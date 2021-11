MILDVÆR: Store deler av landet vil få plussgrader tirsdag og onsdag.

Meteorologen: Nå får vi noen dager med mildvær

Tirsdag og onsdag stiger temperaturene – men enkelte steder får store mengder regn.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

– Det blir mildt nå tirsdag og onsdag i Sør-Norge og opp mot Trøndelag før temperaturen går ned igjen. Så det blir et par dager med stigende temperaturer. Så det kan bli oppimot åtte grader enkelte plasser, i alle fall på kystnære områder, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt.

Bentsen legger til at det vil føles kaldere høyere opp i terrenget.

– Det blir selvsagt ikke de temperaturene på fjellet. Det vil være stigende temperaturer der også, selv om det ikke blir like høye temperaturer. Men det blir da mildt tirsdag og onsdag i Sør-Norge og opp mot Trøndelag, sier hun.

Kun nordligste delen av landet med minusgrader

Også andre steder i landet vil det bli mildere enn det har vært på en stund, forteller meteorologen.

– Temperaturen vil gå litt opp også i Nord-Norge, men det vil likevel være relativt kjølig. For sørlige Nordland sin del vil det nok være 5–6 plussgrader, men lenger nord vil det nok være rundt null eller lavere, sier hun.

Gult farevarsel på nedbør

Det er et lavtrykk fra Sørvest som sørger for at temperaturene stiger, men enkelte plasser vil lavtrykket også gi store mengder regn.

– For Østlandet sin del blir det mye bra vær de neste par dagene. For midtre del av landet, Møre og Romsdal og Trøndelag, blir det en god del regn tirsdag og onsdag. Så der har vi ute gult farevarsel for lokalt mye nedbør med opp imot 50–80 mm tirsdag ettermiddag. Så der blir det vått, sier meteorologen.

Det er dog ikke risiko for trafikkaos på grunn av været.

– Nedbøren vil komme som regn siden det er milde temperaturer. Det vil derfor ikke være fare for glatt føre, forklarer Bentsen.

I helgen herjet uværet i deler av Sør-Norge – se video her:

Kan fortsatt bli mildt fremover

Selv om dette mildværet kun vil vare et par dager før det igjen blir kaldere er det fortsatt håp for flere mildværsdager, ifølge meteorologen.

– Etter dette blir det kaldere igjen, men om vinteren slår til for fullt etter onsdag vet jeg ikke. Etter onsdag blir det noen dager med kaldere temperaturer, men det er jo vanlig på høsten at temperaturene varierer en del, så det kan fort komme en mildere periode igjen. Så at vinteren vil komme for å bli senere i uken tør jeg ikke si.