MYE SMITTE: Tromsø har hatt mye smitte den siste tiden, men også flere andre kommuner i fylket har stigende smittetrend.

Troms og Finnmark vurderer regionale tiltak

Flere kommuner har etterlyst koordinerte tiltak i Troms og Finnmark, ifølge statsforvalteren. Nå vil de lage en pakke, hvis ikke regjeringen gjør det.

– Vi er enige om at hensynet til helsetjenestene både i kommunene og når det gjelder innleggelser i sykehus gjør at det kan være nødvendig at vi nå ser på tiltak sammen, regionalt, sier statsforvalter Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark til VG.

Landsdelen har ikke vært like hardt rammet som andre deler av landet under tidligere smittebølger, men står nå i en ny situasjon med mye smitte i en lang rekke kommuner. Spesielt Tromsø har hatt vært hardt rammet.

Nå ser smitten ut til å være på vei ned i Tromsø, ifølge Aspaker. Men i flere andre kommuner er den i vekst, og det er smitte i 27 av 39 kommuner i regionen.

– I små kommuner kan antallet smittetilfeller høres lite ut, men hvis du sammenligner med størrelsen på kommunen, er selv få antall smittede en stor sak for dem. Så vi har hatt et møte med kommunen på morgenen der vi også har hatt med nasjonale myndigheter, helse nord og sykehusene, sier Aspaker.

Aspaker sier hun venter spent på å se om det kommer til å bli kunngjort noen nye regionale tiltak fra nasjonalt hold. Statsforvalteren har ikke myndighet til å sette inn regionale tiltak etter smittevernloven – men de kan koordinere felles tiltakspakker som kommunene selv må vedta.

Og det har de tenkt til å gjøre, så må de se hva regjeringen bestemmer seg for, sier hun.

– Kommer de med klare råd rulles det bare ut av seg selv, men gjør de ikke det vil vi ta initiativ til regionale råd, sier Aspaker.

– Vi skal ikke skygge banen, men støtte kommunene våre i en krevende situasjon. Vi håper det kommer noe fra nasjonale myndigheter, men uavhengig av det skal vi likevel klare det.

FISKERI: Elisabeth Aspaker var fiskeriminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 – 2015.

– Etterlyst fra kommunene

Foreløpig sier Aspaker at regionen ikke har laget klar en pakke med hvilke tiltak som kan være aktuelle. Men hun mener det vil være mulig å komme frem til noen tiltak som vil være relevante for både store og små kommuner.

– Pakker med tiltak har vi etterlyst i flere møter, og det ble også etterlyst fra kommunene våre i dag. Det de lurer på er: Når du når et visst smittenivå, hva skal du gjøre? Hva er neste trinn i den tiltakspakken? For det er ikke så lett å skulle være én liten kommune og gjøre vurderinger, når det er sykehusene og kapasiteten der som kan bli det kritiske punktet. Da er det ganske viktig at vi ser på summen av kommuner.

Mange kommuner med store avstander mellom seg, sokner til samme sykehus, påpeker hun. Men hun peker også på at det er et press på de kommunale helsetjenestene flere steder, og at en koordinering av tiltak kan legge til rette for at kommuner kan hjelpe hverandre.

– Flere av kommunene forteller i dag at de har smitte inn på sine sykehjem. Med folk som blir smittet og har milde eller ingen symptomer, er det veldig utfordrende.

VINTERFISKET: Aspaker påpeker viktigheten av gode rutiner for å sjekke smitte hos arbeidskraft i vinterfisket.

Bekymret for vinterfisket

En annen ting som er viktig for Troms og Finnmark å få avklart, er hvordan møtet med tilreisende arbeidskraft til vinterfisket blir.

Mange av de som kommer til Norge fra rundt juletider kommer fra land med lav vaksinasjonsdekning, og mye smitte.

– Både smittesituasjonen hos oss og i de røde områdene disse kommer fra, gjør at vi må ha gode rutiner for å sjekke, sier Aspaker.

Dette sier hun de også har dialog med næringen om.

– Det er ingen som ønsker smitte inn på disse fiskebrukene. Det vil bety at produksjonen går helt i stå.

Samtidig påpeker hun at denne utfordringen ikke er isolert til vinterfisket, men gjelder næringer i hele landet, fra byggenæringen, til turistnæringen og verftsnæringen.

– Det er også en utfordring at vi fortsatt har et etterslep i vaksineringen av gruppen 18–39 i en del kommuner. Det er noe vi ønsker å komme ut av, så vi oppfordrer så sterkt vi kan til denne gruppen om at de bør ta vaksinen.