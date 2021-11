PÅ STAND: Dette bildet viser ungdomspolitikerne på stand på Nydalen VGS. Til venstre i bildet ser du roll-upen de ble bedt om å fjerne av skoleledelsen.

Bedt om å fjerne «Legalize it»-kampanje – igjen

Da Unge Venstre hadde stand på Nydalen videregående skole nylig, ble de bedt om å fjerne kampanjemateriell det sto «Legalize it» på.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

– Jeg trodde vi var ferdige med denne saken, sier Tejn Rolland. Han er leder i Oslo Unge Venstre.

Han sikter til en hendelse som skjedde forrige uke, da Unge Venstre sto på stand på det som er en av Oslos mest populære videregående skoler.

– Vi hadde søkt og fått lov til å stå på skolen, opplyser Rolland, som selv er elev ved Nydalen VGS.

Medlemmene fra ungdomspartiet sto på stand i storefriminuttet. Mot slutten av pausen kom en fra skoleledelsen bort til dem og ba dem fjerne kampanjemateriell det sto «Legalize it» på.

BLE OVERRASKET: Leder i Oslo Unge Venstre, Tejn Rolland reagerer på hendelsen.

Pakket sammen

I 2019 ble det stor debatt etter en lignende hendelse. Den gangen gikk daværende statsminister Erna Solberg ut og omtalte hendelsene som «ikke akseptable» til iTromsø.

Rolland opplever vanligvis Nydalen VGS som tolerant, og ble overrasket over at skoleledelsen ønsket at ungdomspartiet fjernet deler av materialet sitt.

– Flere på standen forsøkte å diskutere med ledelsen, og fortelle at dette har vi helt lov til.

Lokallagslederen forteller at skoleledelsen tilsynelatende ikke var åpne for å diskutere temaet. Fordi beskjeden fra ledelsen kom mot slutten av friminuttet valgte medlemmene fra Unge Venstre å pakke sammen.

POPULÆR: Nydalen VGS er en av skolene flest Oslo-ungdom søker seg til.

VG har vært i kontakt med skoleledelsen ved Nydalen VGS. De bekrefter at de ba ungdomspartiet fjerne den roll-upen det sto «Legalize it» på, fordi de opplevde det som nærmest en reklame for hasj.

Rektor Linn-Siri Jensen hadde ikke anledning til å kommentere saken på telefon, men skriver dette i en mail til VG:

– Alle politiske partier som har tatt kontakt med Nydalen VGS har alltid vært, og vil i fremtiden fortsette å være velkommen. Partiene har besøkt oss jevnt og trutt. Dette gjelder også Unge Venstre.

Videre skriver Jensen at hun ikke har fakta i saken til å kommentere hvorfor skolens ledelse ønsket å forhindre Unge Venstre å bruke materialet det står «Legalize it» på.

VG stilte flere spørsmål til rektor på Nydalen VGS. Les alle her: – Har skolens ledelse ønsket å forhindre budskap fra andre politiske partier? – Nei, ledelsen ønsker ikke å forhindre budskap fra noen politiske partier.

– Lignende hendelser skapte stor debatt i 2019. Har dere kjennskap til denne debatten? – Nydalen VGS var ikke en del av denne debatten, da alle partier var velkommen.

– Den gang gikk daværende statsminister Erna Solberg ut og sa at de skoler og lærere som har forsøkt å stoppe Unge Venstres materiell begrenser demokratiutfoldelsen på en måte som ikke er akseptabel. Hva tenker dere om det? – Igjen, vi tar imot alle politiske partier som ønsker å spre sitt budskap ved vår skole.

– Ungdommene som sto på stand opplevde hendelsen som ubehagelig. Kunne dere løst denne situasjonen annerledes? – Har ikke fakta i saken til å kommentere dette. Vis mer

Trekker fram maktforholdet

– Vi opplever dette som et gjentagende problem, forteller Ane Breivik, leder i Unge Venstre.

– Det er problematisk at skoleledelsen kontakter ungdomspolitikere på denne måten. Dette er ikke noe skoler eller skoleledelse skal mene noe om.

Breivik trekker fram at maktforholdet mellom skoleledelsen og ungdommene på stand blir skjevt.

– Det er ubehagelig for ungdommene, som faktisk står på en helt lovlig stand.

GJENTAGENDE PROBLEM: Leder i Unge Venstre, Ane Breivik forteller at det er et gjentagende problem at materialet det står «Legalize it» på blir forsøkt fjernet.

Skal ikke påvirke muligheten til å drive politisk aktivitet

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ønsker ikke å kommentere den spesifikke hendelsen, da hun ikke kjenner til detaljene.

– På generelt grunnlag er jeg opptatt av at skolene i Oslo legger til rette for demokratiutøvelse og politisk engasjement blant unge. Det er viktig at elever i Osloskolen opplever at de kan engasjere og ytre seg politisk, uavhengig av sak.

Eidsvoll presiserer at ungdomspartiene og andre politisk engasjerte ungdommer skal kunne fremme sine politiske standpunkter, og at hvilket budskap de fremmer ikke påvirke deres muligheter til å drive politisk aktivitet.

– Det går selvfølgelig en grense ved ulovlige ytringer.