ENDELIG: I dag er Marianne Clementine Håheim (34) frisk og jobber med å hjelpe andre med spiseforstyrrelser.

Tilbud mot spiseforstyrrelser står i fare: − Det er hjerteskjærende

Norges største lavterskeltilbud for spiseforstyrrelser må avvise barn og unge som trenger hjelp.

– Det er hjerteskjærende at unge som kunne fått viktig og tidlig hjelp, nå står i fare for å utvikle alvorlig spiseforstyrrelser, sier Marianne Clementine Håheim (34).

Hun jobber i interesseorganisasjonen Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS), og hadde selv spiseforstyrrelser i 11 år.

– Det sitter barn og unge rundt om i Norge som kan ende med å bli syke lenge og miste hele ungdomstiden sin, slik jeg gjorde. Som kanskje har brukt måneder på tørre å be om hjelp, men som nå må vente i ukevis på å få snakke med noen, forteller Håheim.

Norges største lavterskeltjeneste for spiseforstyrrelser blir nedringt av fortvilte folk i alle aldre. Antall henvendelser fra unge under 18 år har doblet seg under pandemien. Samtidig er ventelistene rekordlange: I dag kan det ta opptil tre måneder å få time.

– Håper politikerne tar til fornuft

Organisasjonen frykter at ventelistene blir enda lengre – og at stadig færre vil få hjelp.

– Barn ned i åtteårsalderen tar kontakt. Stadig flere sliter med spiseforstyrrelser, men de får ikke hjelpen de trenger, sier Irene Kingswick, generalsekretær i ROS, til VG.

I dag gir ROS råd og veiledning både ved fysisk oppmøte, digitale møter, chat og telefon. På grunn av pengemangel kan de måtte permittere ansatte og skalere ned tilbudet ved landets seks sentre.

– Det er kritisk. Hvis vi ikke får økte bevilgninger over revidert budsjett må vi trolig sende ut permitteringsvarsler før sommeren. Tilbudet til alle som trenger oss blir dårligere, og vi mister verdifull spisskompetanse på spiseforstyrrelser, sier Kingswick.

TRENGER PENGER: Irene Kingswick er generalsekretær i ROS. Hun er bekymret for at tilbudet nå blir enda dårligere og håper at politikerne tar til fornuft i revidert nasjonalbudsjett.

Spiseforstyrrelser blant barn og unge eksploderte under pandemien. Nå er de yngre – og sykere.

I fjor slo helsevesenet alarm om sprengt kapasitet i behandlingen av unge med spiseforstyrrelser. Tall fra Norsk pasientregister viser at antall spiseforstyrrelser økte med 62 prosent fra 2019–2020. Barn ned i tiårsalderen er innlagt med alvorlige spiseforstyrrelser, meldte NRK i vinter.

– Barn og unge skulle skjermes under pandemien, men de har det fremdeles utfordrende. Våre henvendelser øker dessverre hele tiden, sier Kingswick.

ROS søkte om 20 millioner i årets budsjett, men ble tildelt syv.

– Det er to millioner mindre enn året før, sier generalsekretæren.

Pengene brukte de til å etablere to nye sentre, ansette flere rådgivere og bedre det digitale tilbudet – alt for å kunne hjelpe flere.

– Vi fikk løfter om midler til helårsdrift av disse satsingene. Nå er vi ni millioner minus og tvinges til å skalere ned et tilbud, sier Kingswick til VG.

Mye skam

I fjor besvarte ROS 14.000 henvendelser fra hele landet. I snitt tilsvarer det 30 daglige henvendelser.

– Henvendelsene blir mer og mer alvorlige, sier Kingswick.

Det er mer utenforskap og mer kroppspress. Folk er ensomme. Maten blir en mestringsstrategi.

Generalsekretæren forteller om en åtte år gammel gutt som ringte og gråt i fortvilelse:

– Han blir mobbet på skolen. Når han kommer hjem overspiser han for å trøste seg selv. Maten har blitt hans medisin, men han tør ikke fortelle det til mammaen og pappaen sin, fordi han skammer seg sånn.

12 ÅR: Året etter begynte Marianne å slanke seg. VOKSTE OPP PÅ GÅRD: Marianne Clementine Håheim var tidlig bevisst på utseendet sitt. FØR INSTA OG TIKTOK: – Jeg tenker mye på hvor knallhardt kroppspresset er for dagens 13-åringer, sier Marianne Clementine Håheim.

– Nesten umulig å være til stedet i livet

For Marianne Clementine Håheim startet spiseforstyrrelsen med et slankeprosjekt da hun var 13 år.

– Jeg var ikke tynn nok, ikke fin nok, forteller hun.

Hun vokste opp på gård i Jølster i Sunnfjord, og hadde det trygt og godt. Hun hadde gode venner, og likte å lese og skrive. Men hun var ikke fornøyd med seg selv.

– Jeg vet ikke hvor det kom fra. Jeg var normalvektig, men siden jeg var liten, hadde jeg vært veldig kritisk til mitt eget utseende. Bare jeg ble tynnere, ville jeg føle meg bedre, tenkte jeg.

Helsesøster prøvde å snakke med henne, og hun fikk time til psykolog. Men hun var ikke mottagelig:

– Jeg ville ikke spise, jeg hadde jo aldri følt meg bedre. Jeg var tynn.

Ett år senere ble hun lagt inn på sykehus med alvorlig anoreksi i fire måneder. Det var kritisk.

