TIDLIGERE ORDFØRER: Hilde Thorkildsen for Arbeiderpartiet i Nittedal.

Tidligere Nittedal-ordfører frifunnet i lagmannsretten

Hilde Thorkildsen (Ap) ble mandag frifunnet av lagmannsretten for grov korrupsjon.

Det melder Romerikes Blad.

Lagmannsretten kom frem til samme resultat som tingretten, opplyser advokat Thomas Skjelbred til avisen.

Også hennes medtiltalte, en lokal forretningsmann, er frifunnet, bekrefter advokat Fredrik Berg, som forsvarte forretningsmannen.

– Nå er jeg bare glad. To enstemmige dommer har frikjent meg. Jeg er så lettet over å bli trodd, skriver Thorkildsen i en tekstmelding til avisen.

Ifølge tiltalen var Hilde Thorkildsen som ordfører involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal, skriver RB.

– Vi har mottatt dommen. Nå skal vi lese begrunnelsen grundig, før vi tar stilling til om vi mener det er grunnlag for å anke saken til Høyesterett, sier første statsadvokat Trude Langhelle i Økokrim til VG via Økokrims pressevakt.

I november 2013 overførte forretningsmannen 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren.

Thorkildsen har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

Hun ble i 2020 tiltalt for grov korrupsjon, og det var i 2021 at tingretten frifant henne for tiltalen. Økokrim anket frikjennelsen.

– Dommen sier at det ikke har vært noen sammenheng mellom overføringen og Thorkildsens verv som ordfører, og at man må se helt bort fra at det har vært noen påvirkning, sa hennes forsvarers Skjelbred da.

Thorkildsen har etter eget ønske vært suspendert fra ordførerrollen siden desember i 2020, mens korrupsjonssaken har pågått.

Hun har hele tiden hevdet sin uskyld.