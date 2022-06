KEISERSNITT: Mamma Ina ser i retning sin nyfødte sønn 5. mai 2020. Han ble trillet bort for å få medisinsk behandling, mens hun ble sydd igjen. Pappa Harald fikk ikke være med på keisersnittet.

Harald (39) fikk aldri holde sin nyfødte sønn

BERGEN (VG) De skulle gå fra å være to til tre. Den lille gutten i magen hadde fått påvist en hjertefeil og skulle gjennom en rutineoperasjon etter fødselen. Den våknet han aldri fra.

Det banket et lite hjerte i magen til Ina (33). Det kunne de se tydelig på ultralyd. Men etter at babyen hadde vokst seg litt større, ble gynekologen usikker da hun så bildet. Det var noe som ikke stemte. En ultralyd ved Rikshospitalet bekreftet en hjertefeil. Men denne skulle rettes ved en rutineoperasjon etter fødsel.

Graviditeten skred frem og Ina var i kjempeform. Bekymringene over den lille i magen kom og gikk. Så kom mars 2020 – pandemiens inntog i Norge var et faktum. Norske sykehus la om til krisedrift med en haug nye regler for pasienter og pårørende.

Ina gikk derfor alene til ultralyden i uke 34, noen uker inn i pandemien. Det var da legene konkluderte med at den lille gutten i magen ikke hadde vokst seg stor nok. Ute sto vordende pappa Harald og ventet spent.

– Jeg respekterte at det var til alles beste. Jeg tenkte ikke på at han ikke skulle få bli med oss hjem, sier Harald.

Alene til keisersnitt

Siden gutten var i seteleie, ble det planlagt et keisersnitt 5. mai, nesten to måneder etter at pandemien kom til Norge. Dit måtte Ina dra alene, mens Harald ventet på foreldrehuset på Rikshospitalet.

– Det var absurd, sier Ina.

HJEMME: Harald og Ina sitter i sofaen i leiligheten sin i Bergen. Utsikten over byen var viktig for dem da de kjøpte boligen.

Mens hun lå på operasjonsbordet, ble gutten løftet ut av magen hennes. Så hørte hun gutten gråte. Han ble tatt ut av rommet for å medisineres og det ble stille. «Lever han, lever han», spurte Ina. Etter en halvtime kom de inn igjen med gutten og vendte ham mot den ferske mammaen.

Ina lå helt stille siden legene holdt på ved snittet og spurte om lov til å snu seg i retning gutten sin. En sykepleier løftet gutten mot mammas ansikt og hun fikk se han for første gang.

Så ble han trillet ut til nyfødt intensiv, mens Ina ble sydd igjen.

Far og sønn

Etter operasjonen klarte Harald nesten ikke vente mer. De hadde ventet så lenge på å få treffe gutten sin, men nyfødt intensiv var stengt for fedre. Men fordi Ina var så redusert og omtåket etter keisersnittet, fikk han rollen som primær omsorgsperson og derfor lov til å treffe den lille gutten.

En sykepleier spurte om han ville bytte en bitteliten bleie på den sovende gutten. Haralds hjerte svulmet av stolthet. Hans egen lille gutt, som fortsatt ikke hadde fått et navn.

Etter bleieskiftet måtte besøket avsluttes uten at Harald fikk legge den lille inntil brystet. Det var innført strenge regler på nyfødt intensiv og pappaen måtte ut av avdelingen.

NYFØDT: En sykepleier tok bildet av den første gangen Harald han fikk ta sønnen sin i hånden etter keisersnittet. Dette ble et verdifullt møte.

På tre avdelinger

I mellomtiden ble Ina flyttet over til barselavdelingen på sykehuset. Heller ikke der fikk Harald komme inn. Dermed var den lille familien på tre spredt på tre forskjellige avdelinger på Rikshospitalet.

