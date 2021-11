Helsedirektoratet anbefaler munnbind innendørs

I det siste faglige grunnlaget de har levert til regjeringen, anbefaler Helsedirektoratet også å gjeninnføre smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I anbefalingene, lister de opp en rekke råd de mener bør innføres til befolkningen på nasjonalt nivå. Rådene er:

Hold deg hjemme hvis du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer.

Test deg ved symptomer.

Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.

Bruk munnbind inne, hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand.

I tillegg mener de at en oppjustert TISK (Testing, smittesporing, karantene, isolasjon) bør innføres.

Dette innebærer blant annet at de vil gjeninnføre smittekarantenekravet for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Helsedirektoratet anbefaler også at det innføres retningslinjer om munnbindbruk hos uvaksinert helsepersonell. De anbefaler etkrav om at om at alle uvaksinerte helsearbeidere skal bruke munnbind når de har pasientkontakt nærmere enn én mete

I tillegg mener de retningslinjer om testing av uvaksinert hesepersonell to ganger per uke bør innføres.

De anbefaler også at man vurderer hjemmelen for bruk av coronasertifikat, og kommer med en rask beslutning om det bør gis tilbud om en tredje boosterdose til befolkningen.

Regjeringen holder pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 11

Coronapass

I de faglige rådene skriver Helsedirektoratet at coronapass kan brukes på arrangementer og serveringssteder av fullvaksinerte over 16 år.

Det kan brukes på arrangementer og serveringssteder, i tillegg til treningssenter og i svømmehaller.

Kommuner med høyt smittepress

Helsedirektoratet skriver i sine råd at kommuner med økende smittepress blant annet bør vurdere å Innføre hjemmekontor hvis mulig, og å heve tiltaksnivået ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner som er særlig berørt.

De anbefaler også å innføre krav om munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meters avstand i kommuner med høyt smittepress.

Om tiltak knyttet til kollektivtransport anbefaler de innføring av avstandsanbefaling/-krav ved kollektivtransport i kommunen eller på tvers av kommunegrensene og redusert kapasitetsutnyttelse.

I tillegg bør disse kommunene vurdere økt bruk av massetesting eksempelvis ved skoler og andre utdannings- og opplæringsinstitusjoner, ifølge direktoratets råd.