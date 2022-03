OPPDATERT: Flere av skjermene i situasjonsrommet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viste nyhetssendinger fra nattens hendelse. De ansattes PC-skjermer er sladdet etter ønske fra DSA.

Ble kalt inn på jobb da atomkraftverket brant: − Stemningen var spent, men fattet

Mens de fleste nordmenn sov gjennom dramatikken som utspilte seg ved Europas største kjernekraftverk i natt, måtte ansatte ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet haste seg til jobb.

Av Silje Lien Sveen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Like før klokken tre i natt til torsdag, tikket det inn en SMS-varsling hos ansatte ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). SMS-en inneholdt en lydinnspilt melding som sa «Møt straks».

Kort tid i forveien hadde det oppstått en brann ved Europas største kjernekraftverk i den ukrainske byen Enerhodar, som følge av kraftig artilleriskyts.

I løpet av 25 minutter, var stabssjef Anders Kildal på plass i DSAs lokaler i Griniveien i Oslo. Innen klokken halv fem var rundt 25 på plass i DSAs situasjonsrom.

– Stemningen var spent, men fattet. Dette er noe vi har forventet kunne skje, så de som kom hit visste hva de skulle gjøre, forteller Kildal.

Flere kompetanseområder

EFFEKTIVE: Seksjonssjef ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, sier han er fornøyd med effektiviteten til de ansatte i natt.

I situasjonsrommet i Griniveien, sitter mennesker med kompetanseområder på alt fra reaktorer og stråling, til formidling. Deres viktigste oppgave er å følge med på situasjonen, og sørge for at strategisk og politisk ledelse får informasjonen de trenger.

Kildal sammenligner situasjonsrommet med en operasjonssentral.

– Når vi setter stab, kaller vi inn funksjonsgrupper. Noen jobber med personell logistikk, noen med måling og operasjoner, noen med konsekvenser og tiltak, og noen med formidling.

Her er overvåkningskameraet som fanget opp nattens kamper ved Atomkraftverket:

I midten av rommet sitter de ansatte rundt et langbord foran hver sin PC, omgitt av flere TV-skjermer. En av dem informerer dem om alle hendelser som skjer i verden, forteller Kildal.

– Enten det er en bilulykke eller en krig, så kommer det opp et nyhetsvarsel som vi kan klikke på og se «Ok, her skjer det noe nytt. Betyr det noe for oss?

En annen skjerm viser alle målestasjonene som sier noe om radioaktivitet ute i verden. Nivået for radioaktivitet måles i farger.

– Lyseblå er OK, mørkeblå er grunn til å sjekke opp nærmere.

– Hva skjer hvis det plutselig blir mørkeblått?

– Da vil vi først sjekke hvor det er, om vi har tilgang på info som tilsier at noe har skjedd og kontrollere at utstyret virker. Også vil vi sjekke i vårt system, om målingen er riktig, sier Kildal.

FARGEKODER: Vinduet øverst til venstre viser i fargekoder, nivået for radioaktiv stråling i verden. 1 av 3 Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Planlegger for flere scenarier

Rundt klokken fem i natt kom nyheten om at brannen ved kjernekraftverket var slukket, og klokken 07.15 sa det ukrainske atomtilsynet at russiske styrker har kontroll over kraftverket. Fredag ettermiddag vurderer DSA situasjonen likevel fortsatt som uavklart.

– Hva er det som er uavklart?

– Det er hvordan kjernekraftverkene blir håndtert videre i konflikten. Om de blir angrepet et annet sted, eller om de kan bli skadet på en sånn måte at reaktorene blir påvirket.

Ifølge Kildal, planlegger DSA for flere ulike scenarioer. Han trekker frem disse tre:

En situasjon hvor ansatte må evakuere uten å ha fått gjennomført sikkerhetsprosedyrene de bør gjøre

At et anlegg blir utsatt for krigshandlingene som foregår der, uten at anlegget var et direkte mål

At noen ser seg ut anlegget som et direkte mål

Fra nå kan det gå flere veier, sier Kildal.

– Vi kan på et tidspunkt få meldinger om at ukrainere eller russerne har kontroll over anlegget og ivaretar det på en god måte. Det hadde jo vært veldig bra, jeg vil håpe og tro at det er det som skjer, sier han.

– Motsatt kan det være at infrastruktur og reaktoren blir påvirket ved videre kamphandlinger.

MØTTE RASKT: Fra stabssjef Anders Kildal fikk melding om at han måtte møte på jobb, gikk det under 25 minutter før han var på plass.

Tror samfunnet har kontroll

Men hva vil det bety for Norge, dersom det plutselig skulle gå galt i ett av Europas kjernekraftverk?

– Jeg tror det er en bekymring man ikke skal tenke så mye på, sier Kildal.

For selv om DSA ser alvorlig på situasjonen, trekker Kildal frem at det er langt fra Ukraina til Norge.

– Det er en uavklart situasjon, men jeg tror samfunnet har kontroll så godt som vi kan per i dag. Så må vi bare følge det fra time til time.

Han forteller at det for DSA fremover, blir viktig å få med seg hvordan situasjonen utvikler seg videre.

– Er det uro i området, er det aktivitet i området, får vi nye rapporter fra kjernekraftverket? Sånn som det er nå, oppfatter vi at de som er der har kontroll.