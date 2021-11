KOHORT: På intensiven på Oslo universitetssykehus har de muligheten til å etablere en såkalt kohort hvis det blir stor pågang av kritisk syke pasienter. Men de har ikke etablert flere permanente senger.

Nesten ingen nye intensivsenger i Norge

Kun ett helseforetak har etablert flere permanente intensivsenger etter at pandemien brøt ut. Men mange jobber med å utdanne nye intensivsykepleiere.

Publisert: Nå nettopp

Da pandemien kom til Norge i mars 2020, var det flere tok til orde for at det norske helsevesenet må rustes opp – særlig i form av flere intensivsenger.

Å drive en intensivseng krever masse spesialisert utstyr – men særlig spesialiserte intensivsykepleiere med erfaring.

Blant annet Legeforeningen har omtalt nedstengingen av Norge ved 119 intensivpasienter, som illustrerende for hvor dårlig stilt det er i norsk helsevesen. Sykehus som Ahus har ropt varsku om kapasiteten hos dem i flere år.

På tross av dette: Nesten ingen av helseforetakene VG har vært i kontakt med, har rustet opp med nye, permanente intensivsenger. Det betyr at den normerte intensivkapasiteten er bortimot det samme som den var før pandemien.

– Intensivsykepleierne på UNN forteller om en særs presset hverdag hvor de snart må ta ned planlagt kirurgi. Ansatte ved flere akuttmottak slår alarm om stor pågang, altfor høy arbeidsbelastning og fulle sengeposter. Drives norske sykehus med en for liten margin, slik flere ansatte hevder?

– Det gjør inntrykk. Fagfolkene våre har stått på lenge nå. Jeg har stor forståelse for arbeidsbelastningen, men det er mange prosesser som foregår og som vi vil ta initiativ til slik at intensivsykepleierne får bedre arbeidsvilkår, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

– Vi har sagt i Hurdalsplattformen at regjeringen skal øke intensivkapasiteten og gjennomgå finansiering av beredskapsfunksjonene i sykehusene, svarer hun videre.

Ved behov

På Oslo universitetssykehus har de ingen permanent økning, men tilpasser seg behovet med flere tiltak. Det samme gjelder Ahus – som har ti faste intensivplasser. De håper imidlertid å øke dette antallet om de får ansatt nok personell.

I Helse Stavanger finnes det åtte intensivsenger – det samme nivået som før mars 2020. I Helse Førde står de fortsatt med to intensivsenger. Helse Fonna har også samme nivå som før pandemien.

TROMSØ: På intensiven i Tromsø, som er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, har de ikke økt kapasiteten.

Sykehuset Østfold, hvor de ansatte på akuttmottaket på Kalnes roper varsku om fulle korridorer, oppsigelser og økt sykefravær, er også blant helseforetakene som har samme antall intensivsenger som før pandemien. De har for tiden 18 utdanningsstillinger for videreutdanning som intensivsykepleier.

Sykehuset Innlandet har ansatt flere intensivsykepleiere. De øker antall intensivsenger ved behov, men har ikke etablert flere permanente plasser. Også Helgelandssykehuset har ansatt flere intensivsykepleiere. Sørlandet sykehus øker kapasiteten ved behov.

Sykehuset Telemark har lik kapasitet som de hadde før pandemien kom i 2020. Det samme gjelder Sykehuset Vestfold og Helse Møre og Romsdal.

Nordlandssykehuset har etablert seks permanente intensivsenger – i motsetning til de fem de hadde før pandemien. Men for tiden har de kun bemanning til fem intensivsenger. Finnmarkssykehuset har rustet opp med utstyr, men har ikke økt kapasiteten.

Tre nye senger

I Helse Nord-Trøndelag, som inkluderer sykehusene i Levanger og Namsos, har de lært opp et stort antall ansatte og kjøpt flere respiratorer – men det er ikke etablert flere sengeplasser. Også St. Olavs hospital har samme antall intensivsenger som før pandemien. Det skyldes mangel på intensivsykepleiere, sier klinikksjef Hilde Pleym.

Den største økningen i antall intensivsenger har skjedd i Helse Bergen, som inkluderer Haukeland universitetssykehus og Voss sykehus. De har etablert tre flere permanente intensivsenger, samt 14 nye overvåkningssenger.

Flere helseforetak VG har snakket med melder at de ikke har sett effekten av de mange utdanningsstillingene for intensivsykepleiere ennå. Både Diakonhjemmet og Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo opplyser at de har økt antallet sykepleiere som tar videreutdanning.

– 2018-tallene viser 8,5 intensivsenger per 100.000 og vi befinner oss langt nede på OECD-listen. Hvilket nivå burde vi ligge på?

– Når det gjelder antall leger og sykepleiere per 1000 innbyggere, ligger vi høyest av alle OECD-landene. Når det gjelder intensivkapasiteten ligger vi på nivå med Danmark. Samtidig har vi sagt at vi ønsker å øke kapasiteten. På eksakt hvilket nivå intensivkapasiteten skal ligge på er et faglig spørsmål og noe som helseregionene må svare på, sier Kjerkol.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har ikke besvart VGs henvendelser.