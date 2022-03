UTSPURT: Før hun skulle inn til avtalen hos fysioterapeuten, ble Elena Kasin oppringt og spurt ut om sine holdninger til krigen.

Russiskfødt kvinne nektet helsehjelp i Moss – fikk beskjed om å se på TV

Før Elena Kasin (53) skulle få ryggbehandling, ble hun spurt om sine holdninger til krigen i Ukraina.

Før Elena Kasin (53) skulle inn til behandling for en skiveprolaps i ryggen, fikk hun en telefon fra fysioterapeuten hun hadde time hos.

Samtalens innhold kom mildt sagt overraskende på pasienten. Elena ble nemlig utspurt om sine holdninger til krigen i Ukraina. Tilsynelatende er den eneste årsaken til det, at hun er russiskfødt.

– Fysioterapeuten begynte å snakke om krigen i Ukraina og sa at han ville forsikre seg om at han ikke behandlet noen som ikke var imot krigen. Jeg ble så såret, sier Elena Kasin, som bor i Moss, til VG.

53 år gamle Elena Kasin har bodd i Norge i 22 år og er norsk statsborger. Hun har barn og barnebarn i Norge.

Jobben i hjemmesykepleien har gitt ryggen hard medfart, og hun er nå prisgitt jevnlige kortisonsprøyter hos fysioterapeut for å holde smertene unna.

Behandlingen hun fikk hos fysio- og manuellterapeut Thor Kvamsdal i Moss tidligere i vinter ga god effekt. Elena så derfor frem til neste besøk.

Sjokket var derfor stort da telefonen med spørsmålene om krigen kom.

– Jeg begynte å gråte. Jeg ble virkelig såret av hans ord, sier Kasin til VG.

GRÅTER: Hjelpepleier Elena Kasin sier hun ikke klarer å se på nyhetene fra krigen, fordi det gjør henne så trist.

Terapeut Thor Kvamsdal bekrefter til VG at han ringte Kasin etter at han hadde mottatt forespørselen om timen, og «stilte henne en del spørsmål».

– Jeg sa følgende: Når du kommer til meg må du regne med å treffe på ukrainske pasienter. Er det greit for deg? Det sa hun at det var.

– Så spurte jeg: Hva tenker du rundt krigen i Ukraina? Da svarte hun at hun jobber så mye at hun ikke får sjans til å se på nyheter.

– Så spør jeg: Er du for eller mot Putin? Da svarte hun at hun jobber så mye at hun ikke har fått sett på nyheter.

– Så svarer jeg henne: Da må du sette deg ned å se på nyhetene og så kan du ringe meg etterpå, sier Kvamsdal til VG.

Da VG spør Kvamsdal hvorfor han mener det er relevant for behandlingen hva en pasient mener om krigen, svarer han:

– Fordi av min egen samvittighets grunn vil jeg ikke ha noe å gjøre med noen som kan være for krigen i Ukraina. Dersom hun hadde svart at hun var for det, hadde jeg svart henne at hun måtte finne en behandler som sympatiserer med det synet.

– Hadde du og pasienten diskutert krigen eller politikk tidligere?

– Nei, men hun har jo vært her et par ganger før, så jeg visste at hun var russisk.

– Uendelig trist

Elena Kasin ble helt satt ut av oppringningen, forteller hun til VG. Den russiskfødte kvinnen sier at hun for øvrig mener krigen er grusom.

– Det er uendelig trist at mennesker dør. Jeg ser ikke på TV, fordi da bare gråter jeg.

Selv dro hun fra Russland på 90-tallet fordi hun følte at det var et utrygt land.

– Jeg har opplevd hvordan det kan være å frykte makten. Så ringer han og vil snakke med meg om krigen. Jeg flyttet jo fra Russland til Norge nettopp fordi jeg ikke trives der, sier Kasin til VG.

«Ikke holdninger vi står for»

Jeløy Fysioterapi, hvor Thor Kvamsdal er tilknyttet, sier at terapeuten ikke representerer en holdning de øvrige behandlerne har.

– Dette er ikke holdninger vi står for. Dette må han stå for selv. Vi er en offentlig helsetjeneste og forholder oss til helsepersonelloven, sier fysioterapeut Cathrine Bergum, som fungerer som kontaktperson ved Jeløy Fysioterapi, til VG.

Elena sier hun opplevde det som svært ubehagelig at mannen som har makt til å ta vekk smertene hun har i ryggen, behandlet henne på denne måten.

– Jeg har veldig vondt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier hun til VG.

Nå ser hun seg nødt til å lete etter et annet sted å få hjelp mot smertene.

Flere lignende hendelser

Amnesty Norge har hørt om flere hendelser der russere, blant annet russiske skolebarn, har blitt hetset og trakassert.

– Diskriminering og sanksjonering av mennesker på grunn av deres nasjonalitet er i strid med de internasjonale menneskerettighetene, og straffbart i henhold til norsk lov, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge til VG.

MENNESKERETTIGHETER: Generalsekretær John Peder Egenæs sier Amnesty har hørt om flere russere som blir trakassert og hetset.

Organisasjonen har tidligere uttalt seg om tema. Amnesty påpeker at det er president Vladimir Putin som er ansvarlig for krigen, ikke vanlige russere.

– En slik form for atferd vil kunne bidra til å stigmatisere russere i Norge, og legitimere utestengelse, trakassering, og i verste fall trusler mot russere i Norge, sier Egenæs.