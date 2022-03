UNDER PRESS: Hadia Tajik sier at hun var reell pendler i perioden 2006 til 2010.

Tajik sier hun var pendler: Anslag viser betalt hjemreise hver sjette uke

Reiseregningene til Hadia Tajik (Ap) fra 2006–2009, tilsier at hun fikk dekket hjemreise hver sjette uke i snitt da hun hadde pendlerbolig. Men Tajik er klokkeklar: – Ja, jeg var pendler.

Publisert: Nå nettopp

VG avslørte sist søndag hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Men Tajik er likevel tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig: Hun pendlet hjem til barndomshjemmet i Rogaland og hadde boligutgifter her, opplyser hun.

LO-topp og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum krevde i VG mandag «god dokumentasjon på reell pendling».

Nå svarer Hadia Tajik at hun var en reell pendler.

KREVER SVAR: LO-topp Jørn Eggum (t.v.) har krevd «god dokumentasjon på reell pendling» fra perioden Hadia Tajik fikk pendlerbolig. Til høyre LO-leder Peggy Følsvik og Fagforbundet-sjef Mette Nord.

– Jobbet i Oslo og hadde base i Rogaland

Et regjeringsmedlem med pendlerstatus, får dekket inntil en hjemreise i uken.

VG har fått innsyn i hjemreisene Tajik har fått dekket av departementene hun jobbet i perioden hun var politisk rådgiver i Stoltenberg II-regjeringen, fra desember 2006 til september 2009.

Oversikten VG har fått fra de ulike departementene, viser at Tajik har reist hjem for totalt 73.017 kroner i disse årene. Hvis man går ut fra en snittpris på omtrent 3300 kroner for fly og flytog tur/retur, noe som er den vanligste prisen i Tajiks reiseregninger, utgjør dette 22 hjemreiser i løpet av året.

Det vil i snitt si en hjemreise hver sjette uke.

TV2 omtalte Tajiks reiseregninger først.

Tajik selv har ingen tvil om at hun var pendler.

– Ja, jeg var pendler. Fordi jeg jobbet i Oslo og hadde base i Rogaland, sier Tajik.

Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver følgende om Tajiks dokumenterte hjemreiser til TV2:

«Oversikten over reiser er basert på den informasjon som er tilgjengelig fra et tidligere regnskapssystem. Dette gjør det vanskelig å identifisere alle reiser daværende politisk rådgiver Tajik har foretatt i disse tidsrommene. Oversikten kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på antall pendlerreiser eller reiser til Rogaland i den angitte perioden.»

Husker ikke pendling

Tajik sier til VG at hun ikke husker hvor ofte hun pendlet hjem i årene hun hadde pendlerbolig, men viser til departementets arkiver.

– Det blir vanskelig for meg å si. Jeg regner med det ligger i departementets arkiver hvor ofte jeg har fått betalt hjemreise av dem. Og så vet jeg ikke hvor mange ganger det eventuelt er snakk om at jeg har reist hjem på egen regning, sier Tajik til VG.

– Men var du en reell pendler?

– Jeg er usikker på hva du prøver å insinuere her. Jeg representerte Rogaland i regjeringen og hadde boligutgifter der. Da var det riktig at jeg fikk pendlerbolig.

– Opplever du at din bruk av pendlerbolig var i tråd med intensjonen i ordningen?

– Ja.

SVARER: Hadia Tajik møtte denne uken VG til et intervju om pendlersaken.

En person som ikke sitter i regjering eller på Stortinget, må reise hjem i snitt hver tredje uke for å ha krav på pendlergoder på skatten.

– Sett opp mot det, hvordan vurderer du rimeligheten av at du har fått skattefordeler på bakgrunn av dette antallet hjemreiser?

– Som du selv påpeker så er det et eget regelverk for stortingsrepresentanter og medlemmer i regjeringsapparatet. Jeg har forholdt meg til de reglene som har vært.

– Nå spør jeg ikke om du hadde krav på det, men rimeligheten i det?

– Det kan godt hende at denne og andre saker gjør at man diskuterer dette regelverket. Det tenker jeg at man gjerne må gjøre, enten det er pendlerregelverket eller andre ting. Men jeg har altså forholdt meg til det regelverket som har vært.

– Var pendler

Tajik sier at hun hadde flere verv på vegne av Rogaland i både AUFs sentralstyre og Aps programkomité i denne perioden. Hun ble innvalgt for Oslo til Stortinget i 2009.

– Hvis noen hadde spurt deg «hvor bor du», i 2008, hva tror du at du hadde svart da?

– Jeg tror at jeg hadde sagt at jeg er en rogalending som jobber i Oslo.

Sist søndag åpnet hun for at hun i tillegg til de dokumenterte reisene kan ha reist hjem på egen regning uten å be om å få dekket dette fra departementet, men hun sier at hun ikke kan huske spesifikke eksempler.

Av nyere eksempler trekker hun frem at hun, mannen og datteren reise til foreldrene på egen regning denne romjulen.

– Jeg kan ikke utelukke at det har vært tilsvarende eksempler tidligere.