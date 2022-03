OMKOM: Jacob M. Moore, James W. Speedy, Ross A. Reynolds og Matthew J. Tomkiewicz døde etter flystyrten i Nordland fredag. Bildene er publisert etter avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet.

De omkomne er identifisert: «Sønderknust og i sjokk»

Det amerikanske forsvaret har gått ut med navnene på de fire amerikanerne som døde i flystyrten under Nato-øvelsen i Nordland fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fire soldater omkom i flystyrten i Beiarn i Nordland fredag kveld. Dette skjedde under et treningsoppdrag i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response. Flyet som styrtet var et amerikansk fly av typen V-22 Osprey.

Det amerikanske forsvaret har nå gått ut med navnene på de fire, etter at de pårørende har blitt varslet. Mannskapet, som alle døde i ulykken var:

Kaptein Matthew J. Tomkiewicz (27) fra Indiana.

Kaptein Ross A. Reynolds (27) fra Massachusetts.

Sersjant James W. Speedy (30) fra Ohio.

Korporal Jacob M. Moore (24) fra Kentucky.

De tilhørte alle 2d Marine Aircraft Wing, II Marine Expeditionary Force.

– Pilotene og mannskapet var forberedt på å fullføre oppdraget sitt og jobbe for en større sak. Vi vil fortsette vårt oppdrag samtidig som vi vil ha dem og innsatsen deres i tankene våre, skriver general Michael Cederholm i et brev.

«Sønderknust»

Mens Jacob M. Moore bare hadde vært en del av de militærestyrkene siden august 2018 hadde besetningens eldste mann, James W. Speedy, erfaring helt tilbake fra 2009. De to andre ble innrullert i henholdsvis 2015 (Tomkiewicz) og 2017 (Reynolds).

Familien til sistnevnte har delt en uttalelse med lokal TV-kanalen NBC10 Boston hvor de forteller at de er «sønderknust og i sjokk» over tapet av 27-åringen.

– Vi forsøker forestille oss et liv uten Ross, skriver de.

Kapteinen blir av familien beskrevet som en som var fast bestemt på å være så god som mulig mot alle.

– Ross var så omtenksom, medfølende og engasjert - ikke bare til sitt land, men også i streben etter å være den best mulige sønnen, broren, ektemannen, svigersønnen, nevøen, søskenbarnet, onkelen, svogeren, vennen og marinesoldaten.

Særlig går familiens tanker nå til deres svigerdatter Lana, som de beskriver som Reynolds’ «lys i livet».

– De hadde så mange planer. Så mye som lå foran dem, skriver de i uttalelsen, hvor de også sender sine kondolanser til familiene til de andre tre omkomne.

«Helter»

Også ordføreren i Reynolds’ hjemby, Leominster, Dean Mazzarella, har på sin facebookside sendt sine kondolanser til de pårørende. Han omtaler Reynolds-familien som en aktiv og tilstedeværende familie i et lite lokalsamfunn.

Massachusett-guvernør Charlie Baker skriver i en uttalelse at delstaten sørger over tapet av en av sine. Han kaller alle de fire omkomne for «helter».

Bakers kollega i Indiana, guvernør Eric Holcomb, har også sendt sine kondolanser og hilsener til familien til Matt Tomkiewicz, ifølge en TV-kanal i Indiana.

– Særlig i de tøffe dagene som ligger foran.

Les også Omdiskutert sikkerhet Fredag kveld styrtet et amerikansk militært fly av typen V-22 Osprey i Beiarn kommune i Nordland.

Returnerer til USA

Søndag kveld varsler Nordland politidistrikt at de fire omkomne er hentet ut av havaristedet, under vanskelige forhold. De ble fraktet til Bodø med et helikopter i regi av Forsvaret. I følge det amerikanske forsvarsdepartementet er de nå i ferd med å returnere til USA.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Havarikommisjonen og krimteknikere fra Kripos ankom ulykkesstedet lørdag og har startet undersøkelser på stedet.

Timothy Irish i US Marine Corps varsler til VG at amerikanerne vil overta etterforskningen av Nato-flykrasjet i Nordland i løpet av de nærmeste dagene.

Les også USA vil overta etterforskningen av Nato-flystyrt BODØ/BEIARN (VG) Timothy Irish i US Marine Corps varsler til VG at amerikanerne vil overta etterforskningen av…

Han sier følgende om de fire amerikanske soldatene som har omkommet:

– De var alle modige, dedikerte marinesoldater. Vi skal jobbe hardt for å få dem hjem til familiene sine.

Takker Norge

I brevet der det amerikanske forsvarsdepartementet offentliggjør navnene på de omkomne, takker også general Michael Cederholm Norge og andre allierte for innsatsen.

– Flere tilbød støtte under og etter hendelsen. Vi er takknemlige for deres innsats og faglige engasjement, sier han.

Cederholm trekker frem Luftforsvaret, Hovedredningssentralen, Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter, 330 skvadronen og andre sivile bidragsytere.

De skriver også at Norge fikk støtte fra italienske, nederlandske og britiske militærstyrker.

Også Irish vil takke Norge.

– Vi er helt overveldet av styrken og støtten vi har fått fra Norge. Dette er virkelig en demonstrasjon av hvor sterk alliansen vår er, understreker han.