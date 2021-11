VIL SNU SMITTETRENDEN: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Smitteøkning og stadig flere innlagte: − En utvikling vi ikke liker

Rekordhøye smittetall, stadig flere innleggelser og lav testing utgjør en trend helsemyndighetene ønsker å snu. Det haster med å sette boosterdoser hos eldre, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Tirsdag ble det satt ny rekord i antall registrerte smittetilfeller i Norge, da 2552 personer i løpet av ett døgn fikk påvist smitte med coronaviruset.

Onsdag ble det registrert 2474 nye smittetilfeller i Norge. 219 innlagt på sykehus med covid-19. 58 får intensivbehandling, mens 35 er på respirator.

– Det er en utvikling vi ikke liker, og en utvikling vi ønsker å bremse og snu, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG om økningen i antall smittede og innlagte på sykehus.

– Det har nok skjedd litt raskere enn vi hadde håpet på, fortsetter Vold.

FHI beskriver en alvorlig situasjon for de eldste:

– Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og vi ser også en klar stigning i antall dødsfall. Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, skriver FHI i sin ukesrapport for uke 45.

– Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke, men også blant de eldste, heter det videre i ukesrapporten.

Flest yngre smittes, eldre legges inn

Det er fremdeles blant de yngste aldersgruppene, under 20 år, at smittetrykket er størst. Deretter er det aldersgruppene 30 til 39 år og 40 til 49 år som smittes mest. Skolebarn tar ofte med viruset hjem, og smitter igjen vaksinerte foreldre.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, blir én av fire vaksinerte smittet dersom de bor sammen med en som er syk med corona. Fordelen er altså stor ved å være vaksinert, men vaksinen utsletter ikke risikoen for smitte.

Når det gjelder innleggelser, forklarer overlege Are Stuwitz Berg til VG at det er eldre som er mest utsatt for å få alvorlige sykdomsforløp og behov for innleggelse ved covid-sykdom. Nå haster det med å gi de eldste en tredje såkalt «booster»-dose, advarer han.

– Det er fortsatt det samme bildet: De eldre og de uvaksinerte legges inn, sier Stuwitz Berg.

En tredje dose vil la de eldre, som det er lengst siden fikk sine to første doser, få større beskyttelse mot viruset.

– Det vil jo alltid være vanskelig å si på individnivå hvor godt beskyttet du er. Om du er eldre er likevel risikoen er høyere for at du har fått litt mindre beskyttelse etter kun to doser.

Laber testing kan gi store mørketall

I Norge tester vi nå mer enn vi har gjort siden september, men generelt likevel langt mindre enn vi gjorde helt frem til gjenåpningen. Andel positive resultater blant alle testene ligger på mellom 12 og 13 prosent de siste dagene.

Mandag gjennomførte vi i Norge 6446 tester. I Danmark tester man skyhøyt mange flere, og ligger like i underkant av 300.000 tester daglig. Også for to uker siden omtalte VG hvordan nabolandet testet ti ganger flere enn Norge.

– I Danmark har de en enorm testkapasitet. Systemet i Norge har vært rigget litt annerledes. Vi har ikke gode tall på hvor mange som tester seg med selvtest, sier Line Vold i FHI. Hun mener flere bør teste seg.

Danskene registrerer både PCR-tester og hurtigtester. Antallet av begge disse testtypene ligger på like under 150.000 per dag. I Norge registrerer vi kun PCR-testene, mens selvtesting hjemme ikke kommer med i oversikten.

– Vi har jo rådet til å senke terskelen for testing, med å lette tilgang på selvtester, og bruke jevnlig testing i skoler, der hvor det er økt smittetrykk.

– Det er vanskelig å si om vi tester for lite eller ikke, sier assisterende helsedirektør Nakstad til VG.

Han begrunner svaret med at mange nå tar selvtester hjemme, og at det derfor er mange av de som tester positivt som ikke tester seg på en kommunal teststasjon.

Da blir disse smittetallene heller ikke registrert. Samtidig sier han at Helsedirektoratet ser at andelen positive blant de registrerte testene er høy.

– Det kan tyde på at mange av de som tester seg hjemme vil bekrefte med en PCR-test hos kommunen, men det kan også bety at smittepresset faktisk er mye høyere nå, og at sjansen for å teste positivt på corona faktisk er høyere, forklarer Nakstad drøftende.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad

Tidligere i pandemien har FHI har gått ut fra at man gjennom testing fanger opp halvparten av smittetilfellene i landet.

– Nå ser det ut som at mørketallene er mye større. Det vet vi også fordi vi har sendt mange selvtester hjem til folk. Da blir ikke resultatet registrert med mindre man tar en ny test på teststasjonen, sier Nakstad.

Og konsekvensene av økt smitte er ifølge den assisterende helsedirektøren klar:

– Når trenden i smitte øker, ser vi at innleggelser øker uken etter. Den trenden ser vi helt sikkert – selv om det er vanskelig å si hvor stor økningen i innleggelser blir slår Nakstad fast.