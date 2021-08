MØTTES HER: Det var her i kontorlokalene til Tom Hagen, kalt Futurum, at mannen i 30-årene møtte milliardæren for å snakke om et investeringsprosjekt i kryptovaluta.

«Kryptomannens» forsvarer etter nytt avhør: − På vei ut av saken

I sommer var mannen i 30-årene i et kort politiavhør. Hans forsvarer mener at den såkalte «kryptomannen» fremstår som sjekket ut av Lørenskog-saken.

I en stor politiaksjon 8. april 2020 ble mannen i 30-årene pågrepet i en leilighet i fasjonable Barcode i Oslo.

Han ble siktet for å ha hatt en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, som politiet mener ble drept en gang etter klokken 09.14 31. oktober 2018.







Særlig to ting lå bak pågripelsen:

Mannen i 30-årene, som har blitt omtalt som «kryptomannen», hadde vært i en rekke møter med Tom Hagen før kona hans forsvant. De har begge forklart at møtene handlet om investeringer i kryptovaluta.

Politiet lurte på hva møtene hadde handlet om, og om de kunne knyttes til forsvinningen.

Da mannen ble innkalt til vitneavhør, før det var offentlig kjent at politiet mistenkte at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet, begynte han uoppfordret å snakke om kidnapping og løsepenger i kryptovaluta.

Etter hvert begynte alarmklokkene å ringe hos politiet – som iverksatte full etterforskning av mannen.

LØRENSKOG: Politiet etterforsker saken her på Lørenskog lensmannskontor, bare en kort kjøretur fra åstedet Sloraveien 4.

– Siste korte avhør

I likhet med fortsatt drapssiktede Tom Hagen, ble mannen løslatt kort tid etter pågripelsen. Både Hagen og mannen i 30-årene nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

– Av det jeg har lest av straffesaksdokumentene så langt, og etter å ha deltatt i avhørene med min klient, så kan jeg ikke forstå annet enn at han er på vei ut av saken, sier mannens forsvarer Dag Svensson til VG.

Nylig var mannen i 30-årene i et nytt kort avhør med politiet, kan forsvareren opplyse om. Da hadde det gått over et år siden politiet hadde snakket med mannen, som fortsatt formelt er siktet for medvirkning til grov bortføring.

– Her ble han stilt noen oppfølgingsspørsmål og noen spørsmål som ikke var stilt sist gang. Men det var ingenting i det avhøret som pekte i retning av at politiet har brukt dette året på å bygge et sterkt mistankegrunnlag. Snarere tvert imot så kan det virke som et siste korte avhør før han blir sjekket ut, sier Svensson.

FORSVARER: Dag Svensson, her utenfor Kripos’ lokaler, forsvarer mannen i 30-årene.

Skyld eller uskyld

Noe av det første mannen i 30-årene sa til politiet da han ble pågrepet var: «Nå er dere på villspor».

Politiet, ved politiinspektør Gjermund Hanssen, ønsker ikke å kommentere innholdet i politiavhør eller mistankegrunnlag mot de siktede fortløpende i en pågående etterforskning.

– Etterforskningens mål er å opplyse saken best mulig og innhente all informasjon som kan bidra til å avklare spørsmål om skyld eller uskyld. Om saken er tilstrekkelig opplyst, om det skal foretas nye avhør og hvorvidt det skal fattes påtaleavgjørelse for den enkelte siktet, vurderes fortløpende i samråd med høyere påtalemyndighet, skriver han i en e-post til VG.

– Ingen overraskelse

Politiet ønsker nå nye avhør av Tom Hagen.

– Politiet har vært tydelige på at vi ønsker nye avhør av siktede, men at vi selvsagt også respekterer hans rett til ikke å forklare seg ytterligere i saken. Vi har fortløpende dialog med forsvarer om dette, men ønsker ikke kommentere dialogen fortløpende i media, sier Hanssen.

Ståle Kihle, som er bistandsadvokat for Tom Hagens voksne barn, sier det ikke kommer som noen overraskelse dersom saken mot «kryptomannen» blir henlagt.

– Så vidt jeg kan forstå det så har han like lite med denne forsvinningen å gjøre som Tom Hagen har, sier Ståle Kihle.

– På bakgrunn av de dokumentene jeg har lest, så er jeg enig med Svensson i at det ser ut til at han skal ut av saken. Og dette blir den første av to henleggelser, sier Kihle, med henvisning til etterforskningen mot Tom Hagen.

Sven Holden, Tom Hagens forsvarer, ønsker ikke å kommentere denne saken.

JAKTER SVAR: Etterforskningsteamet som ledes av Gjermund Hanssen forsøker fortsatt å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

Frykt og monero

Den såkalte «kryptomannen» har totalt vært i åtte politiavhør.

Her ble han stilt spørsmål om en rekke temaer, blant annet:

FRYKT: Politiet ville vite om mannen i 30-årene fryktet Tom Hagen og eventuelt andre personer som kunne stå bak forsvinningen. Mannen fortalte at han hadde en slikt frykt. Blant annet var han redd for at Tom Hagen skulle tro at han sto bak forsvinningen, nå som han var pågrepet. Han fortalte også at dersom politiet hadde rett i sin siktelse mot Tom Hagen, var han også redd for ham eller andre bakmenn, men at han ikke kunne vite om siktelsen var riktig.

MONERO: Politiet var også opptatt av at ikke bare kryptovalutaen bitcoin var tema i møtene med Hagen, men også den mer ukjente og lyssky valutaen monero, som ble nevnt i trusselbrevet. Kryptomannen skal ha fortalt Hagen at monero ble brukt av «slemme kriminelle» – og at den også var brukt i kidnappingssaker.

SLETTING AV INFORMASJON: Mannen ble også stilt spørsmål om hvorfor han sommeren før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, hadde gitt uttrykk for på et internettforum at han var opptatt av sletting av informasjon i krypto-verden. Kryptomannen fortalte at han kun stilte tekniske spørsmål og at han kun var interessert i å heve sin egen kompetanse om kryptovaluta og hvordan det fungerer på et mer generelt plan.

Mannens forsvarer, Dag Svensson, vil ikke kommentere opplysningene fra avhør. Han viser til sin taushetsplikt.