Opposisjonen om fastlegeutvalg: − Dette har vi ikke tid til

Regjeringen har svart på fastlegekrisen ved å sette ned et utvalg som skal se på ordningen. Opposisjonspartiene Høyre og Venstre mener tempoet ikke står i stil til regjeringens lovnader.

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, peker på at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) både før og etter valget i 2021 ga store løfter om å rydde opp i utfordringene i fastlegeordningen.

– Regjeringen er bakpå. I stedet for å sette inn kraftfulle tiltak for å følge opp den handlingsplanen det er enighet om, så har regjeringen nå brukt 10 måneder på å sette ned en ekspertgruppe. Dette har man ikke tid til, sier Trøen og kaller det tomme løfter.

KRITISK: Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Også Venstre reagerer på det de omtaler som tafatthet i møte med fastlegekrisen. Da Kjerkol satt i opposisjon, sa hun at fastlegeordningen måtte reddes, og at det hastet aller mest, sier André Skjelstad, som er helsepolitisk talsperson.

– Likevel har hun altså brukt nesten ett år på å sette ned et ekspertutvalg som ikke får levert en endelig rapport som får innvirkning før statsbudsjettet i 2024. Det er hårreisende, sier Skjelstad.

– Vi kan ikke sitte og vente

Torsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseministeren store endringer i fastlegeordningen. Et utvalg skal innen 2024 tenke gjennom hele ordningen grundig. Blant føringene utvalget har fått, er å finne måter å rekruttere flere leger, flere faste stillinger og gjøre det enklere for studenter å velge fastlegeyrket.

Helseministeren ba fastleger som vurderer å slutte, om å holde ut litt til. Trøen peker i likhet med Kjerkol på at mange fastleger opplever hverdagen som så belastende at de slutter i jobben.

– Vi kan ikke sitte og vente på at fastlegeordningen rakner. Nå virker det som om regjeringen begynner helt på nytt, og jeg undrer meg over om regjeringen har satt seg inn i de grundige utredningene som allerede foreligger, sier Trøen.

Kjerkol: – Dette bør opposisjonen støtte

Til VG sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at Solberg-regjeringen tvinnet tommeltotter for lenge uten å gjøre noe med fastlegekrisen.

– De kom først med en handlingsplan halvannen år før de gikk av. Handlingsplanen har mange gode tiltak, men har ikke klart å redde ordningen, sier Kjerkol.

Hun påpeker at situasjonen har forverret seg siden den gang.

– Situasjonen har faktisk blitt verre. Selv om vi er utålmodige må vi ta grep som faktisk virker, og derfor har vi satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se på nødvendige strukturelle endringer. Det bør opposisjonen støtte, sier hun.

UFORSTÅELIG: Helseministeren mener Høyre heller bør støtte ekspertutvalget regjeringen har satt ned.

Forventer midler på 2023-budsjettet

Legeforeningen og KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, har forventninger om mer penger til fastlegeordningen allerede på statsbudsjettet for 2023.

Kjerkol har allerede lovet friske midler på det kommende statsbudsjettet, som kommer i oktober, men har ikke utdypet hva det innebærer foreløpig.

For ett år siden foreslo Støre å bruke 350 millioner kroner mer på å redde fastlegeordningen. Da var partiet i opposisjon. Nå vet de ikke prisen på krafttaket, men erkjenner at det kommer til å koste.

Økte merkostnader for kommunene

KS peker på at fastlegeordningen er svært underfinansiert.

I fjor var kommunenes merkostnader knyttet til fastlegeordningen på over 800 millioner kroner, viser beregninger som Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra KS. Dermed fortsetter kommunenes subsidiering av ordningen å øke.

KS er for øvrig positivt innstilt til at det nedsettes et utvalg til å se på ordningen.

– Dette er svært etterlengtet, og det haster å komme i gang med om vi skal redde fastlegeordningen. Merkostnadene kommunene har knyttet til fastlegeordningen, øker betydelig hvert eneste år. Dette er penger som kunne vært brukt på andre formål, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.