Avdekket stort narkotikanettverk i Troms: − Godt fornøyd

Politiet har siktet 13 personer i det de kaller et profesjonelt kriminelt nettverk. De er mistenkt for narkotikavirksomhet over flere år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er godt fornøyd med å ha satt en foreløpig stopper for dette nettverket, som vi vet har drevet med en betydelig profitt, sier Yngve Myrvoll, politiinspektør i Troms politidistrikt under en pressekonferanse fredag.

Ifølge politiet har nettverket drevet med innførsel og distribusjon av hasj.

– Vi mener de har tjent betydelige pengebeløp over år – noe også etterforskningen som pågår viser, sier Myrvoll

Styrt av Tromsømann i Spania

Politiet mener transporten har gått fra Marokko via Spania, og kommet videre til Nord-Norge og Tromsø via Østlandet. De mener også at nettverket har vært styrt av en Tromsø-mann som i flere år har befunnet seg i Spania.

– Han er nå pågrepet og sitter varetekstfengslet i Spania etter vår anmodning, sier Myrvoll, som sier det nå pågår en utleveringsprosess.

Mannen er foreløpig ikke avhørt, ifølge politiet.

FORNØYD: Politiinspektør Yngve Myrvoll.

Totalt sitter åtte personer sitter nå i varetekt, mens det totalt er 13 personer som er siktet i saken.

– I all hovedsak har de 13 tilknytning til Tromsø, sier han.

Uklart hvor mye

Ifølge politiet er det beslaglagt flere titalls kilo hasj, men politiet vil ikke være mer konkrete når det gjelder hvor store mengder hasj nettverket skal ha innført og distribuert.

– Det handler om etterforskningen som pågår, sier Myrvoll.

STORT NETTVERK: Politiet mener de har stanset et kriminelt nettverk i Troms.

Fem av de 13 siktede er mistenkt for å ha bidratt i salg og distribusjon av narkotika i Tromsø-området, mens fire av dem er mistenkt for å ha fraktet penger eller narkotika fra Østlandet og nordover, eller bidratt til dette.

Tre personer er mistenkt for å ha stått for organiseringen av distribusjonen, samt håndtering av depot for oppbevaring av narkotika.

– Nettverket må beskrives som profesjonelt og har brukt kryptert kommunikasjon, opplyste politiet tidligere fredag.