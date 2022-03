VENDER RYGGEN TIL STØRE: SVs arbeid- og sosialpolitiske talsperson, Kirsti Bergstø, sier de ikke vil støtte regjeringens forslag til endringer i folketrygdloven.

Pensjonsbråk: SV bryter for første gang med regjeringen

For første gang siden Støre-regjeringen tiltrådte, vender SV ryggen til regjeringen i en større sak. Ap og Sp får i stedet flertall med Høyre i en aktuell pensjonssak.

Helt siden 8. februar har det pågått samtaler mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om endringer i folketrygdloven.

Nå er samtalene brutt – fordi SV og regjeringen ikke klarer å bli enige om minstepensjonen.

Regjeringspartiene Ap og Sp har likevel sikret flertall for sitt forslag - i en avtale med Høyre.

– Regjeringspartiene har ikke vist vilje til å forhandle. Nå går regjeringen, tross det som står i Hurdalsplattformen om å øke minstepensjonen, sammen med Høyre for å finne flertall for et forslag som i praksis svekker minstepensjonene. Det kan vi ikke være med på, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til VG.

Hun er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Info Dette er endringen: I dag reguleres minste pensjonsnivå med lønnsveksten fratrukket effekten av levealdersjusteringen. I proposisjonen foreslo regjeringen å endre reguleringen av minste pensjonsnivå til å reguleres på lik måte som pensjon under utbetaling: med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Vis mer

Enighet var ikke mulig

Tuva Moflag, Aps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen, bekrefter overfor VG at regjeringspartiene får støtte fra Høyre:

– Vi har hatt samtaler med SV over lengre tid, men i denne saken var det ikke mulig for oss å komme til enighet, sier Moflag til VG.

– Denne lovendringen sørger for at pensjonister ikke kan gå i minus når lønnstagerne går i pluss. Reguleringen sørger for at pensjonene justeres i et gjennomsnitt av prisvekst og lønnsvekst, forklarer hun.

– Vil øke minstepensjonen

Bergstø sier at SV vil regulere minstepensjonen i takt med lønnsveksten, ikke som et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, slik regjeringen vil.

– Og vi vil øke minstepensjonen med 7500 kr årlig fra og med statsbudsjettet for 2023, frem til minstepensjonen når fattigdomsmålet EU60.

EU60 betyr at ingen skal ha lavere inntekt enn 60 prosent av snittet.

Hun sier at de også vil at pensjonist-organisasjonene skal få tilbake forhandlingsrett i forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene.

Arbeids- og sosialkomiteen leverte sin innstilling torsdag, hvor regjeringen fikk flertall for sitt forslag ved å vende seg til Høyre.

Saken skal voteres over i Stortinget neste torsdag.

FATTIGE: Kirsti Bergstø viser til at 75 prosent av enslige minstepensjonister i Norge lever under fattigdomsgrensen EU60.

– Blir fattigere

Bergstø viser til et svar hun har fått fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det viser at de som mottar minste pensjonsnivå (ordinær sats) vil motta 191.978 kr i 2022, 167.649 kr i 2040 og 144.215 kr i 2060, målt med lønnsnivået i 2021.

– Med andre ord blir minstepensjonistene fattigere for hvert eneste år, sier Bergstø.

Hun retter kraftig skyts mot regjeringen.

– Med økte strømpriser, økte matvarepriser og høyere drivstoffutgifter er det dypt provoserende og urettferdig at regjeringen kutter i minstepensjonen. Dette er en gruppe som fra før er blant landets fattigste.

– Høyre-politikk

SV-nestlederen viser til at regjeringen selv har fremholdt at regjeringens forslag samlet innebærer et kutt på 95 millioner kroner til minstepensjonistene i 2022 og 590 millioner kroner i 2050, sammenliknet med dagens ordning.

Hun sier det nå blir ført høyrepolitikk fra regjeringen.

– Ap og Sp har tatt et usosialt forslag som Høyre la fram, gjort det til sitt eget, og gått til Høyre for å få flertall: Nå sørger Ap og Sp for at de usosiale kuttene bare fortsetter selv om Høyre er ute av regjeringskontorene, sier Bergstø.

MINSTEPENSKONEN SKAL ØKES: Tuva Moflag (Ap) sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det står i Hurdal-plattformen at regjeringen vil øke minstepensjonene, svarer Tuva Moflag (Ap).

– I juni kommer innstillingen fra pensjonsutvalget som evaluerer pensjonsreformen. De ser særlig på minstepensjon, så det er noe vi kommer tilbake til. Vi har sagt at minstepensjonen skal økes, men det gjør vi ikke i en lovteknisk, sak sier hun.

– Over tid vil denne endringen sannsynligvis slå omtrent likt ut for minstepensjonistene som dagens regulering, men det kan avvike litt fra år til år – avhengig av hvordan lønns- og prisveksten og levealderen utvikler seg framover, legger Moflag til.