AVVISENDE: Ap-leder Jonas Gahr Støre er ingen tilhenger av Rødts skatteopplegg. Foto: Fredrik Solstad

Støre om Rødts skatteplan: − Ikke det Norge trenger

Ap-leder Jonas Gahr Støre avfeier Rødts krav om 48 milliarder i økte skatter. SV-leder Audun Lysbakken vil derimot ikke sette en grense for hvor mye skattene bør øke.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes varslet i dag at partiet vil kreve 48 milliarder kroner i økte skatter fra en rødgrønn regjering.

Det inkluderer blant annet økt skatt på inntekter over 600.000 kroner, økt formuesskatt, økt skatt på aksjeutbytte, økt selskapsskatt og innføring av en ny arveskatt.

Moxnes sa også at han vil jobbe for at Arbeiderpartiet og Støre skal bryte skattegarantien partiet har gitt før valget.

Overfor VG avviser Støre kravet fra Moxnes.

– Rødt krever 48 milliarder kroner i økte skatter den neste fireårsperioden og vil tvinge deg til å bryte skatteløftet ditt. Kommer du til å gjøre det?

– Rødt må nok henvende seg et annet sted, sier Ap-lederen.

UENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke bli med på Rødts foreslåtte skatteøkninger. Foto: Terje Pedersen

– Vi vil aldri melde oss på

Støre sier at Ap har lagt frem et gjennomarbeidet skatteopplegg, hvor de som tjener under 750.000 kroner får lettelser.

– De over må betale noe mer. De med de høye formuene må betale mer i formuesskatt, omtrent der vi var for en fire-fem år siden, legger han til.

Støre gjentar partiets skatteløfte:

– Bedriftsbeskatningen ligger fast. Skal en avgift gå opp så skal en annen ned. Det er tilpasset opplegg for Norge i dag på vei ut av coronaen. Det Rødt foreslår er ikke det Norge trenger.

– Vi kan bare avlyse det med en gang?

– Vi vil aldri melde oss på i det, sier Støre.

Lysbakken: – Vil ta inn så mye som trengs

SV-leder Audun Lysbakken er på sin side ikke like avvisende til Rødts forslag til skatteøkning. Han sier at SV ikke har bestemt seg for hvor mye skattene samlet bør øke.

– Rødt krever 48 milliarder kroner i økte skatter og vil presse Støre til det. Hvor mye vil du ha?

– Jeg har ikke satt noen sum. Vårt skatteløfte er ganske enkelt at ingen med inntekt på 600.000 eller mindre skal få mer skatt. Det er det viktige. Så mener vi at målet ikke er en bestemt sum i skatt, sier Lysbakken.

ØKT SKATT: SV-leder Audun Lysbakken vil skru opp skattene kraftig. Foto: Tore Kristiansen

– Det er ikke om og gjøre å ha mest mulig skatt?

– Nei, mest mulig skatt er ikke et mål i seg selv. Målet vårt er at SFO skal bli gratis og tannbehandling billig. Da vil jeg rett og slett ta inn så mye skatt fra de rike som trengs for å finansiere det, sier han.

Vil ikke sette tall

– Tror du det totalt sett blir mer enn det Rødt krever eller mindre enn det de krever?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Det de foreslår er høyt, selvfølgelig. Men Erna Solberg har faktisk redusert det samlede skattenivået med 30 milliarder kroner i Norge. Det er masse rom for å omfordele, sier Lysbakken.

SV-lederen sier at «de superrike» har hatt en fest under Erna Solberg – og at partiet vil gjøre det motsatte av hva hun har gjort.

– Vi kommer til å øke skattene på toppen kraftig. Jeg kommer ikke nå til å sette noen grense for hvor mye vi skal ta inn. Vi kommer til å ta inn så mye som er nødvendig for å få forskjellene ned og bygge ut velferden for vanlige folk, sier han.