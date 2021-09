I LUPEN: Beslaget gjennomgås nå av fagpersoner for å fastslå autentisitet og etablere mulig proveniens, skriver Økokrim.

Økokrim med beslag av over 100 kulturhistoriske gjenstander fra oldtidens Mesopotamia

På forespørsel fra irakiske myndigheter, har Økokrim gjort et omfattende beslag som består av det som antas å være kileskrifttavler og andre arkeologiske objekter fra oldtidens Mesopotamia. Ingen er siktet i saken.

Under en ransaking på Østlandet i forrige uke tok Økokrim beslag i en rekke kulturhistoriske gjenstander som irakiske myndigheter krever tilbakelevert. Beslaget består av det som antas å være kileskrifttavler og andre arkeologiske objekter fra Mesopotamia, eller dagens Irak.

Det omfattende beslaget består av i underkant av 100 gjenstander som anses å være viktige for den kulturhistoriske verdensarven.

På et av bildene, ser man blant annet et av objektene er merket som «murstein fra Nebuchadnezzab II fra Babylon».

Det gjennomgås nå av fagpersoner for å fastslå autentisitet og etablere mulig proveniens, skriver Økokrim i en pressemelding. Økokrim har det nasjonale fagansvaret for miljøkriminalitet, som også inkluderer kulturarvkriminalitet.

Konstituert statsadvokat, Maria Bache Dahl, forteller at de har bistått Kulturdepartement i en sak hvor irakiske myndigheter etterlyser en rekke kulturgjenstander som mistenkes å være ulovlig utført.

– Økokrims oppdrag har bestått i å lokalisere de etterlyste gjenstandene. I forbindelse med ransaking ble en rekke gjenstander beslaglagt. Flere vitner er avhørt, forklarer Bache Dahl.

Bistandsoppdraget er per i dag ikke en tradisjonell etterforskning, men begrenser seg til å lokalisere de aktuelle gjenstandene. Oppdraget er hjemlet i Kulturminneloven paragraf 23, opplyser statsadvokaten.

Ingen personer er siktet i saken.

– Kulturminneloven § 23c åpner for at politiet kan bruke tvangsmidler som for eksempel ransaking, selv om ingen kan straffes for ulovlig befatning med kulturgjenstandene, sier Bache Dahl.