STOLT ORDFØRER: Saxe Frøshaug og ledelsen i Indre Østfold opplever at innbyggerne vil hjelpe flyktningene.

Vil hjelpe ukrainske flyktninger: − Enorm respons i befolkningen

Da Indre Østfold kommune spurte innbyggerne om mulige husrom, rant meldingene inn: Mer enn 235 sengeplasser i private hjem ble tilbudt i løpet av noen timer.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

Torsdag skal kommunene melde Statsforvalteren om hvor mange ukrainske flyktninger de kan ta i mot.

– Vi er 45.000 innbyggere. At så mange melder seg i løpet av noen timer, er nesten rørende. Mange bor trangt selv, men rydder plass til flere, sier Tron Kallum, direktør Innovasjon og kommunikasjon i Indre Østfold.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa tirsdag at regjeringen åpnet for å bruke private hjem og eventuelle slektninger i Norge som en del av beredskapen for å i mot flyktningene fra Ukraina.

Også statsminister Jonas Gahr Støre oppfordret til private løsninger: På spørsmål fra VG om han ville oppfordre folk med plass og anledning til å ta i mot flyktninger privat, svarte Støre:

– Ja, det gjør jeg. Da kan du ta kontakt med kommunen som har kontakt med UDI. Vi kan ikke satse på at det er mottaksplasser som kan løse dette, svarte statsministeren.

Rask respons

Da var Indre Østfold kommune klare til å sende ut forespørselen til sine innbyggere.

GOD RESPONS: At så mange melder seg for å hjelpe til, er nesten rørende, sier Tron Kallum, direktør for Innovasjon og kommunikasjon i Indre Østfold.

Responsen har vært svært god:

– Vi har fra i går ettermiddag mottatt i overkant av 95 tilbakemeldinger på våre digitale skjemaer. Det er meldinger både fra innbyggere som kan være behjelpelige med husrom og fra de som vil delta i frivillig arbeid som blant annet fadder og støttekontakt. Basert på det vi har mottatt i denne kartleggingsrunden ser vi at våre innbyggere bare etter noen få timer kan tilby ca 235 sengeplasser, sier Kallum.

Kommunen har 45.000 innbyggere.

– At så mange melder seg, er nesten rørende. Mange bor trangt selv, men rydder plass til flere, sier han.

VIDERE HERFRA: Slik innkvarteres flyktningene de første dagene på ankomstmottaket i Råde. Derfra skal de raskest mulig videre til en kommune.

– Føler fellesskap

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) som selv er bonde, fikk en direkte henvendelse fra Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold tirsdag. De tilbyr både bolig og arbeidsmuligheter.

– Vi tenker å kjøre en egen kartlegging blant våre medlemmer på hvem som har bolig eller mulighet for å ha folk i arbeid, meldte leder Thomas Riiser.

BONDELAG: Leder Thomas Riiser i Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold, meldte til kommunen at bøndene kartlegger hva de kan bidra med av boliger og arbeid. Bildet er fra ordfører Saxe Frøshaugs gård i Trøgstad.

Samtidig som innbyggerne melder seg med rom og boliger, går kommunen gjennom sin egen bygningsmasse.

– Vi planlegger bosetting både akutt og mer langsiktig. Jeg tror innbyggerne føler et fellesskap med ukrainerne. Det kommer mange meldinger med spørsmål om hvordan folk kan bidra. Derfor sendte vi ut et spørreskjema til innbyggerne. Responsen har vært enorm, sier ordføreren.

VED GRENSEN: Mandag kom minibussen med ukrainske Polina Oskoma og sønnenTimofey til Norge. Her venter de ved grensekontrollen på Svinesund. Foto: Javad Parsa / VG

Mest utfordrende med boliger

Kommuneledelsen anså boliger som den største utfordringen når kommunen på kort varsel skulle ta i mot flyktninger.

– Vi jobber langs mange akser for å finne egnede bygg. Vi har et mottak i kommunen og samarbeider med de som drifter det. Vi leter etter bygg som kan pusses opp og gjøres om til boliger. Det sier seg selv at det ikke nytter å si at vi kan ta 5–10 personer. Vi jobber for å kunne ta i mot 250 flyktninger, sa kommunedirektør Georg Smedhus til VG tirsdag.

Samme kveld kunne han melde om kjemperespons på henvendelsen til innbyggerne : - Vi kan ta i mot mange hundre!

FORNØYD: Kommunedirektør Georg Njargel Smedhus

Vil sørge for opplæringstilbud

Kommunen jobber også med å skaffe seg oversikt over Indre Østfoldinger som behersker ukrainsk.

– Folk krysser av på skjemaet som er sendt ut og vi har flere som gjerne fungerer som tolk. Vi må også ha folk som kan lage mat. Kommunen må etterhvert sørge for opplæringstilbud til barna. Vi skal gi et godt tilbud til alle, sier Frøshaug.

Kommunen føler ikke at de blir presset av myndighetene.

– Vi går gjennom det vi har av ledig kapasitet. Mange flinke folk jobber på tvers av fagområder. Vi føler ikke at vi presses. Dette er en ekstraordinær situasjon. Mange av våre ansatte har kjørt døgndrift under pandemien og hadde nok sett fram til roligere dager. Men medfølelsen stikker dypt og vi identifiserer oss med de som er rammet. Folk vil stille opp. Jeg opplever at også innvandringskritiske nordmenn er positive til at vi stiller opp, sier Indre Østfolds ordfører.

IMDI har gitt kommunene frist til torsdag med å melde antall flyktninger som kan bosettes på kort sikt. Direktør Libe Rieber-Mohn sa på en pressekonferanse mandag at det mange kommuner vil være avhengig av å leie private boliger for å kunne øke muligheten til å bosette flyktninger.

– Vi skal ha et ekstraordinært formannsskapsmøte der vi fastslår et antall, sier Frøshaug. Han tror kommunen kan ende på å tilby mottak av 500–600 flyktninger.