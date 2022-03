HJEMME PÅ GÅRDEN: Sandra Borch møtte VG hjemme på slektsgården i Lavangen i Troms i valgkampen høsten 2021. Her fra en av driftsbygningene.

Sandra Borch: Skal punge ut for norsk kornproduksjon

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) vil ta grep for å øke egen matproduksjon på grunn av Ukraina-krigen. Hun garanterer nå lønnsomhet for bønder som vil så matkorn i Norge.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukraina og Russland står i dag for en fjerdedel av verdens eksport av matkorn.

– Situasjonen er alvorlig, først og fremst for Ukraina. Men vi vet ikke hvor lenge krigen varer og vi ser nå konturene av konsekvenser for matforsyningen og prisene internasjonalt, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

Hun sier at landene må ta økt ansvar for egen produksjon og varsler nå at tilbudet til årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.

– Det vi gjør nå er å stille en garanti om at det skal være lønnsomt å så matkorn, sier Borch.

Regjeringen vil denne uken også sende ut bestilling for å utrede beredskapslagring av korn i Norge.

RUSSISK KORN: Russland og Ukraina står for en tredjedel av kornet på verdensmarkedet. Her fra landsbyen Tbilisskaya i Russland i juli i fjor.

Dyrere brød i Norge

Borch sier at det nå er historisk høye priser på gjødsel og andre innsatsfaktorer.

– Det er viktig å signalisere at vi tar regningene nå, fordi vi vet at det sitter en del bønder på gjerdet som ennå ikke har kjøpt gjødsel. Krigen fører til dyrere gjødsel, i tillegg til andre innsatsfaktorer, sier Borch og legger til:

– Bøndene trenger mer gjødsel for å så matkorn enn forkorn, sier Borch.

Hun sier at konsekvensene av Ukraina-krigen for norske forbrukere først og fremst vil handle om pris.

– Nå ser vi at prisene på verdensmarkedet øker på alt, også matvareprisene. Vi må belage oss på økte priser i verden og Norge, sier hun.

PÅ GÅRD: Sandra Borch tok i fjor med VG til en melkeprodusent i Gratangen i Troms.

Vet ikke prislappen

Borch åpner for at regjeringen staten tar en større del av regningen for matvarene – istedenfor å hente det inn gjennom økte priser til forbrukerne.

Dette vil være en del av landbruksoppgjøret.

– Vi åpner for prisnedskriving og gir signaler til bøndene på lønnsomhet. Uten disse tiltakene ville det blitt dyrere brød, men jeg kan ikke love billigere matvarer, sier Borch.

Hun sier at det ikke er mulig å si hva tiltakene vil koste eller hvor mange bønder det gjelder, fordi det er opp til bøndene å bestemme seg for å så korn i år.

Internasjonal krise

Norge har lite direkteimport fra Ukraina, men oppdrettsindustrien importerer i dag store mengder rapsolje og hvetegluten fra Russland som brukes i fiskefôr, opplyser Borch.

Hun sier at krisen er internasjonal.

En del land i Afrika og Asia er helt avhengig av forsyningene fra Ukraina og Russland, og at mye av råvarene som benyttes av Verdens matvareprogram i sultrammede områder kommer herfra.

– Krigen gjør at sikkerhet for matforsyning står høyt på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det globale matvaremarkedet er mer uoversiktlig enn det har vært på lenge. Vi har et ansvar for å fø egen befolkning, sier hun.

PARTIFELLER: Landbruksminister Sandra Borch, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Kornberedskap

Hun mener krigen også gjør at vi må tenke nytt om beredskap.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen allerede varslet at mer av bistandspolitikken må jobbe for matsikkerhet og at Norge skal se på mulighetene for beredskapslagring av korn.

– Det er ingenting per nå som tyder på en matmangel i Norge, men det er klart at krigen minner oss på hvor viktig matberedskap er og kommer til å bli fremover i beredskapsøyemed, sier Borch.

– Derfor vil vi i starten av denne uken sende ut bestilling på en utredning om beredskapslagring av korn. Vi må se på hvilke muligheter vi har. Det blir ekstremt viktig, sier hun.