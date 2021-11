Det er ikke covid-pasientene alene som sørger for at vi har tiltak nå, men for å sikre et helsetilbud for de som trenger vanlig helsehjelp.

Nakstad: Derfor slår sykehusene alarm

Det er langt færre covid-pasienter som trenger intensivbehandling nå enn tidligere bølger. Problemet er flere ulykker, RS-virus og mangel på vikarer.

Av Line Fausko

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hovedbegrunnelsen for tiltakene er at helsevesenet trengs for alle, også dem som ikke har covid-19. En økning av covid-19-pasienter vil gjøre at flere andre pasienter må utsette sin behandling. Det får konsekvenser fra dag en, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det er med andre ord ikke covid-pasientene som gjør utslag, men risikoen for at folk ikke får et forsvarlig helsetilbud på grunn av sykehuskapasiteten.

For flere sykehus har den siste tiden slått alarm. St. Olavs hospital i Trondheim og UNN i Tromsø utsetter flere planlagte operasjoner fordi de har kapasitetsproblemer. Folk i de to byene må derfor bruke munnbind, holde meteren og skal etter planen ta i bruk coronapass. Ahus, et av landets største sykehus, har en full intensivavdeling.

Nasjonalt er rundt 50 covid-pasienter innlagt på intensivavdelinger – der de mest ressurskrevende pasientene ligger.

Men det er altså ikke disse pasientene som nå er hovedårsaken til at sykehusene slår alarm nå, ifølge Nakstad.

Får ikke drahjelp fra stengt samfunn

Det er ikke dette tallet alene som er grunnen til tiltak, men et sammensatt bilde av flere ting, sier han. En av dem er at det blir flere skader og større trykk mot sykehusene nå som samfunnet er åpent.

– Da var det mye mindre av mange ting i pandemiens første år: Under nedstengingen var det færre alvorlige ulykker og alvorlige infeksjonssykdommer, nesten ingen influensatilfeller, i tillegg til mindre forekomst av slag og hjerteinfarkt.

Nå er det like mange trafikkulykker som før, vi har ikke den samme tilgangen på vikarer fra Sverige lenger, og flere av vårt eget helsepersonell er hjemme med luftveisinfeksjoner.

Kort oppsummert er årsakene disse:

Like mange skader og ulykker som før pandemien legger nå press på akutt- og intensivavdelingene

En stor RS-bølge har kommet tidligere enn normalt og fører til mange barneinnleggelser

Mangel på vikarer fra Sverige og Danmark

Høyt sykefravær blant ansatte, blant annet på grunn av forkjølelse og andre luftveisvirus

Færre ledige plasser på sykehjem, som fører til at sykehusene ikke får skrevet ut ferdigbehandlede eldre pasienter som trenger rehabilitering før de kan komme hjem.

Flere covid-pasienter på intensivavdelingene som krever intensivsykepleiere og legeressurser over lang tid.

Slitasje i helsevesenet etter nesten to år med pandemi

– Og influensaen har ennå ikke kommet, legger Nakstad til.

– Det er et ganske annet situasjonsbilde nå.

– Det høres ut som det skal ganske lite til før de må redusere planlagt behandling?

– Det vi ser på UNN og på St. Olavs hospital viser at det ikke er så mye å gå på. At du har mindre vikarer fra utlandet, og ikke den samme drahjelpen fra mindre ulykker og mindre slag, da blir bufferkapasiteten også mindre og du må utsette ting. Det er dessuten stor forskjell på å utsette en dag og en måned.

Situasjonen på sykehusene nå, er likevel en helt annen enn den var før vaksinene kom. Nå er de aller fleste beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er uvaksinerte og de eldre skrøpelige som havner på sykehus.

AHUS: Et av landets sykehus hadde mandag 18 intensivpasienter, men har bare ti plasser på intensiven.

Dette sier smittevernloven

Nakstad mener smittevernloven gjør det mulig å innføre tiltak selv om det ikke er corona-pasientene alene som utgjør den overhengende trusselen:

– Smittevernlovens bestemmelser gjelder ikke bare isolert sett for de sykeste covid-pasientene, men har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Vi har nå en pandemi som påvirker folkehelsen gjennom sykdom, sykefravær, sykemeldinger og langtids helseeffekter (long covid), og som fører til utsatte operasjoner. Så pandemien har utvilsomt fortsatt konsekvenser som kan bli større, hvis den fortsetter å vokse.

St Olavs hospital sliter blant annet med at de ikke får skrevet ut gamle pasienter. Andre sykehus har store RS-bølger. Den assisterende helsedirektøren sier at flere lokale og nasjonale smittebegrensende tiltak fortsatt har sin berettigelse, fordi hele helsetjenesten fortsatt er preget av en pandemi.

– Ja, det har de. Hadde vi ikke hatt pandemi i dag, ville vi dessuten hatt flere svenske og danske vikarer tilgjengelige, og vi ville hatt helt annen kapasitet. Da hadde vi ikke trengt disse tiltakene lenger.

– Hadde hele koronaviruset forsvunnet klokken 24:00 i kveld, ville mange av problemene vi har forsvunnet over natten, og sykehusene ville hatt større kapasitet. Det er egentlig bare en måte å løse dagens utfordringer på, og det er å snu smittetrenden.