Etter hvert som Ina kviknet til, kunne hun få besøke sønnen sin så mye som mulig. Men hun måtte også hvile og sove, spise og pumpe brystmelk – alt med et stort operasjonssår på magen. Hun fikk likevel tid til å legge gutten til brystet og kjenne den varme huden hans mot sin.

Hun snakket til ham og han lagde lyder tilbake. Hun så at han ville så mye. Hun filmet og filmet, så hun skulle ha noe å vise til Harald som satt isolert på foreldrehuset.

Etter hvert som formen ble bedre, ble også hun flyttet over dit. Harald og Ina delte seng og var mange timer sammen hver dag, men kun mammaen fikk adgang til nyfødt intensiv.

TATOVERING: Ina og Harald har laget en babybok hvor den ene siden blant annet viser fødselsdatoen og fødselsvekten til sønnen. På armen har hver av dem tatovert datoen.

Risikooperasjon

Dagen for operasjonen nærmet seg og det skulle vise seg at den lå an til å være mer risikofylt enn tidligere antatt. Likevel fikk ikke Harald komme inn til gutten sin.

Da gutten skulle trilles til operasjonsstuen, hadde Ina fått nok. Hun ba om at de måtte stoppe opp, slik at også pappaen kunne få si noen ord og holde hånden til gutten. Den lille gutten gråt, men da han hørte pappaens stemme åpnet han øynene og det ble stille. En pappas trøst.

– Det er de viktigste sekundene jeg hadde med ham, sier Harald.

Under operasjonen oppsto det blødninger som legene slet med å få stanset. Hjertefeilen var vanskelig å reparere og timene gikk. Ina og Harald kunne ikke gjøre annet enn å vente på beskjed fra kirurgen. Klokken 02.00 kom beskjeden om at de måtte forberede seg på det verste.

– Det føltes som om noen tok tak i alt inni kroppen og forsøkte å dra det ut, sier Ina.

ALLTID PÅ: Ina har fått laget et sølvsmykke som viser sønnens hjerte med den medfødte feilen.

Hun kollapset på gulvet og Harald ble kvalm. Det var da tanken slo ham. Deres førstefødte skulle hete Thomas. Da han fortalte Ina det, begynte hun umiddelbart å gråte. Selvfølgelig skulle han hete Thomas.

50 minutter senere kom beskjeden. Gutten deres – lille Thomas – overlevde ikke operasjonen.

2015 gram

Kirurgen tok dem til side og tårene rant. Så ble de tilbudt å være med gutten sin inne på et rom. Først da fikk Harald holde sønnen sin, åtte dager etter fødselen. En liten gutt som veide 2015 gram.

De fikk da en sykepleier til å ta et bilde av dem med gutten de nettopp hadde mistet, det eneste bildet som viser familien på tre.

– Det er noe jeg må leve med resten av livet, at jeg aldri fikk holde ham i live, sier Harald.

Det var allerede inne i det rommet at Ina merket melkesprengen. Kroppen hennes hadde ikke fått med seg at gutten hennes var død. En del melk hadde hun allerede pumpet og hun måtte selv sørge for å få skaffet medisiner som stanset melkeproduksjonen.

Melken fikk hun beskjed om at bare kunne kastes, forteller Ina. Den dagen ble derfor Ina og Harald stående på rommet på foreldrehuset og slå ut morsmelken i vasken – samtidig som de holdt rundt hverandre og gråt.

TEGNET HJERTE: En sykepleier tegnet hjertet til lille Thomas slik det skulle bli etter at han var operert. Tegningen har de spart på.

Sorgen veltet over dem og satte dem ut av spill. Lille Thomas ble bare åtte dager gammel.

«En lang og komplisert hjerteoperasjon ble for mye for den lille kroppen hans. Han døde 13. mai 2020», skrev Ina og Harald i dødsannonsen.

«For alltid i mamma og pappas hjerter», avsluttet de.

MINNER: Ina og Harald har hengt opp en ramme med luen Thomas hadde på seg på sykehuset. En tegning av den lille gutten og et dikt som er viktig for dem henger under.

