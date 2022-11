Celine (26) ble kalt «jævla kineser» – så eskalerte situasjonen

Celine Song Mee Nilsen (26) ble kalt «jævla kineser» da hun konfronterte en fremmed kvinne utenfor en asiatisk restaurant i Oslo. Nå er kvinnen tiltalt for hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og kroppskrenkelse.

En kvinne i 40-årene er tiltalt for kommet med hatytringer mot Celine Song Mee Nilsen (26) og en ansatt på restauranten Nodee Barcode i juli.

Ifølge tiltalen sa kvinnen gjentatte ganger noe sånt som «jævla kinesere», «din kineser med skeive øyne» og «kinesere burde bli kastet ut av landet» rettet mot den ansatte.

Nilsen sto i bordkø sammen med en venn, da hun ble vitne til konflikten mellom kvinnen og personalet.

Ifølge Nilsen skal kvinnen blant annet ha skreket: «Jævla kinesere, dere er udugelige» og «kom dere til helvete tilbake til der dere kom fra».

INNENFOR OG UTENFOR: Konflikten mellom kvinnen og personalet på Nodee Barcode startet inne i den asiatiske restauranten, før situasjonen eskalerte på bakkeplan utenfor.

– Hun skjelte ut en av dem som jobbet der, og skrek truende helt oppi ansiktet hans. Vi ble sjokkerte da vi hørte det, forteller hun til VG.

Det samme hendelsesforløpet beskrives av Nilsens studiekamerat Peter Håndlykken (23), samt et tredje vitne VG har snakket med.

Den omtalte kvinnen kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer frem i saken. Hele svaret hennes forsvarer kan du lese lenger ned i saken.

Info Hvorfor anonymiserer VG kvinnen? VG følger Vær varsom-plakaten, og er derfor forsiktige med bruk av navn, bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. I enkelte krimsaker kan VG navngi siktede, tiltalte eller domfelte personer i forbindelse med grov narkotikakriminalitet, økonomisk kriminalitet av betydelig omfang og overlagte, grusomme drap eller tilsvarende voldsbruk. Dette gjelder ikke her. Den tiltalte kvinnen i saken er ikke en offentlig person, og har ikke tidligere søkt offentligheten. Les mer i VGs åpenhetsportal. Vis mer

«Fuck you, jævla kineser»

Nilsen forteller at den ansatte forsøkte å bortvise kvinnen fra restauranten, og fulgte henne mot døren, men kvinnen ville ikke forlate lokalet.

Den ansatte ved Nodee Barcode ønsker ikke å kommentere saken.

– Det var fullsatt uteservering, og flere gjester som ventet på bord ved inngangen. Mange fikk med seg at hun fortsatte å rope «jævla kinesere, dere brakte corona til verden», sier Nilsen.

Det var dråpen for henne.

– Jeg konfronterte henne, og ropte «hvorfor er du så rasistisk?»

Da vendte kvinnen det verbale angrepet mot Nilsen istedenfor, forteller hun. I Nilsen fulgte etter kvinnen, mens hun filmet deler av konfrontasjonen med mobilen.

ØSTASIATISK: Celine Nilsen er adoptert fra Sør-Korea, studerer nå i Oslo og er fra Trondheim.

Tiltalen beskriver at kvinnen fortsatte å rope hatefulle ytringer, nå rettet mot Nilsen.

– Fuck you, jævla kineser. Se så stygg du er, da! sier kvinnen på videoen, som du kan se selv øverst i artikkelen.

Deretter fortsetter hun:

– Se, du har ikke noen øyne når du gjør sånn. Øynene dine forsvinner!

På videoen sier Nilsen høylytt at kvinnen var rasistisk mot en ansatt.

Da snur kvinnen seg plutselig. Klippet viser hvordan hun går mot Nilsen, som sier «Hallo! Ikke!», før videoen kuttes.

Nilsen og hennes venn Håndlykken forteller at kvinnen her gikk til fysisk angrep på henne. Ifølge tiltalen blir Nilsen revet i håret. Det fysiske angrepet fører på et tidspunkt til at hun havner på bakken, forteller de.

