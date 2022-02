FULGTE VIDEOMØTET: Erik S. Winther (79) fulgte spent med på det video-strømmede representantskapet i Innlandet Ap sammen med Ringebu-ordfører Arne Fossmo (Ap).

Partiveteran Winther (79): Frykter velgerflukt fra Ap i Innlandet

Et knapt flertall i Ap gikk inn for å beholde Innlandet – på tvers av et knapt flertall i folket. – Det kan bety at mange velgere svikter partiet.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier fylkestingsmedlem Erik S. Winther (79) fra Ringebu til VG etter stemmedramaet i Innlandet Ap under et nesten tre timer langt møte tirsdag kveld.

Den tidligere fjelloppsynsmannen har selv vært medlem av Ap i over 50 år. Nå mener han Innlandet Ap driver gjøn med en folkemening som fylkestinget selv har etterspurt.

– Jeg har aldri opplevd maken. Her får vi politikere svar fra folk i 46 kommuner i folkeavstemningen. Og så blir ikke dette svaret fulgt opp. Mange føler seg snytt. Dette vil føre til at mange velgere vil vende ryggen til Ap ved neste korsvei, sier Winther.

– Vurderer du selv å skifte parti?

– Jeg har ikke vurdert noe annet parti, nei, svarer partiveteranen.

På grunn av sykdom i familien får han ikke deltatt i onsdagens endelige avstemning i fylkestinget. Der blir Innlandet etter alt og dømme besluttet videreført.

DRAMATISK: Det digitale rep.skapsmøtet i Innlandet Ap foregikk digitalt tirsdag kveld. Spenningen om stemmetallene holdt seg helt til slutt - da voteringen viste 52 for Innlandet og 50 for Hedmark og Oppland. Ap-politikerne Anette Trettebergstuen, Rigmor Aasrud, Nils Kristen Sandtrøen, Lise Selnes og Henning Engeskaug Karlsen var blant de 102 stemmeberettigede som deltok.

Winther brøt ut av Ap-gruppen i fylkestinget før jul og utgjorde den ene stemmen som sikret flertall for at det ble folkeavstemning.

– Det er en selvfølge at alle skal ha stemmerett i en så viktig sak som dette. Demokratiet er tilnærmet den eneste religionen jeg har, sa Winther på representantskapsmøtet i partiet tirsdag kveld.

Han er blitt utsatt for både personangrep og opphetede meldinger i sosiale medier etter at han i praksis sørget for folkeavstemningen.

Under voteringen i Ap i går støttet han resultatet av folkets røst – en oppdeling av Innlandet i Oppland og Hedmark.

Men et flertall på 52 mot 50 ville det annerledes.

Med bundet Ap-gruppe er det duket for at et flertall i fylkestinget senere onsdag også vil beholde Innlandet.

FARVEL TIL VIKEN: Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med at Viken ligger a til å bli delt opp i Østfold, Akershus og Buskerud. Men en oppdeling av hjemfylket Innlandet må han trolig se langt etter.

– Skandale

Beslutningen på tvers av folkeavstemningen får også folk i Senterpartiet i Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke til å steile.

– Jeg mener dette er en skandale, sier leder Torleik Svele i Senterungdomen til NRK.

– At et bitte lite flertall i Ap velger å overkjøre flertallet i en folkeavstemning med stor oppslutning er skandale, understreker han, og minner om at begge regjeringspartiene Ap og Sp gikk til valg på å lytte til de som synes de nye storfylkene var for fjerne for folk.

– Alle bør lytte til folket

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Stange i Innlandet, er også skuffet over at Ap ikke valgte å vekte resultatet av folkeavstemningen tyngre.

– Jeg mener at alle bør lytte til en folkeavstemning, men aller mest de partiene som gikk inn for en folkeavstemning som Frp og MDG, sier Vedum til VG.

– Du er selv hedmarking, bosatt i Stange i Innlandet. Hvordan ser du på at fylkestinget i dag etter alt å dømme vil beholde Innlandet?

– Det er jo slik at det er fylkene selv som skal avgjøre dette. Det respekterer jeg.

Vedum: Jeg bor i Hedmark

– Senterungdommens leder kaller Aps beslutning for en skandale?

– Det er hans ord. Vi skal gjennomføre det vi er blitt enige om i regjeringen, og nå ser det ut til at det som kunne blitt ni nye fylker - blir syv nye fylkeskommuner. Jeg er glad for at det ligger an til en oppdeling av Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark, sier Vedum til VG.

– Hvorfor sier du sjelden eller aldri Innlandet når du snakker om hjemfylket?

– Jeg er innvalgt på Stortinget fra Hedmark valgkrets. Så er det en egen valgkrets for Oppland. Jeg er opptatt av at beslutninger skal tas nær folk. En fylkeskommune med 46 kommuner er veldig stor, større enn Danmark, sier Vedum om fylket med ti egne regioner og 371.000 innbyggere.

– Du bor i Innlandet?

– Jeg bor i Hedmark, svarer Vedum. - Dessuten har jeg alltid syntes at Innlandet er et dårlig navn, legger han til.

Stemmer for Innlandet

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap), var svært tilfreds da Aps representantskap på 102 fremmøtte med 52 mot 50 stemmer gikk inn for å beholde Innlandet tirsdag kveld:

– Dette ble veldig jevnt. Det viser at Ap er like delt som innbyggerne i Innlandet. Jeg regner med at Ap-gruppen i fylkestinget nå stemmer samlet for å beholde Innlandet, i tråd med representantskapets vedtak er bindende. Ingen har heller bedt om å få stå fritt, sa Hagen til VG.