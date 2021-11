Mann siktet for drap på tidligere ektefelle

Den drapssiktede mannen i Molde nekter straffskyld.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mannen i 20-årene som onsdag ble pågrepet av politiet, er siktet for drap på sin tidligere ektefelle.

Det bekreftet politiinspektør Yngve Skovly under en pressekonferanse torsdag.

– Det vi kan fastslå er at det er den tidligere ektefellen til siktede. De har et barn, som er plassert i et beredskapshjem, sier Skovly.

Hans forsvarer Roy Peder Kulblik har tidligere torsdag sagt til NRK at hans klient nekter straffskyld.

– Gjennom obduksjon har vi fått bekreftet identiteten til avdøde. Det er noe usikkert med tanke på underretning her, så vi kan ikke gå ut med navn på vedkommende, sier politiinspektør Skovly.

Han opplyser at det er snakk om en kvinne i 20-årene.

Har vært i avhør

– Vi har ikke holdepunkter for noe annet enn at han handlet alene, men vi er veldig tidlig i etterforskningen, så vi holder alle muligheter åpne, sier Skovly til VG.

Mannen ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling. Kjennelsen er ikke klar, legger Skovly til.

Den siktede har blitt avhørt, men politiinspektøren ønsker ikke å si noe om hva som har blitt sagt.

– Det har vært snakk om et innledende avhør, så jeg går ikke inn på detaljer.

Mannens forsvarer, Roy Peder Kulblik, har tidligere torsdag sagt til Romsdals Budstikke at hans klient hadde fysiske skader, som brudd i armer og bein, og kuttskader. Kulblik sa da at han ikke visste årsaken bak disse skadene.

På spørsmål om dette, sier Skovly at skadene oppsto før politiet ankom boligen der siktede ble pågrepet:

– Etter de opplysningen vi har så langt er det snakk om skader som oppsto i forbindelse med angrepet han utførte, og forsvarshandlinger i forbindelse med at han ble tatt hånd om før politiet kom.

To meldinger på kort tid

Det var natt til onsdag politiet fikk to meldinger med ett minutts mellomrom. Den første omhandlet en voldshendelse på en privatadresse, der politiet fant en en gutt i slutten av tenårene hardt skadet.

Gutten, som har en familiemessig relasjon til den siktede, er innlagt på sykehus med livstruende skader, opplyser politiet.

Det var flere personer tilstede i boligen, og det var en av disse som tilkalte politiet. De hadde også holdt den nå siktede mannen igjen.

Ett minutt etter den første meldingen, får politiet melding om at det er funnet en død person på en annen bolig i nærheten.

Her finner de den døde kvinnen i 20-årene. Begge fornærmede ble funnet skadede i sine egne hjem.

Politiinspektør Skovly sier at det er altfor tidlig å si noe om motiv, og ønsker ikke å kommentere hvorvidt mannen har knyttet seg selv til åstedene. Han ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt det er benyttet våpen i voldshandlingene, av hensyn til etterforskningen.