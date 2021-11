LEI SEG: Eva Kristin Hansen.

Stortings­presidenten: − Jeg er ingen kjeltring

– Jeg er motivert for å rydde opp i et regelverk jeg selv har misforstått, sier stortingspresident Eva Kristin Hansen til NRK.

– Jeg trodde virkelig ikke at jeg hadde gjort noe galt. Hvis noen tror at Stortingspresidenten har prøvd å lure til seg noe, så syns jeg det er leit. Det har jeg ikke, sier Hansen til statskanalen.

– Jeg er ingen kjeltring. Jeg har ikke ment å gjøre noe galt, sier hun til Adresseavisen.







Hansen sier at hun er veldig lei seg og dypt fortvilet. Hun har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet.

– Hvis jeg har fått noe jeg ikke skal ha, vil jeg betale tilbake. Jeg vil ha alt på stell. Jeg vil ikke gjøre noe galt, sier hun til Adresseavisen.

– Jeg vil gjøre alt for å rydde opp, om det er å betale tilbake, eller om det skulle være noe skattemessig her. Dette har jeg tatt opp med stortingsadministrasjonen. En stortingspresident må virkelig gå foran og gjøre det som er rett. Det er viktig for meg.

Hansen sa tirsdag kveld at hun «har misforstått pendlerreglene». Hun har siden 2014 bodd i Ski, men oppga i perioden 2014–2017 at hun bodde på hybel i Trondheim. Der oppgir hun å ha leid et rom i leiligheten til Trond Giske.

Som følge av at hun oppga feil bostedsadresse, fikk hun gratis bolig i Oslo av Stortinget i disse tre årene.

Hansen sier at det ikke ringte noen bjeller da Aftenposten avslørte KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstads pendlerboligsak.

– Nei, jeg tenkte ikke det fordi jeg har jo ikke beriket meg. Jeg har betalt leie i Trondheim og betalt ned på huslån i Ski. Jeg tenkte ikke at dette var en sak som angikk meg. Da ville jeg aldri gått så høyt på banen som jeg gjorde da jeg ble president, der jeg fastslo at dette måtte det ryddes opp i, sier Hansen til Adresseavisen.

Hun vil ikke slå fast akkurat når hun reelt sett flyttet til Ski. I et portrett i Adresseavisen sa hun at hun var mer og mer der fra 2011.

– Det er en glidende overgang. Jeg har vært reisende mellom Oslo, Ski og Trondheim hele perioden. Men etter en lang valgkamp og mye sykdom bestemte jeg meg i 2017 for å lande. Streiferlivet var for slitsomt, og jeg meldte flytting, sier Hansen.

PRESIDENT: Eva Kristin Hansen ble i høst valgt til stortingspresident.

Ap: Har fortsatt tillit

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud sier til VG at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fortsatt har partiets tillit i landets øverste politiske tillitsverv.

– Vi har tillit til Eva og til at hun bidrar til denne opprydningen, sier Aasrud.

Selv ble Aasrud orientert om saken tirsdag kveld klokken 19. Da ringte Hansen henne.

Aasrud var også medlem av den forberedende valgkomiteen som foreslo at Hansen skulle være partiets kandidat til president-vervet i Stortinget. Likevel hadde hun ingen kunnskap om boligsaken før tirsdag kveld.

– Så Hansen fortalte ikke valgkomiteen om boligsaken?

– Det vet jeg rett og slett ikke. Det var Kjersti Stenseng som ledet det arbeidet, så det må du snakke med henne om.

– I et dårlig lys

Aasrud sier at regelverket for stortingsleiligheter har vært vanskelig å forholde seg til.

– Eva sier jo at hun var i virkelig god tro om det å ha bolig i Trondheim der hun hadde utgifter, var utgangspunktet. Jeg skjønner at dette er vanskelig. Men det setter oss som stortingsrepresentanter i et dårlig lys at vi har et regelverk det er vanskelig å forholde oss til.

– Hvorfor avviklet hun den boligen i Trondheim i 2017? Forsto hun da at hun var i brudd med reglene?

– Det synes jeg at Eva skal få lov til å forklare selv, sier Aasrud.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng ble også gjort kjent med saken tirsdag.

Det skriver Stensengs rådgiver, Thilde Marie Børsum, i en SMS til VG. Stenseng er bortreist, og har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Skulle fortalt om Follo-leilighet

– Jeg har hele tiden vært sikker på at jeg har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig. Jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding fra administrasjonens side når jeg har rapportert underveis. Sett i ettertid, ser jeg at administrasjonen skulle hatt informasjon om boligen i Nordre Follo, skriver Hansen i en e-post til VG.

VG har fått videresendt uttalelsen hun ga til Adresseavisen tirsdag. Hansen har ikke besvart VGs spørsmål onsdag formiddag.

I e-posten fra tirsdag skriver Hansen at hun mener hun har fulgt retningslinjene.

– Jeg er i ettertid blitt oppmerksom på at Stortingets administrasjon praktiserer regelverket slik at dersom man disponerer bolig innenfor 40 kilometers grense, skulle dette vært hensyntatt, men dette er det ikke spurt om. Administrasjonen etterspør fra i år mer detaljert informasjon, slik at det fremover er tydelig, skriver hun videre.

Hansen står fast på at pendlerboligen var nødvendig, selv om hun boligen i Ski var under 40 kilometer fra Stortinget.

– Trodde jeg var innenfor reglene

– Når det gjelder spørsmålet om jeg synes det er greit å bruke ordningen på denne måten, må jeg igjen svare at jeg trodde jeg var innenfor reglene. Pendlerboligen var viktig for at jeg i min situasjon kunne skjøtte mitt verv.

– Både leieforholdet av leiligheten i Trondheim og kjøpet av bolig i Nordre Follo, var knyttet til hendelser og forhold i mine nære omgivelser og familie. De berører mennesker som ikke har oppsøkt eller hatt offentlige posisjoner eller verv. Det er uaktuelt for meg å gå i detalj om familieforhold eller annet.

LEIEBOER: Eva Kristin Hansen leide et rom hos Trond Giske i Trondheim. Her er de to på Quartfestivalen i 2007, da Giske var kulturminister.

Hansen skriver at hun er langt fra alene om å ha misforstått reglene.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig. Dette viser tydelig at det er behov for en endring av reglene, slik at disse ikke er til å misforstå.

Stortinget går ikke videre med saken

I samme e-post kommer stortingsdirektør Marianne Andreassen med følgende kommentar:

– Det har vært flere saker av lignende karakter, der reglene har blitt misforstått på dette punktet. Behovet for tydeligere regler er et viktig læringspunkt for administrasjonen. Derfor vil ikke administrasjonen gjøre mer med denne saken. Vi ser også i denne saken at vi kunne ha fulgt opp bedre underveis. Fra i høst etterspør vi mer detaljert informasjon fra representantene.

UTLEIER: Trond Giske leide ut til Eva Kristin Hansen i Trondheim.

Tilgang til stue og kjøkken

Trond Giske skriver i en e-post til VG at Eva Kristin Hansen leide hos ham fra 2011 til og med 2017.

– Eva leide fra 2011, da hun og samboeren skilte lag, og frem til 2017, og betalte det samme som leietagerne før og etter. Hun bodde der når hun var på jobb i Trondheim og på ferier og private opphold, skriver Giske.

Han sier at hun leide et soverom og at hun hadde tilgang til stue, kjøkken og bad.

– Hun hadde spart mye om hun hadde latt Stortinget betale hotell og diett på sine politiske oppdrag i Trondheim, men hun betalte i stedet fra 2014 til 2017 selv både i Trondheim og Ski, skriver han.