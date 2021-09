PÅ BESØK: Liv Signe Navarsete og Sandra Borch fikk øve seg på å sikte da de besøkte militærleiren på Bardufoss.

Navarsete fyrer løs mot pressen: − Dere driver bare med spill og spetakkel

BARDUFOSS/SETERMOEN/MÅLSELV (VG) – Jo mer dere bare skriver om regjeringsspill, jo mindre sjanse for at det blir et regjeringsskifte, sier tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skal personlig dra ned til Rygge og fly helikopter opp hit, sier Sandra Borch, Senterpartiets 1.-kandidat i Troms og stortingsrepresentant.

Hun vil flytte minst tre av Forsvarets Bell-helikopter tilbake til Bardufoss i Målselv kommune i Indre Troms, der Hærens hovedkvarter ligger. Her går de fleste grønnkledd, men alle er ikke senterpartister av den grunn. Bare nesten: Her fikk Sp over 46 prosent i kommunevalget i 2019. I nabokommunen Bardu fikk de over 60 prosent.

– Er dere på tur for å sikre grunnfjellet nå?

– Vi er på tur for å fortelle om Sps politikk. I dag er det mye om forsvarspolitikk fordi vi er her, og fordi det er noe vi er veldig opptatte av, sier Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant og tidligere Sp-leder.

– Vi ser en forverret sikkerhetspolitisk situasjon i verden og i våre nærområder og Senterpartiet mener Norge trenger et sterkt forsvar, sier Navarsete og fortsetter:

– Det er det valgkampen består i, og det hadde vært utrolig kjekt hvis media også hadde skjønt at dette valget handler om hva slags politikk vi skal ha i fremtiden. Om Norge skal styres av i realiteten Høyre og Frp eller Ap og Sp.

Etter eventyrlige målinger oppe på 20-tallet i vinter, har Sp falt ned til 11,9 prosent på VGs foreløpig siste partibarometer. Samtidig styrer SV mot et historisk godt valg.

– Det dere gjør er å bygge opp andre partier og rive ned oss, sier Navarsete.

SJEF: Sandra Borch og Liv Signe Navarsete sammen med Sjef Hæren, Lars Lervik.

– Drittlei

– Hvis Sp får 17 prosent er vi mye sterkere og det blir mer Sp-politikk enn om vi får 13 prosent. Dere driver ikke med folkeopplysning, dere driver bare med spill og spetakkel. Jeg synes det er ille for velgerne, sier Navarsete.

Dette påvirker valget, mener hun.

– Jo mer dere bare skriver om regjeringsspill, jo mindre sjanse for at det blir et regjeringsskifte. Folk gidder ikke lese og høre om det. Jeg snakker med så mange velgere der ute som sier at de er drittlei av å høre om hvem som skal i regjering og ikke, de har lyst til å høre om hva slags politikk vi skal føre, sier Navarsete.

Hun understreker at det norske folket skal velge et storting 13. september, ikke en regjering.

– Det er ille for folkeopplysningen at dere bare skriver om spill og spetakkel og hvem som skal inn i regjeringen, sier den tidligere Sp-lederen.

Hun forklarer hva det egentlig handler om:

– Skal vi ha sentralisering eller desentralisering? Skal vi ha økte forskjeller eller utjevning? Skal vi bygge videre på den velferdsstaten vi har eller ha mer privatisering? Det er disse spørsmålene som folk vil merke i sin hverdag.

VÅPENVANT: Sandra Borch har jegerprøven, og forteller at hun har skutt flere bjørner.

– Har sulteforet Hæren

Og i dag handler det om forsvarspolitikk, et saksfelt som har sikret Sp popularitet flere steder i Nord-Norge. Navarsete og Borch lover fortsatt omkamp om flere av sakene de tapte da Stortinget vedtok langtidsplanen for Forsvaret.

– Det er mange fine ord i langtidsplanen, men de forplikter ikke. Nå må Forsvaret, og særlig Hæren, få de ressursene de er lovet, sier Borch.

– Utfordringen er at denne regjeringen har sulteforet Hæren. Særlig de første fire årene var elendige. De ligger langt etter, og har fått cirka 50 prosent av midlene de skulle hatt, ifølge Sjef Hæren, sier Navarsete.

BARDUFOSS ROAD: Lokalavisen ville gjenskape det kjente Beatles-coveret, og senterpartistene stilte villig opp.

