HJELP, IKKE STRAFF, Eirik Lae Solberg, til venstre, og Hassan Nawaz fra Oslo Høyres bystyregruppe vil teste om flertallet i bystyret fortsatt er for å innføre en rusreform.

Høyre vil teste rusreformen i Oslo: − Her er problemet størst

Et stort flertall i Oslos bystyre støttet rusreformen, men flertallet på Stortinget stemte den ned. Nå ønsker Høyre i Oslo å innføre reformen i hovedstaden, som et forsøk. Det Ap-ledede byrådet i Oslo er positiv til ideen.

Av Alf Bjarne Johnsen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Rusreformen skulle legge til rette for at rusavhengige får behandling til å komme ut av avhengigheten. De trenger ikke straff, men hjelp, sier Eirik Lae Solberg (H).

Solberg som er nestleder i Oslo Høyre, og Hassan Nawaz, som er helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, møter VG på «Plata».

Området ved Oslo S har vært tilholdssted for mange av Oslos sterkt rusavhengige. Den åpne plassen mellom Operaen og Sentralstasjonen får nå et betydelig løft.

Nedstemt reform

Forslaget til en omfattende rusreform punkterte i Stortinget før sommeren.

Det var likevel et flertall for noen små endringer i straffeloven. Blant annet å fjerne fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd, og bringe loven i tråd med dagens praksis, som er å gi bøter.

– Oslo-politiet har endret måten de håndterer rusavhengige på. Men vi ønsker å ta steget videre i Oslo, i form et pålegg om rådgivning og behandling som skal erstatte en straffereaksjon for besittelse av stoff, sier Hassan Nawaz.

Mange rusavhengige i Oslo

Om kort tid fremmer Høyre et forslag til bystyret om et forsøk i hovedstaden:

– Oslo er stort nok, og har så mange rusavhengige, at det blir et reelt forsøk som vi kan høste nyttige erfaringer fra. Her er problemet størst. Kanskje kan erfaringene fra Oslo legge grunnlaget for større enighet i fremtiden om en nasjonal ruspolitikk, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre ønsker at bystyret ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om å kontakte den nye Støre-regjeringen for å få avtalt at Oslo kan gå videre med en reform lik den Stortinget stemte ned.

– Det vil være behov for en lovhjemmel fra nasjonale myndigheter, sier Solberg.

Han ser for seg at dagens politivedtekter blir nedprioritert i Oslo, men at politiet får en hjemmel for å pålegge rådgivning dersom man vurderer det som overveiende sannsynlig at personen har brukt narkotika. På denne måten vil også beviskravet for å treffe vedtak om oppmøteplikt bli forenklet, mener han.

Pådriver for helsehjelp

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for sosiale tjenester i Oslo, og svarer på vegne av Raymond Johansen og byrådet:

– Oslo skal være en pådriver for at rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straff, skriver hun i en e-post til VG.

– Jeg har ikke sett det konkrete forslaget fra Solberg, men er positiv til at vi ser på dette videre, legger hun til.

58 av 59 var for

Eirik Lae Solberg og Hassan Nawaz håper at initiativet kan få oppslutning på tvers av partiene i Oslo bystyre.

I mars i fjor fikk forslaget til rusreform støtte fra 58 av 59 representanter i bystyret. Også de nye regjeringspartiene Ap og Sp i Oslo støttet reformen, Bare KrF stemte imot.

Men i Stortinget dannet Ap, Sp og Frp flertall og stemte bort store deler av reformen, slik Solberg-regjeringen ønsket å gjennomføre den. Den nåværende statsministeren Jonas Gahr Støre flagget på Ap-landsmøtet i vår at han er imot generell avkriminalisering av narkotika.

– I byrådserklæringen har byrådet sagt at vi «vil følge opp rusreformutvalget og være pilot for nye forsøk som kan bedre livssituasjonen for rusavhengige», og det skal vi jobbe med fremover, uttaler Rina Mariann Hansen.

Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk, gir full støtte til et forsøk:

– Oslo kan bli utstillingsvindu for god rusforebygging. Det er spennende og veldig konstruktivt å foreslå Oslo som prøvefylke for rusreformen. Det er særlig fra Oslo-området ønsket om rusreform oppsto, skriver han i en e-post til VG.