– Jeg unner ikke min verste fiende å ikke få være med sin sønn før han skal opereres, sier Harald.

Selvbebreidelse

Det var nemlig først etter hvert at refleksjonene om behandlingen på sykehus kom til dem. Hvorfor hadde ikke Harald fått treffe den lille gutten sin mer mens han var i live? Selv ikke etter det ble fastslått at operasjonen var høyrisiko? Hvorfor ble Harald utestengt fra nyfødt intensiv, men fikk lov til å bo sammen med Ina på foreldrehuset?

– Vi klandrer oss selv for at vi ikke insisterte mer på å være med ham, sier Ina.

– Det henger ikke på greip, det tenker jeg masse på i ettertid. Det var mye som ikke var logisk, sier Harald.

Etter at de mistet sønnen, har de gått og går gjennom en komplisert sorg. Men de har fra tidlig av valgt å være åpne om det som har skjedd med Landsforeningen uventet barnedød og Foreningen for Hjertesyke Barn. Ekteparet har behov for terapi og ro. Som en ytterligere byrde har Ina gjennomgått tre spontanaborter og paret prøver nå å få tilgang til assistert befruktning.

– Spontanabortene har blitt en forlengelse av sorgen over Thomas. Sorgprosessen hadde kanskje blitt annerledes om vi hadde fått flere barn, sier Ina.

BARNEØNSKE: Paret har forsøkt å bli gravide siden noen måneder etter at de mistet Thomas, men så langt har graviditetene endt i spontanaborter.

«En ny og ukjent situasjon»

Rikshospitalet har bekreftet hendelsesforløpet. For konstituert avdelingsleder på Nyfødtintensiv Arild Rønnestad er dette en sak som gjør inntrykk.

– Vi beklager sterkt at Ina og Harald sitter igjen med stor sorg og fortvilelse etter Thomas’ død ved Rikshospitalet i starten av pandemien. Slike hendelser skaper sterke inntrykk, også for oss som helsearbeidere. Pandemien var en helt ny og ukjent situasjon for oss og for samfunnet. Vi som avdeling fulgte sykehusets og sentrale helsemyndigheters anbefalinger vedrørende håndtering, beskyttelse og skjerming av pasienter og pårørende, sier han.

– Etter hvert forsto vi at vår praksis med streng adgangskontroll tidlig i pandemien i særlige situasjoner burde og måtte fravikes. Ansatte fra nyfødtintensiv avdelingen og thoraxkirurgisk avdeling var flere ganger etter Thomas’ død i telefonisk kontakt med Ina og Harald, og de var også til ettersamtale på sykehuset i september 2020 sammen med en representant fra Foreningen for hjertesyke barn, fortsetter han.

Rønnestad har ikke ønsket å svare på flere spørsmål fra VG.

– Det var en glipp i kommunikasjonen mellom avdelingene som gjorde at jeg ikke slapp inn dagen før operasjonen. På ettersamtalen ble vi fortalt at det, ifølge prosedyrene, skulle gjøres unntak fra adgangsrestriksjonene når det var kjent at operasjonen var høyrisiko, repliserer Harald.

Lue og babybok

Hjemme i leiligheten i Bergen har de hengt opp bilder av gutten sin. Den lille luen han hadde på seg på sykehuset er innrammet. Av og til tar de opp babyboken for å titte på den. Thomas er alltid med dem.

– Selv om han ikke er her lenger, vil han alltid være vårt første barn, sier Ina.

– Det gir meg styrke at han er her med oss. Det hadde vært mye verre om vi skulle pakket ham helt vekk, sier Harald.

Det som skremmer paret mest, er om sykehuset ikke har lært av tilbakemeldingene de har gitt om da de mistet Thomas.

– Skulle vi blitt gravide igjen, gruer jeg meg til å måtte forholde meg til sykehuset igjen, sier Ina.