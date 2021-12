FORTVILET: Hvem må man egentlig være for å kvalifisere til fri rettshjelp, spør Mari Ween (28). Selv var hun student og uten fast inntekt da hun ble kreftsyk og trengte rettshjelp.

Mari (28) fikk ikke fri rettshjelp da hun ble kreftsyk – hadde for mye penger på BSU

Fordi hun hadde 40.000 på sparekonto og litt penger på BSU, oversteg hun formuesgrensen for å få gratis rettshjelp. Midt i sin største livskrise, måtte Mari Ween (28) bekymre seg for å ha nok penger til å betale husleien.

Av Caisa Linea Hagfors og Live Austgard (foto)

Det startet med vage symptomer sommeren for fire år siden. Utover høsten fikk 24 år gamle Mari Ween plutselig ekstrem hjertebank.

Faren, som er pensjonert lege, skjønte at noe ikke stemte.

Ikke lenge etterpå ble livet snudd opp ned for den daværende barnevernsstudenten. 7. november 2017 fikk hun diagnosen kronisk leukemi.

På den tiden jobbet Ween deltid ved siden av studiene og leide en leilighet i Oslo med kjæresten. På få dager så livet annerledes ut: Hun måtte gjennom en akutt cellegiftbehandling og deretter begynne på sterke kreftmedisiner.

Og det skulle koste henne dyrt å bli kreftsyk som student – ikke bare i form av sykdom.

Det månedlige stipendet fra Lånekassen uteble da hun ikke lenger kunne møte opp på studiet. Sykepengene fra deltidsjobben var en ør trøst. De holdt ikke engang for å betale husleien.

– Jeg visste absolutt ingenting om hva jeg hadde krav på. Da jeg søkte på å få arbeidsavklaringspenger og fikk avslag, innså jeg at jeg trengte juridisk hjelp.

MÅ LEVE MED KREFTEN: Mari Ween (28) må gå på medisiner som gjør at hun kan leve med kreften for resten av livet. Hun husker tilbake til tiden da hun fikk kreft og sto uten inntekt med gru.

I Norge har vi en offentlig ordning for fri rettshjelp. Den skal sørge at alles rettssikkerhet ivaretas – uavhengig av økonomisk status. De som kvalifiserer, får juridisk hjelp på statens regning.

Selv hadde Mari Ween 40.000 på sparekonto, som en buffer om noe skulle skje – og 98.000 på BSU. Hun regnet med at hun ville kvalifisere til gratis rettshjelp.

Det stemte imidlertid ikke. De 40.000 på sparekonto og 98.000 på BSU gjorde at 24-åringen oversteg formueskravet på 100.000 for å få fri rettshjelp – selv om inntekten hennes egentlig var så lav at hun kvalifiserte.

Det overasket den unge jenta.

– Hvem må man være for å kvalifisere for fri rettshjelp? spør Ween.

– Jeg hadde ikke noe god inntekt, og det var ikke akkurat en veldig stor formue jeg hadde på konto. Det føltes urettferdig når jeg allerede var i en utrolig sårbar situasjon.

– Flaks at jeg fikk kreft

24-åringen trengte hjelp fra noen som kunne lovverket.

– Nav ville ikke gi meg arbeidsavklaringspenger fordi de mente jeg hadde rett på støtte fra Lånekassen, og Lånekassen ville ikke gi meg støtte fordi de mente jeg hadde rett på ytelser fra Nav, forklarer hun.

Det ble for mye å nøste opp i for den kreftsyke studenten, som allerede sto midt i en stor livskrise.

– Det å tenke på økonomi i tillegg, var en skikkelig belastning. Jeg visste ikke om jeg kunne fortsette å bo der jeg bodde.

Til slutt fikk Ween hjelp av Kreftforeningens jurister, som jobber gratis for å hjelpe andre i situasjoner som hennes.

– Det var på en måte flaks at jeg fikk kreft og hadde Kreftforeningens jurister i ryggen. Hadde jeg fått ME eller ALS, hadde jeg måtte bruke de 38.000 kronene før jeg kvalifiserte til fri rettshjelp, sier hun i dag.

FØLTE SEG TIL BRY: – Jeg har ressurssterke foreldre som kunne stille hvis det blir krise. Men da jeg ble syk, følte jeg meg allerede til bry for alle rundt meg. Jeg ville jo klare meg selv.

Kreftforeningens jurister fant ut at hun likevel hadde rett på både arbeidsavklaringspenger og sykepenger. Det tror ikke Ween at hun hadde funnet ut av på egen hånd.

– Jeg følte meg ikke bare liten som menneske, men mindreverdig. Jeg måtte kjempe for å få den hjelpen jeg trengte, forteller hun om prosessen.

I dag går det bedre med 28-åringen. Hun prøver å finne ut av livet med kronisk kreft, men synes det er vondt å vite at en del av befolkningen ikke får den hjelpen de trenger.

Hun husker hvor vanskelig det var å be om hjelp når man allerede føler seg som en belastning for alle rundt.

– Dette er en gruppe mennesker som i aller høyeste grad trenger hjelp. Jeg blir sint når jeg hører den nye regjeringen snakke om «vanlige folk», men så glemmes det, sier Ween.

– Leit at noen har råd til å kjøpe advokathjelp

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier at historien om Mari Ween ikke er unik.

– Hvem skal kvalifisere til ordningen når studenter og uføre faller utenfor? Fri rettshjelp bør være en sikkerhet nettopp for personer som Mari, sier Ross til VG.

I dag har Kreftforeningen rundt 80 frivillige jurister og er med det en av Norges største gratis rettshjelpstjeneste.

En av grunnene til at dagens rettshjelpsordning har opprørt Ross, er ulikheten som rammer folk innenfor helse.

– De fleste pasienter har mer enn nok med behandlingen de skal gjennom. De har ikke krefter til å stå på kravene sine. Da er det veldig leit at noen har råd til å kjøpe advokathjelp og andre ikke – det forsterker ulikheten, forklarer hun.

HJELPER SÆRLIG TO GRUPPER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier at trygdesaker og spørsmål knyttet til Nav og ulike støtteordninger for dem som blir alvorlig syk ofte faller i deres fang: – Den andre går på pasientrettigheter, sier Ross.

Vil øke inntektsgrensen

Ross mener imidlertid at nye statsbudsjettet kan være gode nyheter for økonomisk vanskeligstilte som Ween.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har fått gjennomslag for å styrke rettshjelpsordningen, slik at 20 prosent av den voksne befolkningen kvalifiserer.

I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne befolkningen som fylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge. Til sammenligning omfattes 40 prosent av befolkningen av ordningen i Sverige og Danmark.

– Vi ønsker jo at ordningen skal omfatte så mange som mulig, men SV har bidratt til noen viktige første steg, mener Ross, som samtidig understreker at vi ikke er helt i mål:

– Noe som fortsatt ikke er på plass, er en plan om å indeksjustere inntektsgrunnlaget, slik at grunnlaget for fri rettshjelp følger generell prisvekst og lønnsutvikling i samfunnet. Slik er det ikke i dag – inntektsgrensen har stått stille siden 2009, påpeker hun.