På sykehuset opplevde hun at det var mer fokus på vekt og mat enn på hva som lå bak behovet for å være tynn.

– Med en matplan i hånden ble jeg skrevet ut av sykehuset – overlatt til meg selv. Men jeg var ikke frisk selv om jeg hadde lagt på meg noen kilo.

Hun fulgte matplanen slavisk. En dag spiste hun et knekkebrød mer enn det som sto i listen.

– Jeg ble så skamfull at jeg gikk på do og kastet opp, forteller Håheim.

Det fortsatte hun med i ti år.

ENSOM: Da hun var 18 år følte hun at ingen forsto. – Hos ROS har mange av oss egen erfaring. Derfor kan vi lytte og forstå på en helt annen måte, og hjelpe til med å finne ut hva som ligger bak spiseforstyrrelsen, sier Marianne. 18 ÅR: Marianne er alvorlig syk med bulimi. Ingen skulle vite det, slik fortsatte hun. – Det var ti veldig skamfulle og ensomme år.

Hun fullførte videregående, og fortsatte med litteraturstudier. Når hun kom hjem låste hun seg inne med maten sin.

– Selv når jeg var sammen med andre, følte jeg meg ensom. For jeg hadde denne store skamfulle hemmeligheten som jeg måtte skjule. Sykdommen tok opp så mye hjernekapasitet at det nesten var umulig å være til stede i livet, sier Håheim.

Må tas tidlig

Håheim mener det er helt avgjørende at de som sliter med trøblete tanker rundt mat og kropp, har noen å snakke med tidlig nok. Før man blir syk.

– Jeg husker jeg hadde en sterk følelse av at ingen skjønte hvordan jeg hadde det. De ville bare at jeg skulle ta en brødskive til.

Håheim kom senere inn på skrivestudiet på Westerdals. Da kjente hun mer og mer på hvor stor plass sykdommen tok opp i livet hennes.

– Det sto i veien for det jeg ville gjøre: å skrive. Endelig fant jeg min egen motivasjon.

I dag er Håheim frisk. Hun beskriver en krevende prosess:

– Det er sterke krefter i sving. Du forstår rasjonelt at du må spise for ikke å dø, men du er syk. Det å spise oppleves umulig. Jo lenger du er syk, jo sykere blir du. Derfor er det så fortvilende ikke å kunne bidra til å gi tidlig nok hjelp.

ENDELIG FRISK: Folk som får alvorlige spiseforstyrrelser bruker i snitt seks-syv år på å bli frisk, ifølge Håheim. Hun har også skrevet flere bøker om sykdommen.

Dyrt for samfunnet

Rundt 88.000 personer i Norge lider av spiseforstyrrelser, ifølge en rapport fra Menon Economics, som er utarbeidet på bestilling av ROS. Nesten halvparten av dem er unge under 30 år, og tre av fire er kvinner.

Ifølge rapporten kostet spiseforstyrrelser samfunnet 26 milliarder kroner i 2021. Tidlig hjelp kan spare penger, liv og helse.

Klarer man å hjelpe 100 personer før de får alvorlige spiseforstyrrelser, kan samfunnet spare 550 millioner kroner, ifølge rapporten.

Frp vil bevilge mer

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant og partileder i Frp, er opprørt over situasjonen:

– Det forebyggende arbeidet til ROS og tilsvarende organisasjoner er viktigere enn noen gang. Dersom køene øker, vil det koste både samfunnet og hvert enkelt menneske dyrt, sier Listhaug til VG.

I forslag til statsbudsjettet foreslo Frp å bevilge ytterligere 13 millioner kroner til ROS. Det fikk ikke partiet gehør for. Nå kommer de til å foreslå det samme i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

MÅ REDDES: Sylvi Listhaug (Frp) mener lavterskeltilbudet for folk med spiseforstyrrelser er viktigere enn noen gang.

Bekymret helseminister

Helseministeren sier hun er bekymret for økningen i andelen unge med spiseforstyrrelser.

– Økningen krever at vi tar grep, sier Ingvild Kjerkol til VG og viser til at regjeringen har styrket budsjettet for 2022 til kommunene og spesialisthelsetjenesten for bedre og tidlig hjelp til barn og unge som strever.

Når det gjelder ROS viser hun til øremerkede midler de allerede har fått og muligheter for å søke på tilskuddsordninger for offentlig støtte.

– For 2022 har ROS fått syv millioner kroner, mot to millioner kroner i 2020, noe som er betydelig økning, sier Kjerkol.

SATSER, MEN..: – Regjeringen har satt av 350 millioner kroner blant annet for å styrke lavterskel helsetilbud i kommunene og til nye oppsøkende samarbeidsteam for dem med alvorlige psykiske lidelser, sier helseminister Ingvild Kjerkol til VG, men lover ikke mer penger til ROS. DELER BEKYMRINGEN: Stortingsrepresentant Marian Hussein (SV) skryter av ROS' arbeid, men vil ikke love flere bevilgninger nå.

Marian Hussein (SV) i helse- og omsorgskomiteen forstår at ROS er skuffet over at de ikke fikk gjennomslag for 20 millioner, men gir ingen løfter i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– SV deler deres sterke bekymring for økningen av spiseforstyrrelser. Samtidig er det slik at det er mange ulike prosjekter vi skulle prioritert høyere opp, sier Hussein til VG.