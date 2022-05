Anette Berg-Ingebrigtsen og Anders Engebakken måtte vente i mange timer, bare for å få hentet pass og ID-kort på politihuset i Oslo.

Lang ventetid bare for å hente pass:- Hundre før meg i køen

Det kostet henne halvannen arbeidsdag bare å hente passet på politihuset i Oslo: – Helt forkastelig, sier Anette Berg-Ingebrigtsen (49).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tobarnsmoren fra Bærum skulle bare plukke opp passet til datteren Vilde (12) før familien 24. juni setter seg på flyet til den italienske øya Sicilia.

– Men her står vi alle i samme kø, enten vi skal søke om pass eller bare hente pass. Det er forkastelig å bruke andres arbeidstid på denne måten, sier Berg-Ingebrigtsen oppgitt.

Hun kom første gang til politihuset på Grønland klokken 13.30 mandag. Da hadde knappen for å stille seg i kø for henting av pass, vært avslått i mer enn to timer.

– Mannen i informasjonsskranken fortalte at pågangen var så stor at det bare var å komme igjen en annen dag, forklarer Bærum-kvinnen.

Morgenen etter – tirsdag- var hun tilbake klokken 09.30.

– Da var det allerede hundre før meg i køen, bare for å hente pass, sier Berg-Ingebrigtsen.

Ventetiden for å få pass er minst syv uker. Time for å bestille pass eller ID-kort er knapt å oppdrive. 100.000 nordmenn venter på å få pass – og mange av dem frykter at sommerferien ryker.

Foreslår strakstiltak

Venstre, Høyre, Frp, SV og Rødt ble tirsdag enige om å foreslå strakstiltak for å redusere køene. Regjeringspartiene er i mindretall, når Stortinget skal stemme over forslaget 2. juni.

Utvidet åpningstid på kveldstid og i helger og økt bemanning på passkontor med stor pågang er eksempler på tiltak som foreslås.

Slik har det vært i Oslo en stund.

Men problemene blir ikke automatisk løst med lengre åpningstider og bedre bemanning. I slutten av mars opplyste Politidirektoratet at Thales, som produserer norske pass, ikke klarer å levere varer som forventet, grunnet mangel på råvarer.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

Hvis du ikke har fått SMS om at pass eller ID-kort er sendt når det er mindre enn en uke til du skal reise, kan du møte hos politiet og søke om nødpass.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal foreta.

Den ekstraordinære situasjonen kan føre til at ikke alle vil få nødpass.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

– Spør justisministeren

Mer enn hundre mennesker sitter tirsdag ettermiddag og venter i den store vestibylen på politihuset på Grønland i Oslo. Ti av 16 skranker er åpne.

Alle har trukket kølapper, enten for time som er bestilt, pass eller ID-kort som skal hentes eller for å få nødpass. Øynene er festet på informasjonsskjermene:

C151 til skranke 2, C150 til skranke 9, F017 til skranke 12 ...

En flokk folkevalgte fra Oslo bystyre får besøkslapper klistret på brystet.

– Hva tenker ordføreren om passkaoset?

– Det får du spørre justisministeren om. Det er hun som holder på med det, svarer Marianne Borgen (SV) blidt.

Lokalpolitikerne skal oppover i etasjene på politihuset i annet ærend.

Ti av 16 skranker var åpne på passkontoret i Oslo.

To timers varsel

Anette Berg-Ingebrigtsen begynte allerede i januar å prøve å få timeavtale på passkontoret.

– Men det var ingenting ledig, timene forsvant med en gang. Etter hvert prøvde jeg både i Sandvika og i Oslo, men første ledige var i begynnelsen av juni, forteller 49-åringen.

6. mai kom hun over en avbestilling samme dag på politistasjonen i Sandvika i Bærum.

– Vi fikk to timers varsel. Jeg tok ungen min ut av skolen og reiste rett ned på passkontoret. Derfor kommer vi oss på sommerferie, sier Berg-Ingebrigtsen.

På politiets nettsider står det at søkerne kan velge mellom å få pass eller ID-kort i posten eller å hente det på passkontoret.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte hente på politihuset i Oslo, sier Berg-Ingebrigtsen.

Skulle valgt posten

Anders Engebakken (50) begynte også jakten på timeavtale i januar. Han fikk tid forrige lørdag. Helst ville han både ha nasjonale ID-kort og fornye passene til begge barna.

Hos politiet fikk Oslo-mannen vite at de ikke kunne få både og. Fordi turen 2. juli går til Spania, valgte de ID-kort som gir reiserett innenfor EU og EØS-landene.

– Vi fikk beskjed om at det kunne ta opptil syv uker og ble rådet til å hente ID-kortene på politihuset, om vi hadde hastverk. Og det hadde vi jo, sier Oslo-mannen.

Stor var overraskelsen da SMS-varselet kom om at kortene var ferdige etter ti dager.

– Det var selvsagt fint. Men at jeg må vente her hele dagen, hadde jeg ikke regnet med. Jeg angrer på at jeg ikke sa at jeg kunne fått kortene i posten, sier Engebakken.

Antte Berg-Ingebrigtsen hentet passet til datteren Vilde (12).

– Må jobbe i helgen

Etter fire timers venting er det Anette Berg-Ingebrigtsens tur. Etter noen minutter i avlukket kommer hun fornøyd ut med datterens splitter nye, rosa pass.

– Hade jeg visst at det ville ta så lang tid, kunne jeg tatt med PC og jobbet. Det er helt meningsløst at vi som bare skal hente pass, må stå i kø med alle andre.

Berg-Ingebrigtsen arbeider med digital markedsføring i sosiale medier.

– Nå må jeg jobbe i helgen for å ta igjen det tapte.