ÅSTED: Det var utenfor Åpent Bakeri det gikk fra verbalt angrep til fysisk angrep.

– Da løp jeg mot dem og dyttet henne over med vekten min, forteller Håndlykken.

Han sier han så stilte seg foran venninnen. Håndlykken beskriver at kvinnen da trakk seg unna, før hun og mannen hun var sammen med gikk videre.

Nilsen anmeldte samme julikveld som hendelsene fant sted. Nå har Statsadvokatene i Oslo tatt ut tiltale.

– Tiltalen omhandler hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og kroppskrenkelse, sier politiadvokat Marianne Aune.

Aune opplyser at den tiltalte kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

POLITIADVOKAT: Marianne Aune jobber i hatkrim-gruppen til Politiet i Oslo. Her er hun under rettssaken til Bernt Hulsker i Oslo tingrett. Sistnevnte tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Info Hva er hatefulle ytringer? Politiet beskriver hatefull ytring som det å true, håne, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt overfor noen på bakgrunn av deres hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse

religion eller livssyn

seksuelle orientering

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

nedsatte funksjonsevne Den som fremsetter en slik ytring kan straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. Kilde: Politiet Vis mer

Skuffet over seg selv

Både Nilsen og kompisen Peter Håndlykken forteller at ingen andre gjester eller vitner grep inn.

– Det er en manglende vilje til å konfrontere rasisme når det skjer rett foran øynene våre. Det sier noe om kulturen vår. Det var mange som kunne grepet inn, men ingen gjorde det, sier Håndlykken til VG.

Han sier at det også gjelder ham selv, og at han er skuffet over hvordan han selv håndterte situasjonen.

– Jeg skulle ønske jeg grep inn tidligere, sier han.

SJOKKERT: Peter Håndlykken forteller at han ble satt ut av kvinnen som skrek mot venninnen Celine Nilsen.

Nilsen forteller at hendelsen har preget henne i ettertid. Hun har hatt mareritt og vært redd for å gå alene på gaten.

En av grunnene til at hun likevel står frem med opplevelsen, er at hun vil bekjempe rasisme. Særlig ønsker hun å rette oppmerksomhet mot rasisme mot østasiater i Norge, og ber folk ikke være passive.

– Det var traumatiserende at ingen andre gjorde som meg.

Nilsen tror at mange har inntrykk av at rasisme mot østasiater ikke eksisterer eller at det er mindre alvorlig enn annen rasisme.

Hun oppfatter at folk ikke forstår hvor uakseptabelt det er å si ting som «jævla kineser» eller «øynene dine forsvinner».

– Hvis du hører noen sier det, så må du si noe. Det gjelder ikke bare offeret, men alle som hører det. Flere på restauranten hørte hva kvinnen sa, men bare jeg handlet, sier Nilsen.

TILGIR IKKE: – Politiet spurte meg om megling var et alternativ. Det er helt uaktuelt, sier Nilsen.

Kvinnen i videoen: Kjenner seg ikke igjen

VG har fremlagt alle påstandene som kommer frem i denne artikkelen for kvinnen som er tiltalt.

– Min klient har vært til avhør hos politiet og forklart seg om påstandene som rettes mot vedkommende. Utover det har vi ingen kommentar, skriver hennes forsvarer Kim Ellertsen i en e-post til VG da saken fortsatt var under etterforskning.

Om videoen som kommer frem i saken, formidler kvinnen via sin advokat:

– Min klient mener denne videoen er tatt ut av sin kontekst, og gir et klart feilaktig inntrykk av situasjonen. At dette i det hele tatt skulle bli en mediesak reagerer min klient på med sjokk, skuffelse og vantro, skriver Ellertsen.

Advokaten vil ikke kommentere saken ytterligere etter at tiltalen ble tatt ut.

Kvinnen har ikke svart på VGs spørsmål om hvordan videoen er tatt ut av kontekst og hvordan den gir et feilaktig inntrykk av situasjonen.