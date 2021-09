Sogn og Fjordane: Rødt suser frem - Sp sliter

Etter jubelmålinger før sommeren, ligger Sp an til å gjøre dårligere valg enn i 2017 i «kjernefylket» Sogn og Fjordane.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det viser VGs nye måling for Sogn og Fjordane, som er utført av Respons.

Senterpartiet, som vanligvis har stor oppslutning i dette valgdistriktet, har mistet mye oppslutning siden enorme målinger i vinter og vår.

Partiet har hatt et klart fall de siste månedene: I forrige Respons-måling mai fikk Senterpartiet svimlende 37 prosent oppslutning i Sogn og Fjordane, og lå an til å få to mandater. I VGs ferske måling ligger partiet bak 2017-resultatet på like under 30 prosent.

I VG-målingen får Sp, Ap og Høyre ett mandat hver, som de også gjorde ved forrige valg.

Mandat nummer to ser dermed ut til å ryke for Senterpartiet.

Andrekandidat på Sp-listen Aleksander Øren Heen, står i fare for å ikke komme inn på Stortinget.

– Målet vårt er helt klart to mandater. Her er det hårfine marginer, og ett eller to Sp-mandater fra Sogn og Fjordane kan i verste fall bety forskjellen på en rødgrønn og en borgerlig regjering, sier Heen til VG.

SPENT: Aleksander Øren Heen er andre-kandidat for Sp i Sogn og Fjordane etter Erling Sande fra Gloppen. Heen tror en skikkelig valgkampinnspurt kan gjøre at han må pendle fra boligen i Sogndal til Stortinget og Oslo senere i høst.

Førstekandidat Erling Sande vil erstatte Sogn og Fjordanes mest profilerte politiker de siste årene, Liv Signe Navarsete (Sp), som har takket for seg som stortingspolitiker.

Arbeiderpartiet, som har slitt med å holde på oppslutningen siden sist valg, ligger an til å gjøre en beskjeden fremgang i fylket, og til tross for Sps fall sikrer Ap og Sp seg til sammen halvparten av stemmene i meningsmålingen. Høyre faller på sin side med fire prosentpoeng.

Her kan du se resultatet fra målingen, som er utført av Respons for VG og Bergens Tidende:

Rødt fosser frem

I 2017 ble bare i overkant av én prosent av velgerne i Sogn og Fjordane overbevist om å stemme Rødt. Nå ser det ut til at velgerne har latt seg overbevise av partiet: Mer enn 5 prosent av de spurte i VGs måling sier de ville stemt Rødt hvis det var valg i morgen.

Blir dette valgresultatet også nasjonalt, blir partileder Bjørnar Moxnes langt fra den eneste Rødt-politikeren på Stortinget.

– Rødt ligger an til å gjøre et rekordvalg, og hvis vi kommer over sperregrensa på fire prosent gjør det forskjellen på om venstresida får ett, to eller ti ekstra mandater, skriver Bjørnar Moxnes i en SMS til VG.

FREM: Nok en måling peker mot et godt valg for Rødt. Men partileder Bjørnar Moxnes mener likevel det ikke er gitt at partiet kommer seg over sperregrensen på fire prosent nasjonalt.

– Men dette kan bli jevnt, og vi ser nå at Erna Solberg og Høyres eneste håp er at Rødt kommer under sperregrensa. Derfor må alle som sier at de skal stemme på Rødt og vurderer å stemme Rødt faktisk gjøre det, fortsetter Moxnes.

På målingen går også de andre rødgrønne partiene frem i valgdistriktet, sammenlignet med forrige stortingsvalg: SV går frem nesten to prosentpoeng, mens MDG går frem med i underkant av ett poeng.

IKKE FORNØYD: Alfred Bjørlo, førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane, er skuffet over at Venstre havner godt under sperregrensen i VGs måling, men sier han likevel har troen på et bedre resultat i selve valget.

Fall for Venstre

Venstre har tidvis hatt solid oppslutning i Sogn og Fjordane, og har blant annet en populær ordfører i Alfred Bjørlo i Stad kommune.

Ved valget i 2017 fikk partiet 4,2 av stemmene i valgdistriktet, og bidro til å sikre at Venstre nasjonalt havnet over sperregrensen. På VGs fylkesmåling havner derimot partiet helt nede på 2,6 prosent oppslutning. Hvis den trenden også gjør seg gjeldende nasjonalt, ser det dårlig ut for Venstre.

– Det er selvfølgelig for dårlig, sier partiets førstekandidat i Sogn og Fjordane, nevnte Alfred Bjørlo til VG.

Bjørlo er én av to Venstre-ordførere i landet, og kan være med på å kjempe om et utjevningsmandat hvis partiet havner over sperregrensen.

– Av tilbakemeldingene vi får, har jeg tro på at vi kan få bedre resultat enn det målingen viser. Jeg opplever at flere forteller at de vurderer å stemme Venstre, og opplever et mer positivt trøkk rundt partiet enn for to og fire år siden. Klimasaken engasjerer her, og det er mange som synes det er viktig å få politikere som tar klimasaken på alvor inn på Stortinget, sier Venstrekandidaten som lokalt i hjemkommunen Stad har vært en stemmesanker av rang i valg etter valg.