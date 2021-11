MED SJEFEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol: Vurderer testing, karantene og munnbind

– Jeg tror vi får en avklaring i løpet av kort tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev tidligere fredag at regjeringen snart vil presentere nye innstramminger for innreise, ifølge VGs opplysninger.

Bakgrunnen er den nye virusvarianten som er oppdaget i seks afrikanske land og som det nå senest er bekreftet et smittetilfelle av i Belgia.

Det er ventet at de nye tiltakene varsles allerede fredag ettermiddag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter at regjeringen vurderer nye tiltak for å håndtere virusvarianten.

– Ser dere på tiltak som å stramme inn på karantenereglene?

– Ja, det ser vi på. Jeg tror vi får en avklaring i løpet av kort tid, sier Kjerkol til VG.

– Ser dere på å ha mer målrettet testing fra visse land?

– Det ser vi også på.

EU-kommisjonen foreslo fredag morgen å nødstanse alle flyginger fra sørlige Afrika etter at det ble kjent at en ny og smittsom variant er oppdaget i flere land der. Fredag innførte Italia og Tyskland flystans for reisende fra seks afrikanske land. Danmark har også strammet inn.

– Vi har ingen direkteflyginger derfra, så det hjelper også Norge. Dette følges tett fra Justisdepartementet, som har ansvaret for denne delen av håndteringen, sier Kjerkol.

Varianten som er oppdaget, som har det foreløpige navnet B. 1.1.529, er bekymringsfullt fordi den har mange endringer i spikeproteinet (taggene som stikker ut av viruset). Det er disse endringene som ofte har betydning for smittsomhet og også redusert vaksineffekt.

HELSETOPPER: Helseminister Ingvild Kjerkol og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferanse tidligere i november.

– Det er viktig at vi får fanget opp smitte på grensen. Derfor var det viktig at vi gjeninnførte innreiseregistreringen, og at vi får fanget opp nye varianter.

Vurderer munnbindregler

– Vurderer dere nasjonale munnbindregler?

– Vi vurderer også det. Nå har blant annet Oslo, Bergen, Trondheim Tromsø og Øygarden innført det. Noen har det som råd eller anbefaling, andre som forskrift. Det bor mye folk i disse kommunene og det har vært utbrudd. Det er veldig bra at de innfører munnbindregler. Vi vurderer om det også skal komme nasjonale råd og anbefalinger.

VG kjenner til at regjeringen på nåværende tidspunkt ikke diskuterer en omfattende nasjonal nedstenging.

Foreløpig har rundt 400.000 av de 900.000 aktuelle fått vaksine. FHI sa til VG fredag at det går for tregt, og at man ikke vil rekke målet innen jul med det tempoet vi har nå.

– FHI sier at i det tempo vi har nå, så får ikke alle eldre tilbud før ut i februar. Hva gjør du for å sørge for at kommunene når den tidsfristen?

– Jeg gir klar beskjed til kommunene om at det her haster. Vårt mål er at alle over 65 har fått tilbud innen julen ringer inn. Vi vurderer hva vi kan gjøre for å få opp farten.

Bekymret

– Hvilke tiltak vurderer dere?

– Vi vurderer tiltak som er forholdsmessige, og som kan avdempe smittetrykket. Det vi er bekymret for er belastningen på helsetjenesten, det er pasienter som får utsatt behandling. De får ikke oppfylt sine pasientrettigheter som de burde. Viktigste og mest effektive er å få vaksinert alle over 65 år før jul med tredje oppfriskningsdose. Vi ser det gir god beskyttelse.

– Mange kommuner har lagt ned vaksinesentre. Har du vært tydelig nok på at denne boosterdosen må prioriteres foran alt annet arbeid i kommunen?

– De må prioritere å få tilbudt den tredje oppfriskningsdosen. Det er derfor vi gikk ut med beslutningen om at alle etter hvert får tredje oppfriskningsdose, så kommunene ikke bygger ned sine vaksinetilbud.

Regjeringen viderefører også ordningen der pensjonerte helsearbeidere bistår kommunen i vaksinasjonsarbeidet.

VAKSINETILHENGER: Helseminister Ingvild Kjerkol håper at alle som kan tar vaksinen. Her tar hun influensavaksine i midten av oktober.

– Vaksinemotstanderne har dårlige argumenter

– Hvem bør ta byrden av innstramminger nå: uvaksinerte eller alle?

– Vi har ikke skilt på det i tiltakene. Det er viktig at folk vaksinerer seg. Det er noen få som av ulike grunner ikke kan. De som kan det, bør takke ja til dose en, to og tre, sier Kjerkol.

– Jeg synes vaksinemotstanderne har særdeles dårlige argumenter, og jeg vil klart oppfordre alle som kan vaksinere seg til å gjøre det.

– Er du bekymret for at den nye virusvarianten kan være såpass effektiv at den skjærer gjennom vaksineeffekten?

– Vi har foreløpig lite kunnskap om varianten. Jeg har hatt en bekymring hele veien for at nye varianter kan dukke opp. Derfor var det viktig å gjenopprette innreiseregistreringen og få bedre kontroll på innreise. Utover det må vi søke mest mulig kunnskap.