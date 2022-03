forrige



fullskjerm neste ETTERFORSKNING: Politiet jobbet tirsdag fortsatt på åstedet for dobbeltdrapet i Kristiansand. 1 av 3 Foto: Vilde Elgaaen / VG

Dobbeltdrapet i Kristiansand: Skoleelever delte video av gjenopplivingsforsøk

KRISTIANSAND (VG) Skolebarn som ble vitne til redningsmannskapenes livreddende behandling av de to kvinnene som døde etter en voldshendelse i Kristiansand mandag, har delt videoer av gjenopplivingsforsøkene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet rykket mandag kl. 13.20 ut med store styrker på en melding om to hardt skadede kvinner på en privat adresse i bydelen Søm i Kristiansand.

Da politiet kom til stedet, satte de i gang livreddende behandling, men begge kvinnene døde rett etter ankomst akuttmottaket på Sørlandet sykehus.

En mann i 50-årene ble mandag siktet for dobbeltdrap i saken. Han vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag, opplyser Agder-politiet tirsdag ettermiddag.

REKTOR: Jarle Ausland er rektor på Haumyrheia ungdomsskole i Kristiansand til VG.

Haumyrheia skole ligger noen hundre meter fra stedet der kvinnene ble forsøkt gjenopplivet.

Rektor Jarle Ausland ved Haumyrheia ungdomsskole forteller til VG at noen elever ved skolen ha vært vitne til redningsforsøket på åstedet. Det skal også være spredt videoer fra aksjonen.

– Vi har ikke oversikt over nøyaktig hva de har sett, men det som skjedde foregikk bare noen hundre meter herfra og det var på skoleveien for mange, sier Ausland.

Les også Dobbeltdrapet i Kristiansand: Siktede innlagt på sykehus KRISTIANSAND/OSLO (VG) Mannen i 50-årene som er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand er innlagt på Sørlandet sykehus.

Politiadvokat Bernt Olav Bryge sier til VG at de er kjent med at barn ble vitne til de dramatiske scenene. At det ble filmet mener han også er problematisk.

– Det er bekymringsverdig, både sett ut fra et etterforskningsperspektiv og også da det faktum at bilder av mennesker i kompromitterende situasjoner kan være straffbart. Så jeg vil henstille om at man avstår fra den type handlinger.

– Snakk med barna, gjør det. Be de vise det de har, prøv å få de til å forstå hvorfor man bør la være å dele i noen situasjoner, sier politiadvokaten.

På vei hjem fra skolen

Rektor Ausland forteller at noen klasser sluttet litt før de andre og var på vei hjem da dette skjedde.

Ausland sier elevene derfor kom veldig tidlig på åstedet og at de først og fremst ble møtt av mange utrykningskjøretøy og masse folk på åstedet, men at det ikke skal ha vært mulig for elevene å se selve hendelsesstedet.

– Men når det står om livet til mennesker, da handler utrykningspersonell veldig raskt og det ble utført livreddende førstehjelp der. Vi har grunn til å tro at noen elever har sett deler av det, sier rektoren.

Han sier at de raskt fikk vite at åstedet var i et hus hvor en av elevene på skolen bodde.

– Vi skjønte at skolen var berørt og at en av våre elever var direkte berørt, sier Ausland.

ÅPEN: – Vi er en del av et lokalsamfunn hvor det har skjedd en tragedie så det er en naturlig ting å åpne rommet, sier Rolf Erik Hanisch, sogneprest i Randesund menighet.

Skolen fikk den offisielle bekreftelsen mandag kveld, at en elev ved skolen har en relasjon til de omkomne.

Da tok de kontakt med kommunens kriseteam for å legge en plan om å håndtere situasjonen og informere elevene om hendelsen. Skolen har også tilbudt elevene mulighet til å snakke med ansatte om det som har skjedd.

– Vi har stilt de beste folkene vi har til rådighet til elevene. Mange av elevene har tatt kontakt, og vår oppfatning er at de som har vært inne har hatt en grei opplevelse, sier han.

Slettet to videoer

– Det skal sirkulere billedmateriale fra hendelsen?

– Ja det er riktig. Vi ble klar over det og skjønte at dette må vi hjelpe elevene med å gjøre på en bedre måte, sier rektoren.

Da tok rektoren seg en ny runde, til alle klassene og ba dem tenke over konsekvensene av å dele bilder og video.

Det er tre ting som dumt med å dele bilder, fortalte han elevene.

– For det første kan det være ulovlig, for det andre kan det være skadelig for politietterforskningen. Men aller viktigst, det er ikke bra overfor en skolevenn og de pårørende.

Ausland sier de fikk slettet to filmer etter å ha snakket med elevene.

Les også Siktet for drap på to kvinner i Kristiansand KRISTIANSAND/OSLO (VG) To voksne kvinner er døde etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand.

Åpen kirke

Rolf Erik Hanisch er sogneprest i Randesund menighet, og forteller at de tirsdag åpner kirken for dem som vil komme.

– Vi synes det er veldig viktig å gi rom for ungdommer og andre som trenger å gjøre noe i forbindelse med de har hørt eller har sett, forklarer han.

– Vi er en del av et lokalsamfunn hvor det har skjedd en tragedie så det er en naturlig ting å åpne rommet. Det er voksne til stede og noen de kjenner litt til, så kan de få henge der, tenne et lys, dele en sorg eller en uro.

Hanisch presiserer at alle er velkomne.

– Mange vil jo gjenkjenne et hellig rom som et sted for ettertanke og stillhet og muligheten til å være med noen, uavhengig av religion. Jeg er ikke sikker på at det betyr så mye hva man tror på. Vi er mennesker som deler en sorg.

MINNES: Noen har lagt igjen blomster nær åstedet tirsdag.

Uklart motiv

Politiet sier de ønsker å kunne overføre den siktede mannen til varetekt dersom det skjer en endring i hans helsetilstand, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge.

Mannen er innlagt på Sørlandet sykehus og får behandling der. Han har foreløpig ikke vært i stand til å avhøres. Dette skyldes primært hans psykiske tilstand, opplyste politiadvokat Bryge til VG tidligere tirsdag.

Politiet vet lite om et mulig motiv for drapene.

– Det er veldig lite informasjon man kan gi om hva som er antatt motiv for handlingen. Videre etterforskning skal søke å gi svar på det. Per nå har vi lite informasjon, sier Bryge til VG rett før klokken 19 mandag kveld.

FORSVARER: Nils A. Grønås forsvarer drapssiktede.

De etterlatte har fått oppnevnt advokat Solrun Vik og advokat Erik Børresen som bistandsadvokater. VG har vært i kontakt med begge, men ingen av dem ønsker å gi noen kommentarer.

Drapssiktedes forsvarer Nils A. Grønås ved advokatfirmaet Wigemyr & Co sier at han har møtt sin klient i dag.

– Jeg har hatt samtaler med min klient i dag, og planlegger nye samtaler i morgen. Det jeg kan si er at han er preget av situasjonen, utover det kan jeg ikke kommentere ytterligere.

Grønås ønsker ikke å kommentere innholdet i samtalene, eller hvordan klienten stiller seg til siktelsen.