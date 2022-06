KLAR MELDING: Aps stortingspolitikere Tuva Moflag og Åse Kristin Ask Bakke står sammen med fagforeningssjef Rolf Johansen i kravet om mindre bruk av midlertidige ansatte.

Ap og fagorganiserte krever storopprydning i NRK: − Uakseptabelt!

Den nye kringkastingssjefen får klar beskjed fra Ap om å rydde opp i eget hus, og kutte ned på midlertidige ansettelser. De får full støtte av fagforeningsbossen i NRK.

– Nå har NRK fått en ny kringkastingssjef, og vi tenker da tiden da er for å ta et ordentlig oppgjør med deres praksis når det kommer til bruk av midlertidige ansatte, sier Aps stortingsrepresentant Tuva Moflag til VG.

I vår gikk Thor Gjermund Eriksen av etter å ha sittet ved roret i den statligeide mediegiganten siden 2013. Over tok Vibeke Fürst Haugen. Det er hun som må stå skolerett når de ansattes fremste tillitsvalgte og to av Aps stortingspolitikere lar høre fra seg.

– Hva er deres beskjed til den nye kringkastingssjefen?

– Rydd opp!, svarer Moflag kontant.

– Vi har siden vi gikk inn i regjering varslet en storrengjøring i arbeidslivet. Nå står NRK for tur, legger hun til.

– Vi synes det er viktig at faste, hele stillinger skal være normalen i arbeidslivet, og det gjelder selvfølgelig også i NRK. NRK er allmennkringkaster, og det er viktig de ansatte har ordentlige forhold, og at de går foran som et godt eksempel for resten av bransjen, sier Åse Kristin Bakke, Aps mediepolitiske talsperson.

RYDD OPP: Tuva Moflag gir kringkastingssjefen beskjed om å få orden i eget hus, hvis ikke vil hun se på hvilke virkemidler de kan bruke for å få dem til å rydde opp.

– Blir kastet ut

– Jeg er enig med det de sier.

Det sier fagforeningsbossen i NRK, Rolf Johansen, som gir full støtte til Aps styringssignal fra Stortinget til NRK.

Han viser til at lovverket gir vikarer som har en midlertidig jobb hos en arbeidsgiver over tre år, krav på fast stilling.

– Etter 18 til 24 måneder i NRK så blir man kastet ut - uansett hvor flink man er, og uansett hvor lyst den nærmeste lederen din har til å ansette deg. Fordi lederne får ikke lov, men får beskjed fra HR-linja at vi ikke har stillingshjemler, og vedkommende må ut.

GLASSHUS: VG møter Ap-politikerne Tuva Moflag og Åse Kristin Ask Bakke og NRK-tillitsvalgt Rolf Johansen i røykebua i glass utenfor NRK. Kanskje passende at det er akkurat i et glasshus VG gjør intervjuet, ettersom avisen ikke vil oppgi hvor mange som er midlertidig ansatt der.

– Uakseptabelt

Ap-politikerne mener mediebransjen er en mektig aktør - men at arbeidsgiverne fort kan bli maktesløse i møte med arbeidsgiverne uten faste stillinger.

– Det som beskrives her er uakseptabelt. Vi trenger bedre vern for de ansatte, også i mediebransjen og i NRK som allmenkringkaster. Derfor ber vi nå om at kringkastingssjefen starter en prosess med de tillitsvalgte, sier Moflag.

– Vi har inntrykk at av dette gjelder mange mediebedrifter. Skal NRK ha troverdighet når de følger opp problemstillinger om å følge hvorvidt lovverk etterfølges andre steder, så må de rydde i eget hus først, slår Moflag fast.

– For lav grunnbemanning

Da nisjenettstedet for mediebransjen medier24.no nylig spurte alle store norske medieaktører hvor mangle midlertidige ansatte de har, var VG den eneste aktøren som ikke oppga tall. Begrunnelsen som ble oppgitt var konkurransehensyn.

I samme artikkel fremkommer det at NRK ved utgangen av 2021 har til sammen 175 vikar-årsverk i tillegg til like mange midlertidig prosjektansatte.

Johansen mener tallene er alt for høye, og sier at av NRKs arbeidsstokk er vel 11 prosent midlertidige, medregnet vikarer, tilkallingsvikarer og vikarer inne på prosjekter.

– Da er vi på et antall som er så høyt at rettspraksis sier at grunnbemanningen er for lav, mener han.

Fagforeningssjefen mener at kringkasteren også i økende grad har begynt å ansette folk på midlertidige kontrakter tilknyttet sesong-produksjoner.

Arbeiderpartiet har kulturministeren, og de to stortingspolitikerne mener den nye kringkastingssjefen bør ta deres oppfordring som et tydelig signal, og politikerne forventer bedring.

– Hvis ikke så må vi se på hvilke virkemidler vi har. Enten om lovverket må bedres, eller om det er godt nok men at praksis ikke følges.

TAUS: NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ønsker ikke å svare på kritikken fra Ap eller de tillitsvalgte - men viser til sin HR-direktør.

– Uenig i fremstillingen

VG har forelagt kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen påstandene og uttalelsene fra fagforeningen og Ap-politikerne. Hun har ikke ønsket å stille til intervju om problemstillingene.

NRKs HR- og organisasjonsdirektør Olav Peter Hypher har derimot sendt VG en epost hvor de svarer:

«Vi er uenige i denne fremstillingen av NRKs praksis. Derfor ønsker Kringkastingssjefen og jeg å invitere stortingsrepresentantene til en samtale om dette slik at vi får en anledning til å belyse saken nærmere.»

Videre skriver han:

«Når det gjelder påstandene som er fremsatt, så er det viktig for oss å si at vikarer og midlertidige gjør en kjempeviktig jobb for NRK, og vi er glade for at mange av dem også velger å søke fast jobb hos oss. Så er vi opptatt av at det skal være en åpen konkurranse om våre faste stillinger, slik det er ellers i arbeidslivet. Dermed er det naturlig at ikke alle midlertidige som ønsker det får fast jobb hos oss.»

DOKUMENTERT: Møtet mellom stortingspolitikerne og fagforenings-bossen ble foreviget for partene med en selfie.

– Unngår lovverket

Johansen mener NRK bør være åpen og ærlig om praksisen med at folk ikke får fortsette etter tre år.

– Men samtidig, da vil de innrømme at de bevisst unngår lovverket, og det er ikke lov. så de er ikke åpen og ærlig om hva som skjer, og det er ikke akseptabelt

Til det svarer Hypher på epost:

«NRK er opptatt av å følge lovverket på dette området og at det skal være en god opplevelse å jobbe i NRK, både for faste og midlertidige.»