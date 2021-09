STARTET GRAVING: I november i fjor startet gravearbeidene for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum - med finansminister og bæring Jan Tore Sanner hjertelig til stede.

Sanner nabo til ny E18: Inviterer Ap til vei-samarbeid

Finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner er nabo til- og pådriver for ny E18 mellom Oslo og Asker. Nå frykter han at en ny rødgrønn regjering kan stoppe veibyggingen halvveis.

– Jeg frykter at både SV, MDG og Senterpartiet i et nytt Storting vil ta omkamp om neste utbyggingsetappe på ny E18 mellom Lysaker og Asker, slik at denne helt nødvendige og vedtatte utbyggingen blir utsatt og i verste fall stoppet, sier Sanner til VG.

Han deltok selv sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da en en gravemaskin på symbolsk vis startet gravingen i traséen til den nye tunnel-baserte motorveien i fjor.

– SV-leder Audun Lysbakken har varslet at SV vil stoppe utbygginger av store motorveier. Sp vil ta penger fra de største byene og byområdene. Mens MDG har motarbeidet en ny E18 hele tiden, sier Sanner til VG.

MOTORVEI-MOTSTANDERE: Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken er mot videre E18-utbygging hvis den nye motorveien mellom Oslo og Asker medfører økt trafikk-kapasitet.

Han oppfordrer Ap til et samarbeid med Høyre for å sikre E18-fullføringen.

– Det vil være en stor fordel at Ap garanterer at de vil samarbeide med oss og ikke venstresiden om å fullføre ny sammenhengende E18 helt til Asker - slik den utbyggingen er planlagt.

– Jeg har håpet og trodd at dette prosjektet endelig skulle få fortgang etter altfor mange år med planlegging og politisk tautrekking. Men de nye signalene fra fra de nevnte partiene i et nytt Storting, skaper ny usikkerhet.

– Driver du med skremming i en opphetet valgkamp?

– Nei, dette er ikke skremming. Dette er en reell bekymring og en reaksjon på at spesielt SV og Lysbakken sier han vil sette foten ned for motorveiprosjekter, svarer Sanner.

STØYSKJERMER: Den nye motorveien på Norges mest trafikkerte strekning blir preget av både tunnel-løsninger og støyskjermer - som her på Ramstadsletta på Høvik i Bærum.

- Er det riktig å bruke så mange offentlige milliarder på et motorveiprosjekt som ikke øker kapasiteten for biltrafikk i vesentlig grad?

- Dette er et prosjekt med mange dimensjoner. Det er et miljøprosjekt som vil øke kapasiteten for kollektivtransport og få bort biltrafikk, støy og støv fra bo- og bypreget bebyggelse ved bl.ant annet å legge veien i tunnel under Sandvika - og åpne kommunesenteret i Bærum mot fjorden. Store deler av prosjektet skal dessuten finansieres med bompenger.

Sanner, som selv bor på Høvik med kort avstand til både gammel og ny E18, kan med selvsyn konstatere at både riving av bygninger og utbygging av første delen av traseen er godt i gang. Planen er at første etappe skal være fullført i 2027 - om seks år.

VEI OG BANE-POLITIKER: Sverre Myrli har i flere perioder representert Akershus valgdistrikt og Arbeiderpartiet på Stortinget. Her i passiar med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide - med Frps Morten Wold bak.

Sverre Myrli, som i flere år har vært Arbeiderpartiets talsperson i vei- og jernbanesaker, fastholder at partiet vil støtte en utbygging av ny E18 hele veien til Asker.

– Ny E18 er vedtatt frem til Høvik i Bærum i første omgang. Videre fremdrift ligger en god del frem i tid - med løsninger forbi Sandvika. Men forutsetningen er at utbyggingen ikke skal innebære en økning i biltrafikken, sier Myrli til VG.

Han forsikrer om at Ap ikke har noen planer om å stoppe veiprosjektet på Høvik (Ramstadsletta) der den pågående utbyggingsetappen ender.

SP-POLITIKER: Sigbjørn Gjelsvik representerer Akershus valgdistrikt på Stortinget.

I SV er motstanden imidlertid tydelig mot en videre motorveibygging på E18 som er for omfattende.

– SV ønsker ingen utbygging som gir økt fysisk veikapasitet inn mot Oslo, men økt satsing på kollektive løsninger og sykkelveier. Vi går inn for lokale løsninger i Asker og Sandvika som skjermer mot støy og forurensning og gir rom for grønn byutvikling. Dagens planer er veldig dyre og det er et ekstra argument for å nedskalere, skriver finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i en e-post til VG.

Hun velger å ikke svare på VGs spørsmål om konsekvensen av et eventuelt ikke fullført veiprosjekt.

I SVs stortingsvalgprogram er formuleringene klare på at nye motorveier med økt kapasitet skal stoppes.

«SV vil stoppe utbyggingen av kapasitetsøkende motorveier, som ferjefri E39, E18 og E6 nord for Trondheim.» Og: «SV vil skalere ned de aller fleste planlagte firefelts motorveier til to- og trefelts veier med midtdelere.»

Senterpartiet, som i tillegg til SV, kan bli regjeringspartner for Ap etter valget, vil saumfare E18-prosjektet med sikte på mindre pengebruk og - bompengebelastning.

– E18 er allerede under bygging, og selvsagt skal vi sørge for en fornuftig videreføring av prosjektet. Men i motsetning til regjeringens konfrontasjonslinje, så vil vi søke god dialog med lokale og regionale myndigheter. Vi vil gå målrettet gjennom prosjektet for å se etter tiltak som kan redusere kostnader og bompengebelastningen for de som skal bruke veien, skriver Gjelsvik i en tekstmelding til VG.