De understreker begge at Sp har lagt inn penger til alt de lover i langtidsplanen og i sine alternative statsbudsjett. I 2021 la Sp inn 1,51 milliarder mer enn regjeringen til forsvar, sier Navarsete.

– At Høyre-regjeringen ikke er nevneverdig opptatt av Hæren og Heimevernet er ikke noe nytt. I 2016 ble Hæren og Heimevernet glemt i langtidsplanen, sier Borch.

– Det er fem år siden den forrige langtidsplanen. Senterpartiet har stått for den samme politikken, men da ble vi nedstemt på å opprettholde 2. bataljonen. Høyre visste slett ikke om de skulle ha en mekanisert brigade, men nå har de kommet etter. Nå vil Høyre ha 2. bataljon og nå vil også de ha stridsvogner, sier Navarsete.

Sps syv forsvarsløfter: Oppfylle NATOs styrkekrav til Norge om en fullt oppsatt mekanisert Brigade. Satse mer på Hæren. Sp vil ha flere soldater og nødvendig utstyr som stridsvogner og helikopter. Flytte Hærens helikopter tilbake til Bardufoss. Minst tre av Bell-helikoptrene inkludert personell tilsvarende 4 crew samt støttepersonell/teknikere flyttes fra Rygge til Bardufoss, i tillegg til eksisterende avdeling på Bardufoss. Flytte ledelseselement i Forsvaret nordover. Styrke Heimevernet med flere soldater samt mer øving og trening. Bevare Andøya flystasjon. Sikre en ekstra besetning på Fregattene. Vis mer

Turen til Indre Troms er en av Navarsetes siste som stortingsrepresentant for Sp. Den tidligere partilederen stiller ikke til gjenvalg, og om to uker er hun ferdig – etter over 16 år som innvalgt på Stortinget.

Navarsete synes ikke noe om taktisk stemmegivning.

– Jeg mener man skal stemme på det partiet man er mest enig med. Man vil aldri være 100 prosent enig med noe parti, men det man er enig med i hovedretning. Da har man gjort sin del av demokratiet, sier hun.

ØVELSE: Sandra Borch og Liv Signe Navarsete får se på en sanitetsøvelse i Hæren.

– Hva med Sp-folk som nå håper at tidligere borgerlige velgere ser hvordan dette holder på å gå, og stemmer Sp for å styrke dere i forhold til Rødt, SV og MDG. Bør de holde seg til Høyre eller Frp hvis de egentlig er mest enige med dem?

– Velgerne bør stemme på det partiet de er mest enige med. Vi vil gjerne ha alle stemmer, men man må stemme på det partiet man er enig med i politikken. Hvis ikke åpner det for mange diskusjoner som ikke har noe med sammensetningen av Stortinget å gjøre, men som skal komme etter valget. Nå driver vi med regjeringskabal ukevis før valget, og det stenger for politikken, sier Navarsete.

Men hvis velgerne er opptatt av forsvarspolitikk, bør de stemme på Sp, mener hun.

SENTER-PARTIET: I løpet av dagen rekker Borch og Navarsete å besøke én militærleir og to kjøpesentre. Her sammen med lokale Sp-medlemmer.

Forsvarsminister?

Skylaget ligger lavt over «hele Norge som vi er så glade i». Nærmere bestemt faller regnet på taket til Målselv senter. Også her får Navarsete en gave som takk for innsatsen: Et handlenett med Vedums glisende ansikt, fullt av turutstyr.

– Jeg håper vi kan ønske deg velkommen tilbake som forsvarsminister ganske fort, sier Irene Lange Nordahl, gruppeleder på fylkestinget og tidligere stortingsrepresentant.

– Har du lyst til å bli forsvarsminister?

– Jeg har vært med å sette sammen en regjering som leder en gang og som nestleder en annen, og må si at der må partiledelsen få lov å bestemme, sier Navarsete.

VEDUMS SMIL: Liv Signe Navarsete får et handlenett med arvtagerens ansikt på – fullt av turutstyr.

– Det er ikke noe hverken jeg eller noen andre skal legge meg oppi. Det er så mye, det er geografi, kjønn, kunnskap, kompetanse, bakgrunn og alt mulig, fortsetter hun.

– Men du er ikke nødvendigvis ute av politikken?

– Det får nå tiden vise. Jeg er lokalpolitiker i Lærdal, der sitter jeg i formannskapet og styrer på der.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Sp fikk over 50 prosent i kommunevalget i Målselv i 2019. Det riktige er at de fikk 46,6 prosent. Feilen ble rettet 01.09.2021 klokken 19.52.