDI-direktør Frode Forfang har tidligere bekreftet til NRK at det har vært kapasitetsproblemer på mottaket. Fløtre opplyser at det er en krevende logistikkoperasjon som skal håndteres når flere hundre flyktninger ankommer mottakssenteret daglig.

– Vi er veldig opptatt av at alle må registreres, slik at de får dette viktige D-nummeret, og slik at de kommer seg inn i systemet, får tilgang på helsehjelp og annet, sier hun.

PÅ FLUKT: Ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde Kommune kommer busser med Ukraiske flyktninger - pluss en god del privatbiler med Ukrainske skilter.

Opptil 2–3 dagers ventetid

Ifølge Fløtre skal mottakssentrene være rustet til å håndtere 3–400 nye flyktninger daglig. Hun sier imidlertid at kapasiteten på det nasjonale ankomstsenteret er sprengt.

– Trykket er stort akkurat nå. Generelt vet vi at det ankommer flere enn de har kapasitet til.

Flyktninger som ankommer Råde må belage seg på en ventetid på maks 2–3 dager, opplyser UDI.

– Snittet på oppholdstid nå ligger på like i overkant av tre dager, sier Fløtre.

Dette er langt kortere enn ved ordinære tilstander, ifølge Fløtre.

– Vanligvis er det lagt opp til at man kan være opp til 21 dager på ankomstsenteret. Vi har tatt bort deler av prosessen for at det skal gå så raskt som mulig. Men det er fortsatt viktig at alt blir gjort på en ryddig måte. sier hun.

– Har dere et bemanningsproblem eller andre utfordringer som gjør at ventetiden utvides?

– Vi har oppskalert bemanningen, ansatt to nye logistikkmedarbeidere og skal leie inn mer personale. Folk som kommer hit har mange spørsmål, og det er viktig at de får tilstrekkelig informasjon.

JAKTER MER INNKVARTERING: Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI.

Mangler innkvartering

Den største utfordringen per nå, sier Fløtre, er å oppdrive nok sengeplasser til alle som venter på å få registrert seg.

– Vi prøver å være i forkant og avlaste med hotell, men hele veien handler det om rask nok innkvartering. Vi jobber hardt for å få på plass mer bosetting og mottaksplasser.

Videre sier Fløtre at det til nå er etablert 18 ulike registreringssteder rundt om i landet, som de håper vil lette på trykket.

– Disse menneskene har jo vært gjennom en tøff flukt, så vi forstår at det å vente i timer og dager er vanskelig. Vi gjør så godt vi kan for at ting skal gå så raskt som mulig.

– Det har blitt rapportert om tekniske utfordringer. Er det fortsatt et problem?

– Det var en dag med IKT-trøbbel i uken som var, men det skal være oppe å gå igjen. Men det er uheldig at dette skjedde, da det ble færre registrert denne dagen.

– Vi har også blitt fortalt om dårlige hygieniske forhold og lite smittevern. Er dette tilfellet, og hvordan håndterer dere dette?

– Vi hadde et utbrudd av Noroviruset for litt siden, og det var ikke hyggelig da det sto på. Men vi har isolasjonsbrakker utenfor ankomstsenteret for folk som er smittet med for eksempel Covid-19, og så har vi et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten som er godt bemannet nettopp for å ivareta smittevern.