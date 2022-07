NY INFORMASJON: Den terrorsiktede 43-åringen skal ha hatt kontakt med andre, straffedømte menn i en chattegruppe.

Opplysninger til VG: Terrorsiktet var i chat-gruppe med Bhatti

Terrorsiktede Zaniar Matapour og den voldsdømte islamisten Arfan Bhatti var medlemmer av samme WhatsApp-gruppe.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger undersøker Oslo-politiet nå innholdet i chatte-gruppen, hvor også flere andre bekjentskaper av Matapour og Bhatti er medlemmer.







WhatsApp er kjent som en sikker og kryptert meldingstjeneste.

Politiet fant gruppesamtalen på Matapours telefon, etter at han var blitt pågrepet for masseskytingen i Oslo natt til søndag.

VG er ikke kjent med fulle innholdet i gruppesamtalen, men innholdet skal ikke peke politiet i direkte retning av medvirkere eller lignende.

VG får opplyst at gruppemedlemmene, etter at skytingen ble kjent gjennom avisene, diskuterte og lurte på hva som kunne ha skjedd.

Arfan Bhatti (44) er straffedømt flere ganger, og har vært en lederskikkelse i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Gruppen har åpent støttet ekstremistgruppen Den islamske staten i Syria og Irak (ISIL), også kalt IS, og vervet flere til krigen i Syria.

I 2008 ble han dømt for medvirkning til skadeverk etter skudd mot en synagoge, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Uken før masseskytingen 25. juni, ble det postet en oppfordring til drap på homofile på Facebook-siden til Bhatti. Denne ble fjernet to dager etter masseskytingen.

– Opplysningene om telefonkommunikasjon er klausulert av politiet slik at det er straffbart av meg å kommentere påstanden offentlig. De inngår imidlertid i Oslo tingretts kjennelse om fengsling der retten ikke fant grunnlag for mistanke om terror nå, sier John Christian Elden, som forsvarer Matapour.

KJENT ISLAMIST: Arfan Bhatti. Her er han avbildet under en demonstrasjon i Oslo, mot norske soldater i Afghanistan.

Leide hos kjent kriminell

VG er også kjent med at to andre telefonkontakter av Matapour, begge menn i 30- og 40-årene, har vært etterforsket av politiet.

De har ingen kjent tilknytning til et islamistisk miljø.

Den ene er en kjent skikkelse i Oslos kriminelle underverden, og er straffedømt en rekke ganger.

Ifølge VGs opplysninger skal Matapour gjennom flere år ha leid en leilighet i Oslo av denne mannen.

– Min klient ønsker ikke å bidra til spekulasjoner i mediene. Han har ikke blitt kontaktet av politiet i denne saken. Jeg regner med at politiet tar kontakt dersom de ønsker å snakke med ham, sier mannens forsvarer til VG.

– Min klient har et leieforhold med en utleier, men vil neppe ha bruk for leiligheten på en stund, sier Elden, som forsvarer Matapour.

Den andre telefonkontakten er tidligere dømt for våpenbesittelse.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med denne mannen.

VG får opplyst at politiet har foretatt såkalte tredjemannsransakinger hos de to mennene.

En tredjemannsransaking betyr at politiet undersøker boliger og steder som tilhører andre enn den siktede.

– Det at politiet foretar ulike ransakninger på jakt etter våpnenes bane, er naturlig. Det samme er det at ingen andre er siktet i saken, sier Elden, som forsvarer Matapour.

De to mennene er ikke mistenkte i saken, men politiet har lett etter bevis hos dem, ifølge VGs opplysninger.

– Jeg har ingen kommentarer knyttet til de konkrete navnene, men politiet har foretatt tredjemannsransakinger i denne saken, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Han ønsker heller ikke å svare på spørsmål rundt WhatsApp-gruppen.

– IS-sympatisør

Det var natt til søndag at Matapour åpnet ild på CJ Hambros Plass, midt i Oslo sentrum, utenfor utestedene Per på Hjørnet og London pub. Sistnevnte er et kjent samlingssted for det skeive miljøet.

To menn som satt på Per på Hjørnet ble drept, mens minst 21 personer ble skadet.

Masseskytingen varte i seks minutter, og etter pågripelsen har ikke Matapour latt seg avhøre.

Politiet vet ikke hva som var 43-åringens motiv bak masseskytingen, som fant sted natten før Pride-paraden i Oslo.

Politiet undersøker dermed flere hypoteser, både hatkriminalitet, psykiatri og terror.

PST har kjent til Matapour siden 2015. Denne uken opplyste PST-sjefen til Nettavisen at Matapour (43) tidligere har vært IS-sympatisør og støttet ideologien ekstrem islamisme.

Medforsvarer for Matapour, Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma, sier imidlertid at de ikke er kjent med at deres klient har sympatisert med IS.

– Dersom PST sitter på dokumentasjon om en slik tilknytning, regner jeg med at dette umiddelbart gjøres tilgjengelig for oss, sier han til NTB.

I går uttalte også PST-sjefen til TV 2 at de mener flere personer sto bak masseskytingen, og at de leter aktivt etter konkrete personer.

Satt i bil med Bhatti

VG har tidligere skrevet at Matapour og Bhatti ble stoppet i en bil på Stovner i Oslo i april i år.

I etterkant av dette ble Matapour innkalt til en bekymringssamtale hos PST.

Ifølge PST ble Matapour kalt inn til dem «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

Bhatti skal ha oppholdt seg i Pakistan kort tid før angrepet. Han har ikke besvart VGs henvendelser.