INGEN ENIGHET: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møtte pressen etter sitt møte bak lukkede dører.

Full strid etter oppvaskmøte i Kristiansand

KRISTIANSAND/SØGNE (VG) Partene står ennå bom fast, etter et møte mellom kommunalministeren og ordføreren i Kristiansand. Søgne har det bedre i Kristiansand enn alene, mener ordføreren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har mandag formiddag sittet i et langt møte med Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) på ordførerens hjemmebane.

Skisland og mange i Ap har reagert kraftig på at regjeringen har valgt å lytte til et innbyggerinitiativ i Søgne, om å splitte opp den nye storkommunen Kristiansand.

– Vi ser ganske ulikt på det dette handler om, men vi er enige om å fortsette dialogen, sier Skisland.

– Det har vært en åpenhjertig samtale, jeg ser fram til å fortsette dialogen. Vi mener det beste er en folkeavstemning om dette i forbindelse med lokalvalget, sier Gjelsvik.

– Gruppen som presser på

Politikerne i Kristiansand ønsker ikke å bidra til å arrangere en slik folkeavstemning. Det gjentok Skisland etter møtet mandag.

– Har dere kommet noe nærmere eller har dere bare fått luftet ut frustrasjon?

– Vi har hatt et godt møte, hvor det har vært fint å snakke sammen. Vi er opptatt av å ha en god dialog i fortsettelsen, sier Gjelsvik til VG etter møtet.

– Ser Gjelsvik hele Kristiansand, eller bare aksjonsgruppen i Søgne?

– Det får du spørre ham om, men det er fokus spesielt på Søgne i disse samtalene. Det er den gruppen som presser på. Sånn sett blir det mye fokus på Søgne, men vi prøver å få formidlet hvor viktig dette er for hele kommunen, sier Skisland.

OMSVERMET: Gjelsvik og Skisland.

– Så for gamle Søgne sin del så bør de bli i storkommunen?

– Det er min vurdering, i aller høyeste grad. Søgne og Songdalen er overrepresentert i de gruppene som får hjelp i de store, tunge prosjektene.

Mandag ettermiddag møtte Gjelsvik og Skisland to kommunale program i Kristiansand: «Nye Mønstre Trygg oppvekst», et program for å løfte familier ut av fattigdom, og «Flere i arbeid», et program for å få innbyggere inn i arbeidslivet.

– Søgne og Songdalen hadde ikke hatt mulighet til å dra dette selv hvis de ikke var en del av Kristiansand, sier Skisland.

– Er tjenestene for innbyggerne i Søgne bedre nå enn de var før sammenslåingen?

– Både Kommunal rapport og Agenda Kaupang lager disse kommunerangeringene, og der har Kristiansand ligget høyere enn Søgne og Songdalen alle de siste årene, sier Skisland og fortsetter:

– Nå har vi fått forvarsel om at det kommer en om kort tid der vi igjen ligger veldig høyt. Stor-Kristiansand ligger høyere enn de gamle kommunene gjorde.

50,1 prosent

Flertall er flertall, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG mandag formiddag. Gjelsvik vil ikke svare på om 50,1 prosent er nok for å avgjøre utfallet av en folkeavstemning.

– Vi er opptatt av at det er flertallet som bestemmer, og derfor er vi opptatt av å ha en folkeavstemning knyttet til et lokalvalg, for det gir best valgdeltakelse og mest legitimitet til resultatet, sier Gjelsvik.

Bystyret vedtok i desember å legge spørsmålet om oppsplitting dødt, og føler seg nå overkjørt av Sp i regjeringen.

I MØTE: Jonas Gahr Støre og Jan Oddvar Skisland.

Støre i møte

Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke sine partifeller i Kristiansand senere mandag, for å forsøke å roe gemyttene. Støre sa til VG forrige uke at han har forståelse for reaksjonene, men at denne saken er viktig for regjeringspartner Sp.

Vedum sa på sin sommerpressekonferanse mandag morgen at ingen bør være overrasket over vedtaket, og at han har signalisert lenge at Kristiansand bør splittes opp igjen.

– Vi vil lytte til befolkningen i Søgne. Så ser jeg noen misforstår om at vi har konkludert med oppsplittelse. Det har vi ikke - vi har bare konkludert med at vi skal lytte til folkeviljen i Søgne og Songdalen, sier Vedum til VG